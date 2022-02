Kater „Prinz“ absichtlich in Benediktbeuern überfahren: Autofahrer ermittelt

Von: Christiane Mühlbauer

Kater Prinz ist mittlerweile seinen Verletzungen erlegen. © privat

Die Kochler Polizei konnte den Autofahrer, der Ende Januar bewusst einen Kater in der Dorfstraße in Benediktbeuern überfahren haben soll, ermitteln.

Benediktbeuern - Der Vorfall sorgte Ende Januar für Bestürzung: In Benediktbeuern wurde ein Autofahrer beobachtet, der offensichtlich in voller Absicht einen Kater überfuhr. Wie der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann nun auf Anfrage des Tölzer Kurier berichtet, wurde der Autofahrer mitttlerweile ermittelt. Ausschlaggebend war ein konkreter Zeugenhinweis, so Wiedemann.

Es handle sich um einen älteren Autofahrer aus dem Loisachtal. Aufgrund einer möglichen Identifizierbarkeit werden über den Mann keine weiteren Angaben gemacht. Er muss sich jetzt wegen Unfallflucht, Vergehen gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung verantworten, so Wiedemann.

Eine Passantin hatte damals noch versucht, das Tier mit dem Namen „Prinz“ von der Straße zu treiben, und sich dann um einen Tierarzt gekümmert. Der Veterinär diagnostizierte mehrere Brüche. Wie Wiedemann nun berichtet, ist das Tier mittlerweile seinen schweren Verletzungen erlegen.

