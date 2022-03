Jonas Kaufmann kommt zum Konzert ins Kloster Benediktbeuern

Kommt im Sommer nach Benediktbeuern: Der weltbekannte Opernsänger Jonas Kaufmann. © dpa

Ein Weltstar der Klassik kommt im Sommer nach Benediktbeuern. Wie die Veranstalter jetzt bekannt geben, ist Jonas Kaufmann am Donnerstag, 28. Juli, bei seinem einzigen Open-Air-Konzert in Bayern im Kloster zu erleben.

Benediktbeuern - Jonas Kaufmann präsentiert dort einen klassischen Sommernachtstraum in Begleitung der Sopranistin Rachel Willis-Soerensen und dem Orchester des Staatstheaters Augsburg. Kaufmann, so heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter weiter, sei der aktuell begehrteste Sänger der Welt. Er konzertiert im Pfaffenwinkel im Rahmen des Festivals „Der Pfaffenwinkel live“ im Maierhof Innenhof des Klosters Benediktbeuern.

Jonas Kaufmann sei in allen Opernhäusern dieser Welt zu Hause, er brilliere als Opern- und Konzertsänger ebenso, wie als Lied-Interpret, schreiben die Veranstalter. „Egal ob in der Met in New York, der Wiener Staatsoper, dem Royal Opera House in London oder der Bayerischen Staatsoper, Jonas Kaufmann ist der derzeit begehrteste Sänger der Welt, ausgezeichnet als Sänger des Jahres, ernannt zum Bayerischen Kammersänger, geehrt mit dem Echo Klassik sowie dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst. Die Menschen stehen Schlange für Karten seiner Konzerte“, machen die Veranstalter Werbung für das Konzert.

Am 28. Juli präsentieren Jonas Kaufmann und seine Duett-Partnerin, die Sopranistin Rachel Willis-Soerensen, in Benediktbeuern die schönsten Arien, aber auch spritzige Operetten und bekannte Tonfilmschlager in einem laut Veranstalter einmaligen Konzert in Bayern. Karten für das Konzert im Kloster Benediktbeuern sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie im Internet auf der Seite www.eventim.de und unter der Telefonhotline 0 18 06/57 00 35 (0,20 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz/maximal 0,60 Euro/Verbindung aus dem deutschen Mobilfunknetz). Die Tickets kosten zwischen 245 und 84 Euro.

