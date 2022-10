Kampf um die Parkplätze: Benediktbeurerin startet Unterschriftensammlung

Von: Franziska Seliger

Teilen

Umgestaltung: Der Bereich an der Kreuzung Dorf- und Schwimmbadstraße soll im Rahmen der Dorferneuerung umgestaltet werden. Geschäftsleute befürchten, dass in dem Zuge die Parkplätze in dem Bereich (im Bild oben rechts) wegfallen könnten. © Seliger

Benediktbeurer Geschäftsleute haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Sie befürchten, dass im Zuge der Dorferneuerung vorhandene Parkplätze im Bereich der Dorfstraße wegfallen könnten.

Benediktbeuern – Wie berichtet, sehen Entwürfe zur Umgestaltung von Dorfplatz und Dorfstraße vor, den dauerhaft parkenden Verkehr aus dem Ortskern zu entfernen. Dazu soll etwa hinter der Marienkirche ein Parkplatz neu geschaffen werden.

Initiatoren wollen „rechtzeitig gegensteuern, bevor der Plan fertig ist“

Initiatorin der Unterschriftenaktion ist Christine Wild, die in der Dorfstraße ein Friseurgeschäft führt. Sie fürchtet, dass im Zuge der Dorferneuerung die sechs vorhandenen Parkplätze in unmittelbarer Nähe ihres Geschäfts wegfallen könnten. „Die wollen sie streichen“, sagt Wild auf Nachfrage der Heimatzeitung. Zwar wisse sie, dass es sich bei den Entwürfen derzeit nur um Vorschläge handelt. Aber sie und andere Geschäftsleute wollten mit der Unterschriftenaktion „rechtzeitig gegensteuern, bevor der Plan fertig ist“.

Gerade die älteren Kunden brauchen Parkplätze

Wie man ihr aus der jüngsten Versammlung zur Bürgerbeteiligung im Gasthaus Post erzählt habe – sie selbst war an dem Abend nicht anwesend – sehen die Entwürfe auch vor, die Parkplätze gegenüber des Gasthauses Post zu reduzieren. Dass man Dauerparker von Dorfplatz und Dorfstraße verbannt, findet Wild zwar durchaus gut. Trotzdem müssten für Kunden der verschiedenen Geschäfte und auch für die Patienten der Arztpraxen Parkplätze erhalten werden. Sie beispielsweise habe viele ältere Kunden, die teilweise auch von auswärts mit dem Auto kommen. „Die brauchen Parkplätze“, betont die Geschäftsfrau, die fürchtet, einige ihrer Kunden könnten sich ohne Parkplätze einen anderen Friseur suchen.

Schon in den ersten Tagen kamen bei ihr 60 Unterschriften zusammen

Einige Geschäftsleute und Ärzte würden die Unterschriftenaktion unterstützen, die vor wenigen Tagen gestartet ist. Bis zum vergangenen Mittwoch hatten allein bei ihr rund 60 Menschen für den Erhalt der Parkplätze unterzeichnet. Auch in der Apotheke am Dorfplatz sowie in der Bäckerei Lugauer oder bei Blumen Rieger lägen die Listen aus, so Wild.

Initiatorin ist „nicht gegen die Dorferneuerung“

Mit Bürgermeister Anton Ortlieb hätten sie und ihre Mitstreiter bereits über ihre Befürchtungen gesprochen. Zwar habe sie der Gemeindechef „in gewisser Weise schon“ beruhigt und ihr die Umgestaltungspläne auch „toll erklärt“ – die Angst, die Parkplätze könnten wegfallen, sei aber geblieben. Wobei Wild wichtig ist zu betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen die Pläne zur Dorferneuerung ist. „Wir sind nicht gegen die Dorferneuerung. Im Gegenteil. Es muss was gemacht werden. Sie haben auch gute Ideen.“

Bürgermeister kann Unterschriftensammlung zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen

Bürgermeister Ortlieb kann die Unterschriftenaktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehen. „Eine Unterschriftenaktion mache ich, wenn Pläne in Stein gemeißelt sind, und wenn man nicht gehört wurde“, so Ortlieb. Doch die Bedenken und Anregungen der Bürger anzuhören und mit in die Pläne einzuarbeiten, sei ja genau das Ziel der jetzigen Phase der Bürgerbeteiligung. Der Bürgermeister versichert jedoch, die Bedenken der Geschäftsleute ernst zu nehmen. Denn tatsächlich würden die jetzigen Entwürfe vorsehen, die Zahl der Parkplätze im oberen Bereich der Dorfstraße auf öffentlichem Grund um zwei zu reduzieren. Im Bereich der Apotheke sollen zwar ebenfalls Parkplätze wegfallen. Als Ersatz seien aber Parkplätze „in selber Stückzahl“ hinter der Marienkirche vorgesehen. Grundsätzlich, so Ortlieb, wolle man damit die Dauerparker aus dem Dorfkern verbannen. „Keiner verbietet Kurzparken.“

Noch bis 27. Oktober werden die Listen ausliegen. Anschließend sollen sie bei der Bürgersprechstunde, die an diesem Tag ab 18 Uhr in der Tourist-Information stattfindet, den Verantwortlichen übergeben werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.