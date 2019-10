Jugendförderverein: Vorstand tritt ein letztes Mal an - dann sollen Jüngere ran

Bei der Neuwahl des Jugendfördervereins in Benediktbeuern-Bichl stellte sich das komplette Team zur Wiederwahl - allerdings zum letzten Mal. Dann sollen Jüngere den gut aufgestellten Verein übernehmen.

Benediktbeuern –Seit 16 Jahren widmet sich der „Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl“ nun schon der offenen Jugendarbeit in den beiden Gemeinden. So greift der Verein zum Beispiel seit Jahren dem Träger des Don-Bosco-Clubs unter die Arme mit jährlich 2000 Euro und regelmäßigen Zuschüssen.

Woher das Geld kommt, erklärte Vorstand Markus Wenzl in der jüngsten Mitgliederversammlung. Es stammt aus Spenden und Mitgliedsbeiträge, aber auch Aktionen und Veranstaltungen wie die jährliche Altkleider- und Altpapiersammlung, das Benefizkonzert im Barocksaal und der Kinder- und Teeniefasching bringen Einnahmen.

Überhaupt steht der Verein finanziell auf soliden Beinen, wie Kassierin Veronika Bauer in ihrem Kassenbericht darstellte, und auch die Mitgliederzahlen sind seit Jahren stabil. Spontan trat Bürgermeister Toni Ortlieb den Verein als 91. Mitglied bei.

Weil Neuwahlen anstanden, verkündete Markus Wenzl gleich zu Beginn der Versammlung, dass sich das sechsköpfige Vorstandsteam geschlossen zur Wiederwahl stellt. Und so wurde der alte Vorstand zum neuen Vorstand gewählt mit Markus Wenzl (Vorsitzender), Lydia Baur (Zweite Vorsitzende), Veronika Bauer (Kassierin), Anna Öhler (Schriftführerin), Patrizia Haim (Beisitzerin) und Rudi Mühlhans (Beisitzer). Bei den nächsten Wahlen in vier Jahren soll dann aber, so Rudi Mühlhans, nach jüngeren Kandidaten gesucht werden. Immerhin seien dann vier der jetzigen Vorstände seit 20 Jahren dabei.

Beim Ausblick auf 2020 wurde der 4. April als Termin für die Altkleidersammlung genannt. Außerdem wurde angeregt, beim Benefizkonzert statt Eintrittsgeld zu erheben lieber eine Spendenbox aufzustellen. Wer aktiv bei den Vorbereitungen zum Kinder- und Teeniefasching mitmachen will, soll sich an Rudi Mühlhans wenden.

