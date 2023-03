CSU: Keine Asylunterkunft in der Benediktbeurer Turnhalle

Der neu gewählte Vorstand der CSU Benediktbeuern: (v. li.) Hanns-Frank Seller (stellvertretender Vorsitzender), Michael Rest (neuer Kassier), Christian Kilpatrick (Digitalbeauftragter), Dieter Drewanz (Schriftführer) und Hans-Otto Pielmeier (Vorsitzender). Nicht im Bild sind die weiteren Stellvertreter Margarete Steffens und Benedikt Ley. © bib

Ein Thema bei der Jahresversammlung der CSU Benediktbeuern-Bichl war die Unterbringung von Geflüchteten. Die Turnhalle solle dafür nicht verwendet werden, ist man sich einig.

Benediktbeuern/Bichl – Bei der Jahresversammlung der CSU Benediktbeuern-Bichl stand vor allem die Neuwahl im Mittelpunkt. Ein Kernposten ist neu besetzt: Michael Rest, früher Kassier bei der Jungen Union, übernimmt das Amt des Kassiers von Christian Schäffler, der sich aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückgezogen hat. Außerdem ist Henning Reuter neuer Beisitzer.

Die übrigen Ämter bleiben in vertrauten Händen: Hans-Otto Pielmeier leitet den Ortsverband weiter mit seinen Stellvertretern Margarete Steffens und Benedikt Ley – beide wurden in Abwesenheit gewählt – sowie Hanns-Frank Seller. Dieter Drewanz bleibt Schriftführer, Christian Kilpatrick Digitalbeauftragter. Als Beisitzer wirken neben Reuter noch Hanns Geisberger, Georg Schöffmann und Thomas Guggemos mit. Als Kassenprüfer wurden Heribert Muser wieder und Rosemarie Höck neu gewählt.

Gedenkminute für den verstorbenen Florian Bacher

CSU-Ortschef Pielmeier berichtete von zwei Austritten und bat um eine Gedenkminute für Florian Bacher. Der Ortsverband zählt aktuell 61 Mitglieder. Der Gewinn neuer Mitglieder sei ein wichtiger Punkt, sagte der Vorsitzende. Als wichtigste Herausforderungen für die Gemeinde nannte er die Themen erneuerbare Energien, Wohnungsbau und Asyl. Vom kommunalen Wohnungsbau sei sicherlich in den kommenden Gemeinderatssitzungen zu hören. Die Unterbringung von Geflüchteten müsse angemessen stattfinden, die Interessen der heimischen Bürger seien gleichwertig zu betrachten, erklärte Pielmeier. Die CSU wünsche sich definitiv, dass die Turnhalle nicht mit Asylbewerbern belegt werde, damit nicht schon wieder Jugendliche darunter leiden müssten.

In seinem letzten Bericht nannte Christian Schäffler einen Kassenstand von 2369 Euro. Die 5200 Euro Mitgliedsbeiträge seien verbraucht, 3800 Euro seien an die Parteiverbände überwiesen worden. Die Ausgaben für den Internetauftritt seien auf derselbigen positiv sichtbar. Im Herbst soll es eine kommunalpolitische Veranstaltung geben, kündigte CSU-Ortschef Pielmaier an. Auch das Schafkopfturnier, das im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden war, soll wieder stattfinden. (bib)

