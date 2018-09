Joseph von Fraunhofer: Neue Einblicke in sein Wirken in Benediktbeuern

Durch seine Forschungsarbeiten im Kloster Benediktbeuern wurde Joseph von Fraunhofer weltberühmt. Ein neues Buch beschäftigt sich mit seinen Briefwechseln.

Benediktbeuern– Am 30. Juli 1812 schickt Joseph von Fraunhofer einen Brief an den Züricher Mechanikus Johann Georg Oeri. Darin kündigt er an, dass der Schweizer per Postwagen zwei Kisten bekommen wird. Der Inhalt: optische Gerätschaften. Genauer gesagt ein Tubus mit Stativ sowie zwei Zugperspektive, also Fernrohre, mit Futteral. Der Preis alles in allem: 293 Gulden. „Ich zweifle nicht, daß die Güte Ihren Wünschen angemessen sein wird“, schreibt Fraunhofer.

Den Brief an den Züricher Kunden hat der berühmte Optiker (geboren 1787, gestorben 1826) in Benediktbeuern aufgegeben, wo er ab 1807 tätig ist. Hier entwickelt Fraunhofer Bahnbrechendes: das schlierenfreie Flintglas sowie die nach ihm benannten „Frauenhofer’schen Linien“. Das sind dunkle Linien im Sonnenspektrum.

Die Akademische Verlagsanstalt Leipzig hat jetzt in der Reihe „Acta Historica Astronomiae“ den Briefwechsel Fraunhofers veröffentlicht. Der Berliner Rolf Riekher, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Optikgeschichte, trug die Schreiben in jahrelanger Arbeit zusammen und transkribierte sie. Kein leichtes Unterfangen, denn Fraunhofer ist für seine schwer zu entziffernde Handschrift bekannt.

Post von Fraunhofer bekommt der berühmte Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker Carl Friedrich Gauß. Im September 1821 schickt Fraunhofer ihm eine Abhandlung nach Göttingen. Sie „enthält die Resultate meiner Versuche über die Gesetze der Beugung des Lichtes, die mich auf viele neue Erscheinungen führten. Es würde mich recht sehr freuen, wenn Sie sie Ihres Beyfalls werth finden sollten“.

Viele Briefe sind an Joseph Jungwirth adressiert, der als Vorarbeiter in der optischen Werkstätte in Benediktbeuern tätig ist. Oft enthalten sie Anweisungen. „Mit nächstem Boten soll grober Schleifsand hierher gesendet werden“, ordnet Fraunhofer, der in München weilt, im Januar 1823 an. Am 8. Februar 1824 will er „nach Benedictbeurn reisen, um Crownglas zu schmelzen“. Am 6. März 1824 fragt er Jungwirth: „Wieviel ist ohngefähr noch Salpeter in Benedictbeurn?“ Ein Jahr später will Fraunhofer im Klosterdorf schwarzes Glas schmelzen, daher „muß schwarzer Eisenkalk vorräthig seyn“.

In der Literatur kommt Jungwirth nicht gut weg. Autor Adolf Seitz hielt fest: Wenn Fraunhofer „so manche Schmelze nicht gelang, so trug hieran die größte Schuld sein Vorarbeiter Jungwirth, dem er zu viel Vertrauen schenkte“ und der die Güte seines Herrn „mißbrauchte“.

Neben Briefen von und an Fraunhofer – die meisten werden hier erstmals veröffentlicht – sind in Riekhers Werk auch Dokumente abgedruckt. Zwei weitere Bände sind in Vorbereitung. Sie werden die Korrespondenzen Georg Friedrich von Reichenbachs (1771 bis 1826) und Joseph von Utzschneiders (1763 bis 1840) enthalten. Beide bildeten mit Fraunhofer ein Triumvirat, was die Herstellung von Spitzenprodukten astronomischer Fernrohre anbelangt. Fabrikant Utzschneider kaufte nach der Säkularisation die Gebäude des ehemaligen Klosters und errichtete eine Glashütte zur Herstellung von Gebrauchsglas und optischem Glas.

Riekhers Buch ist kein Werk für die breite Öffentlichkeit. In den Briefen wird es sehr speziell, wenn es um Reflexionsprismen, Ringkreismikrometer oder Deklinationsachsen geht. Dazu kommt die altertümliche Sprache. Die Briefesammlung ist eher etwas für Fachleute – als für weitere Studien. So gibt es bis heute keine umfassende wissenschaftliche Biografie über Fraunhofer. (Roland Lory)

Infos zum Buch: Rolf Riekher (Bearb.), Wolfgang R. Dick (Hg.), Jürgen Hamel (Hg.): Der Briefwechsel Joseph von Fraunhofers, Briefe und Dokumente aus der Ära Fraunhofer, Reichenbach und Utzschneider, Band 1, Acta Historica Astronomiae Band 62, 452 Seiten, Akademische Verlagsanstalt, Leipzig; 26,50 Euro.