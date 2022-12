Irdische Nikolaus-Vertreter plaudern aus dem Nähkästchen: Der heilige Mann und das Diddi-Problem

Die Benediktbeurer Nikoläuse und Krampusse (v.li.) Markus Schambeck, Max Schönsteiner, Bertl Lill, Georg Rauchenberger, Peter Schmid, Klaus Sliva, Helmut Schönsteiner und Roswitha Rauchenberger. Kritik an ausufernden Geschenken © Hias Krinner

Der Nikolaus hat viele irdische Helfer. Einige von ihnen trafen sich jetzt in Benediktbeuern und plauderten aus dem Nähkästchen.

Benediktbeuern – Nikoläuse können was erzählen – aus dieser Erkenntnis heraus hat der Benediktbeurer Verein für Brauchtum und Kultur jetzt zu einem Abend mit Geschichten und Erlebnissen von örtlichen und sehr irdischen Nikolaus-Vertretern eingeladen. Es wurde ein sehr heiterer Abend, wobei – vorweggenommen – zwar „aus dem Nähkästchen geplaudert“, aber aufgrund von gewissen „Betriebsgeheimnissen“ niemandem auf den Schlips getreten wurde. So nannte es Georg Rauchenberger, Vorsitzender des Brauchtumsvereins und selbst seit vielen Jahren als Nikolaus im Einsatz.

„Der Nikolaus ist der Gute, der Krampus ist derjenige, der den Kindern Respekt beibringen soll“

Der Brauch, am Vorabend des Nikolaustages die Kinder zu besuchen, deren gute Eigenschaften zu loben, die weniger guten zu tadeln und zur Besserung anzuhalten und schließlich eine Gabe zu überreichen, hat eine lange Tradition. Vorbild ist der heilige Nikolaus von Myra, der laut Legende drei arme Mädchen beschenkt und damit aus ihrer Not befreit hatte. Seine heutigen Nachahmer werden bei ihren Besuchen meistens von einem finsteren Gesellen begleitet, dem Krampus, wie er in der hiesigen Gegend genannt wird. „Der Nikolaus ist der Gute, der Krampus ist derjenige, der den Kindern Respekt beibringen soll“, stellte Georg Rauchenberger zu Beginn des Treffens fest. „Aber das Auftreten von Nikolaus und Krampus kann nicht die Erziehung nachholen, die die Eltern vielleicht jahrelang versäumt haben.“ Es habe auch Fälle gegeben, bei denen Krampusse grob geworden seien und mit ihren Ruten zugeschlagen hätten. „Das geht natürlich nicht.“

Oft muss der Nikolaus das Diddi-Problem lösen

Wohl fast jeder der Zuhörer im Gasthof Herzogstand dürfte in irgendeiner Form oder aus eigener Kindheit die vorgetragene Reihe der von den Eltern aufgeschriebenen Lob- und Schandtaten ihrer Sprösslinge sowie die daraus folgenden Ermahnungen gekannt haben: Folgsamer sein, nicht so frech sein, besser aufräumen, mit den Geschwistern nicht so oft streiten, in der Schule besser mitarbeiten und noch manches mehr.

Was den noch etwas kleineren Mädchen und Buben früher ebenso wie heute oftmals schwer fällt, ist der endgültige Verzicht auf den „Diddi“ – auch zur Lösung dieses Problems wurde und wird nicht selten der Nikolaus mit eingebunden. Wobei, wie geschildert wurde, in einem speziellen Fall der „Heilige“ das Kind für sein bereitwilliges Hergeben seines Schnullers lobte und spontan die Antwort bekam: „I hob ja no an andern.“

„Gefühlte 37 Strophen von der ,Weihnachtsbäckerei‘“ verlangen dem Nikolaus geschicktes Taktieren ab

Dass dem Nikolaus-Besuch allgemein von den Eltern unterschiedliche Wertschätzung entgegengebracht wird, haben auch die Benediktbeurer Nikoläuse erlebt: Während viele in trauter Familienrunde auf das Klopfen an Tür oder Fenster warten, sei es auch vorgekommen, dass ein Mädchen allein in der Wohnung war, weil Mama und Papa gerade im Keller zu tun hätten, erzählte etwa Peter Schmid. Doch nicht nur ängstliche, freudige, trotzige oder freche Kinder und „gefühlte 37 Strophen von der ,Weihnachtsbäckerei‘“ verlangen dem Nikolaus geschicktes Taktieren ab – allein die Rolle des Heiligen an sich kann zur Stolperfalle werden. Wenn man angetan mit dem langen roten Mantel zum Beispiel Treppen steigen muss, wie Max Schönsteiner bildhaft beschrieb. Oder wenn der Bart verrutscht, der Stab abbricht oder die Bischofsmütze herunterfällt. Oder wenn die Kinder gewisse Ähnlichkeiten mit Bekannten aus dem familiären Umfeld erkennen.

Der Nikolaus hört manchmal auch überraschende Geständnisse

Eine Episode aus seiner eigenen Kindheit steuerte zudem Helmut Schönsteiner bei: Völlig überrascht, weil der Nikolaus – der vormalige Benediktbeurer Pfarrer Alois Gassner – in Erfahrung gebracht hatte, dass er und sein Bruder heimlich eine Zigarette geraucht hätten, bekannte er verdattert: „Es war ein ganzes Päckchen.“ Dieses Geständnis wiederum habe die Ernsthaftigkeit des Nikolaus erschüttert, „er hat sich dann schnell verabschiedet“, sagte Schönsteiner.

Ohne Kopf kann der Schoko-Nikolaus nicht mehr schimpfen

Kurzen Prozess habe ein Mädchen mit dem geschenkt bekommenen Schokoladen-Nikolaus gemacht, so ein Beitrag aus dem Zuhörerkreis: Es biss ihm den Kopf ab und meinte: „Der schimpft nimmer.“ Noch manch weitere Erinnerungen wurden lebendig im Verlauf des von der Koanzn-Musi umrahmten Abends. Eine Erfahrung teilten alle Protagonisten übereinstimmend: Die bereitgestellten Geschenke, die der Nikolaus dann den Kindern übergibt, würden immer mehr und immer aufwendiger. „Das sollte es eigentlich nicht sein. Der Nikolaus bringt Nüsse, Äpfel, Orangen, Lebkuchen und dergleichen.“ (Rosi Bauer)

