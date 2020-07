In Benediktbeuern: Urlauberangebote statt Klassenfahrten

Die ersten Monate der Corona-Krise hat das ZUK in Benediktbeuern gut überstanden. Jetzt werden die Angebote den geänderten Vorzeichen entsprechend angepasst.

Benediktbeuern –Durch staatliche und private finanzielle Unterstützung kam das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern gut durch die ersten Monate der Corona-Krise. Finanz-Schwierigkeiten werden nun aber in den Herbst- und Wintermonaten befürchtet, wie in der Jahresversammlung des Trägerverbunds erläutert wurde. Dessen Vorstand hatte sich in vielen zusätzlichen Sitzungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das ZUK befasst, berichtete Vorstands-Vorsitzender Pater Heiner Heim. Die enge Zusammenarbeit zwischen ZUK, Freunden und Förderern sowie Einrichtungen des Klosters wird weiterhin Schwerpunktthema sein.

ZUK-Rektor Pater Karl Geißinger sieht momentan einen kleinen Lichtblick: Der aktuelle Wegfall der Klassenfahrten, Umweltwochen, Umwelttagen von Schülerinnen und Schülern – jährlich sind das bis zu 16 000 Teilnehmer – wird teilweise kompensiert durch neue Angebote in Ferien- und Urlaubsprogrammen für Familien, Jugend- und Erwachsenengruppen. Besonders gefragt sind Naturführungen im ZUK-Naturlehrgebiet für Feriengäste aus Benediktbeuern und umliegenden Gemeinden sowie aus Klostereinrichtungen.

Verstärkt gibt es Projekte mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen

Die Projekte mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus der Region können trotz Corona verstärkt weitergeführt werden. Stiftungen und Sponsoren aus der Region übernehmen die Finanzierung.

Im Naturschutzbereich wurde ebenfalls eine positive Bilanz gezogen: Das Beweidungsprojekt mit alten Haustierrassen auf extrem nassen Moorstandorten im Klosterland verbindet Naturschutz, Landschaftspflege und Landwirtschaft. Die Zusammenarbeit mit den Landwirten auf Klosterland habe sich bewährt und soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen auf Moorflächen zum Thema Klimaschutz, Artenvielfalt, Grundwasser- und Hochwasserschutz sowie zur landwirtschaftlichen Nutzung sind geplant.

Open-Air-Veranstaltungen auf 2021 verschoben

Abgesagt wurden heuer die großen Open-Air-Veranstaltungen. Sie sollen 2021 stattfinden. Kleinere Konzerte im Innenhof sowie Ausstellungen in Räumen des Maierhofs sind aber möglich.

Thema in der Versammlung war auch die vom Landkreis geplante Gründung eines Landschaftspflegeverbands (wir berichteten). Sollte dieser tatsächlich zustande kommen, würde das ZUK seine Mitarbeit anbieten. (tk)

