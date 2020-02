„Zwei bis drei Bier getrunken“: Alkoholisierten  Fahranfänger erwischt 

Gleich zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss zog die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr. Vor allem für den jüngeren wird es weitreichende Konsequenzen haben.

Jachenau/Benediktbeuern - Am Freitag um 22.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Tölz mitgeteilt, dass eine betrunkene Person mit ihrem Pkw in Benediktbeuern umherfahre. An der Wohnadresse stand weder der VW Golf noch konnte der Halter angetroffen werden. Eine Befragung der anwesenden Personen ergab, dass der Halter eben einen Freund heimfahre.

Kurze Zeit später traf der 18-jährige Kochler aber mit seinem VW wieder zu Hause ein. Der junge Mann gab zu, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein und laut Polizei zwei bis drei Bier konsumiert zu haben.

Fahranfänger muss mit weitreichenden Konsequenzen rechnen

Ein freiwilliger Alkotest erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Der Kochler musste die Streifenbesatzung zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle begleiten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot. „Auch Maßnahmen der Führerscheinstelle werden auf den Fahranfänger zukommen“, schreibt die Polizei. In der Regel gehören dazu eine Verlängerung der Probezeit und die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

Jachenauer muss mit Fahrverbot und Bußgeld rechnen

Der zweite Alkoholsünder ging der Polizei am frühen Sonntagmorgen ins Netz. Gegen 1.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bad Tölz einen 38-jährigen Jachenauer, der mit seinem Audi auf der S 2072 auf Höhe des Ortsteils Tannern unterwegs war. Der Alkotest erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Nachdem ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle durchgeführt wurde, wurde der Jachenauer wieder entlassen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.va

