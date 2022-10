Jugendarbeit „rentiert sich für jede einzelne Seele“

Der neue Vorstand: (vo., v.li.) Tini Schwarm und Pater Norbert Schützner sowie (hi., v. li.) Marko Narobe (neu), Diana Ruf, Sandra Rauchenberger, Natalie Fischer (neu), Vorsitzender Christoph Budde und Helmut Kolbeck. © bib

20 000 Euro höhere Zuschüsse für den Don Bosco Club (DBC): Über diese Entwicklung der Personalkosten wurde leidenschaftlich in der Jahreshauptversammlung des Trägervereins Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal (TKJL) diskutiert.

Benediktbeuern/Bichl/Bad Heilbrunn – Der Vorstand des TKJL hatte nun zur Versammlung im Kloster Benediktbeuern eingeladen. Dabei wurde auch der langjährige Kassier Hubertus Klingebiel nach 16 Jahren im Amt verabschiedet. Klingebiels Bilanz nahm Gemeinderat Hans-Otto Pielmeier (CSU) genau unter die Lupe. Grund dafür war auch der vorangegangene Besuch des TKJL-Vorsitzenden Christoph Budde in einer Ratssitzung, um über den Trägerverein zu berichten. Laut Wirtschaftsplan hatte sich zwischen 2019 und 2023 der Vereinshaushalt um rund 20 000 Euro auf nun knapp 80 000 Euro erhöht. Grund dafür seien die Personalkosten, hatte Budde erläutert.

Geld vom Landkreis kommt erst später

Darüber habe es auch im Gemeinderat damals eine Diskussion gegeben, sagte Bürgermeister Toni Ortlieb nun bei der TKJL-Versammlung. Klingebiel erläuterte die Hintergründe. So schlage zum Beispiel die neue finanzielle Beteiligung des Landkreises für Studierende der Sozialen Arbeit in der Ausbildung erst gut ein Jahr versetzt zu Buche. Der TKJL arbeitet schon lange mit der Hochschule zusammen.

Klingebiel führte weiter aus, wie vier Gemeinden im Loisachtal den Trägerverein bezuschussen. Zusammen mit der Kirchenstiftung decken sie weitgehend die Personalkosten ab, Fehlbeträge gleicht der Trägerverein aus. Klingebiel beklagte zum wiederholten Male, dass die kirchlichen Gelder vor Jahren um 2000 Euro gekürzt wurden. Man erhalte nun nur noch 3000 Euro.

Guter Start in Bad Heilbrunn

Die Pandemie und ihre Folgen, also die Schließung aller Treffpunkte für Jugendliche und die nachfolgenden strengen Kontakt- und Hygienevorschriften, zwangen den TJKL in eine Verteidigungshaltung. „Vor der Pandemie war der Don Bosco Club einfach voller Besucher“, sagte Mitarbeiter Tobias Huhn. Nun seien sie weggebrochen. „Es kommen immer noch zu wenige“, bedauerte Huhn. Den Don-Bosco-Club (DBC) besuchen derzeit regelmäßig rund zehn Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren, führte er aus. Man dürfe aber nicht übersehen, dass genau in der Krise sehr erfolgreich der neue Jugendclub „ClubBrunn“ in Heilbrunn gestartet ist (wir berichteten). „Zu zweit betreuen wir dort am Freitagnachmittag bis zu 20 Jugendliche“, berichtete Huhn. „In einem Jugendclub können sich die Besucherzahlen immer schnell ändern, auch wieder nach oben“, sagte TKJL-Vorstandsmitglied Sandra Rauchenberger in Bezug auf den DBC in Benediktbeuern.

Vergleich mit Sportvereinen

Für die offene und mobile Jugendarbeit des Trägervereins sind derzeit 50,5 Wochenstunden auf vier Fachkräfte verteilt. Pielmeier stellte die Frage, ob ein so hoher personeller Aufwand im Vergleich mit der Jugendarbeit in den örtlichen Sportvereinen seine Berechtigung habe. Darauf antwortete SPD-Gemeinderat Helmut Kolbeck aus Bichl: „Nicht alle Jugendlichen wollen Fußballspielen. Und in den Sportvereinen sind meist nicht jene, die echte Hilfe brauchen. Im DBC kümmern sich die Fachkräfte aber um genau diese Jugendlichen.“ An Kolbecks Seite stellte sich Kreisjugendpflegerin Verena Peck: „Wir brauchen beide Arten von Jugendarbeit. Der DBC soll ergänzen, um an Jugendliche mit gravierenden Problemen heranzukommen. Das bedeutet eine Eins-zu-eins-Begleitung, dazu sind unsere Fachkräfte ausgebildet. Und ja, es rentiert sich für jede einzelne Seele.“

Personalmangel gravierend

Fachkräfte seien kaum zu bekommen, erklärten die TKJL-Vorstandsmitglieder. Jetzt Stellen abzubauen, schade aber in der Zukunft. Huhn stellte die Arbeit des DBC an einem Clubbesucher vor: Der älteste Sohn einer Alleinerziehenden fiel in die Familien- und Jugendhilfe seit der Grundschule. Der Kontakt zu den Betreuern des Clubs habe jahrelang gehalten. „Er nahm sogar kilometerlange Fußmärsche auf sich, wenn seine Mutter ihn nicht bringen konnte“, berichtete Huhn. Die Unterstützung von Seiten der Sozialpädagogen stabilisierte den auffälligen Jugendlichen so weit, dass er inzwischen im letzten Lehrjahr arbeitet und sozial gut vernetzt ist.

Lob und Dank für Hubertus Klingebiel

Der Wirtschaftsplan wurde letztlich verabschiedet, auch mit der Stimme des Benediktbeurer Bürgermeisters. Kassier Hubertus Klingebiel wurde nach 16 Jahren im Ehrenamt herzlich verabschiedet. Neu in den Vorstand gewählt wurde Marko Narobe, Bilanzbuchhalter in Penzberg. Vorstand Budde möchte allerdings über die Besetzung der Ämter erst in der nächsten Vorstandssitzung abstimmen lassen. Ebenso neu gewählt wurden Natalie Fischer, seit 2021 in Benediktbeuern Gemeindereferentin für pfarrübergreifende Jugendarbeit, und Kilian Spindler, Jugendreferent in Bad Heilbrunn. Alle übrigen Mitglieder wurden bei der Wahl im Amt bestätigt. (bib)

