Keine Pause für die Bauchmuskeln: Martina Schwarzmann begeistert Publikum in Benediktbeuern

Teilen

Eine gefragte Kabarettistin: Martina Schwarzmann. © Birgit Botzenhart

Die Kabarettistin Martina Schwarzmann begeistert mit ihrem Motto „Mir is so vui wuascht“ ihr Publikum im Maierhof des Kloster Benediktbeuern.

Benediktbeuern – An diesem Abend wurden Probleme weggelacht: Die derzeit meist gefragte Kabarettistin Bayerns, Martina Schwarzmann, gab in Benediktbeuern ihre Beobachtung des Alltags preis, über Familie, Heimat und Lebenseinstellung. Das Publikum im voll besetzten Meierhof sah sich bestens unterhalten. Schwarzmanns Lebensmotto ist „Mir is so vui wuascht.“ Sie finde auch gar keine Themen, die sie aufregen würden. Stattdessen besitzt sie eine scharfe Beobachtungsgabe, nimmt die Menschen so wie sie sind, und holt aus der blödesten Situation noch etwas Gutes heraus. Darüber philosophiert und singt sie über zwei Stunden lang und es wird nie langweilig. Im Gegenteil, den Bauchmuskeln würde die ein oder andere Lachpause guttun.

Schwarzmann erzählt locker und witzig über eigenes Eheleben

Als Dialektpreisträgerin werde sie überwacht. So schickte ihr ein Oberpfälzer eine Mail und erklärte darin, was sie falsch gesagt hatte. „Dialekt is aber nix fürs Schreiben“, meinte Schwarzmann, sie verstand die Mail nicht, sondern dachte, seine O-Taste sei hängen geblieben. Neben solch eigenständigen Geschichten teilt Schwarzmann ganz nebenbei gezielte Hiebe aus. Ihre Kinder seien bei Helloween gefragt worden: „Wer seids na es?“ Ihre Erklärung dazu: „Die alten Leut gendern halt no.“

Eine ergiebige Quelle stellten ihre Erlebnisse im Lockdown dar. „Ich war plötzlich Lehrerin im Homeoffice und hab glei a Lehrplankürzung vorgnomma“, verkündete sie. Es stimme einfach nicht, dass Kinder wissbegierig seien. „Die wolln an ganzen Tag nur Süßes fressen und fernschaun“, stellte die vierfache Mutter fest, gefolgt von johlendem Applaus des Publikums.

Das Publikum im voll besetzten Meierhof wurde bestens unterhalten. © Birgit Botzenhart

Schwarzmann sprach trocken aus, was sich nur wenige zu sagen trauen. Ihre ungenierten Plaudereien aus dem eigenen Ehealltag entfalteten therapeutische Wirkung. Ihr Mann könne einen Spagat, und zwar über zwei volle Wäschekörbe auf der Treppe hinweg aufwärts. Als sie daraufhin vor der Garage die Winterreifen gestapelt sah, sagte sie sich: „I kann a’ an Spagat!“ Einige Frauen kreischten vor Lachen.

Matthias Kellner tritt mit zwei Lieder auf

Die Bühne überließ sie kurz ihrem „Praktikanten“, dem niederbayerischen Songwriter Matthias Kellner, der zwei Lieder vor ihrem Publikum spielte. Sein vermeintliches Liebeslied, dass er mit seiner schönen Soulstimme begann, hatte den Refrain: „Wenn du a Oaschloch bist, na konnst die schleicha“. Von seinem Song, jeder Tag sei ein guter Tag außerhalb der „Gruam“, also dem Grab, war ein öffentlich rechtlicher Sender dann doch nicht so angetan in Lockdownzeiten, bekannte Kellner. Das Publikum sehr wohl.

Schwarzmann konnte auch derb. Eine Freundin warf ihr einmal neidisch an den Kopf: „Dir scheint doch die Sonne aus dem Arsch“, weil Schwarzmann immer viel mehr gelinge. Allerdings nutzt Schwarzmann wirklich jedes umfunktionierte Ding, sei es ein in Kirschsaft getränktes Tampon oder ein „flach zamg’fahrner ei’trockneter Frosch“. Ihre Zugabe, ein aus dem Papierkorb zurückgeholter angeblicher „Lovesong“, ging über ein Pony als Metapher für das Leben: „Laaf, Pony, laaf, gib Gas und galoppier“, führte im begeisterten Publikum zu stehendem Applaus. Von diesem Abend war unbedingt mitzunehmen: Nicht alles so ernst nehmen und viel mehr zusammen lachen. (Birgit Botzenhart)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.