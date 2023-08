Ärmel hoch: Zahlreiche Jugendliche arbeiten für Garten-Projekt des Aktionszentrums

Von: Christiane Mühlbauer

Am alten Bienenhaus südlich des Klosters soll ihm Rahmen des Projekts ein neuer Aufenthaltsbereich für die Schulklassen entstehen. Auch an anderen Stellen tut sich dort einiges. Projektleiter Lars Fendrich (sitzend vor der Tür) ist stolz, dass sich so viele Freiwillige seit drei Jahren engagieren. © pröhl

In diesen Tagen wird im parkähnlichen Garten des Aktionszentrums am Kloster Benediktbeuern wieder kräftig gewerkelt. 33 Jugendliche helfen, den ganzen Bereich neu zu gestalten. Sie haben schon viel auf den Weg gebracht.

Benediktbeuern – Am Kloster Benediktbeuern wird nicht nur der Südarkadentrakt saniert, sondern auch die Grünflächen vor dem Aktionszentrum (AZ) werden seit 2020 verändert. Das Besondere ist, dass dieses Projekt fast ganz alleine von Jugendlichen gestemmt wird, die sich vier Mal im Jahr in den Ferien für ein bis zwei Wochen fürs AZ engagieren. Die Leitung liegt in den Händen von Lars Fendrich.

Garten wird für Schulklassen und Kloster-Gäste geschaffen

Der gesamte Bereich wird unter den Gesichtspunkten der salesianischen Spiritualität neu gestaltet. Er ist vor allem für Schulklassen gedacht, die sich auf Bildungstagen im Kloster befinden, steht aber auch anderen Klosterbesuchern offen, zum Beispiel Seminarteilnehmern. Wie sehr das Projekt wächst, sieht man jedes Jahr an dem großen Weidenpavillon. Das wird einmal ein lauschiger Platz werden, den man sowohl als Kapelle – es hat hier schon eine Trauung stattgefunden – als auch als „Klassenzimmer“ verwenden kann. Bis die Kuppel ganz zusammengewachsen ist, wird es aber noch eine Weile dauern. „Wir haben jene Triebe, die nicht so gut gewachsen sind, rausgenommen, und Glasfaserstangen gesetzt, damit die anderen, kräftigen Triebe oben gut zusammenwachsen können“, sagt Maria Hausmann. Die 18-Jährige ist eine der „Teamerinnen“ im Gartenprojekt. „Das wird mal ein schöner behüteter Raum für Gruppen.“

Outdoor-Küche am alten Bienenhaus

In diesen Sommerferien steht das Bienenhaus im Mittelpunkt. Hier wird buchstäblich emsig gearbeitet. Es soll ein Aufenthaltsbereich werden. Das Haus wurde abgeschliffen und neu gestrichen, zudem werden die Fenster erneuert. Außerdem wird eine Regenabdeckung davor errichtet, die natürlich bei großer Hitze auch Schatten spendet. Des Weiteren bauen die Jugendlichen eine Freiluft-Küche. Angrenzend entsteht eine große Trockensteinmauer, auf der später Küchenkräuter und bienenfreundliche Pflanzen wachsen werden. Auch schöne Abende am Lagerfeuer sollen hier einmal möglich sein.

Gearbeitet wurde auch im Bereich des erlebnispädagogischen Parcours. Der Beachvolleyball-Platz ist hingegen schon seit Pfingsten fertig. „Wir nutzen ihn jetzt abends schon sehr gerne“, sagt Maria Hausmann. Bei der Anlage halfen im Frühsommer allerdings auch Firmen mit.

Projekt wird wissenschaftlich begleitet

Einige der engagierten Jugendlichen sind schon im dritten Jahr dabei, andere kommen hingegen neu hinzu. „Die Integration klappt problemlos. Wir wachsen als Team immer sehr schnell zusammen“, sagt Maria Hausmann. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Denn unter den Sponsoren befindet sich das Projekt „Zukunftspaket“, eine Förderinitiative des Bundesfamilienministeriums. Das AZ wurde von über 400 Teilnehmern zusammen mit 18 anderen Projekten für eine Studie ausgesucht. Deshalb war zwei Tage lang eine wissenschaftliche Mitarbeiterin vor Ort, die mit den Jugendlichen Gespräche führte. Es geht darum, dass bei dem Gartenprojekt nicht nur auf die körperliche, sondern auf auch die psychische Gesundheit der Jugendlichen geachtet wird. „Es geht darum, dass wir offen mit diesen Themen umgehen“, sagt Michael Eibl, Mitglied im Planungsteam.

Jugendliche sind sehr engagiert

Der 16-Jährige ist auch derjenige, der das Projekt hinter der Kamera begleitet. Unter dem Titel „Bock auf AZ Umweltwoche“ macht er wieder einen kleinen Imagefilm für soziale Medien und die Online-Spendenplattform „Betterplace“. „Für mich ist das hier eine schöne Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Etwas auszuprobieren, was man mir woanders nicht zugetraut hätte“, sagt der Schüler. Außerdem sei das Team toll. „Wir sind eine gute Freundesgruppe geworden. Jeder profitiert davon, dass man im Team aufeinander achtgibt.“ Ähnlich beschreibt auch Maria Hausmann ihre Motivation, mitzumachen. „Es ist eine sehr schöne Dynamik hier entstanden. Das Gemeinschaftsgefühl und die Wertschätzung sind so schön.“

Film bald online - Spender gesucht

Der Film steht in Kürze auf YouTube und Instagram, Stichwort: „Garten_Aktionszentrum“. Wer spenden möchte, kann das auf der Online-Plattform Betterplace (https:// betterplace.org/p82969).

