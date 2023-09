Kinder aus Hagel-Gemeinden dürfen kostenlos in Benediktbeurer Freibad

Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern öffnet am 13. Mai seine Pforten

Aktion der Gemeinde

Von Christiane Mühlbauer schließen

Das Alpenwarmbad Benediktbeuern öffnet an diesem Samstag, 2. September, von 10 bis 19 Uhr ausschließlich für Kinder aus den hagelgeschädigten Gemeinden. Ehrenamtliche der Wasserwachten haben ein Programm vorbereitet.

Benediktbeuern - Mit Vorlage eines Ausweises erhalten die Kinder aus diesen Gemeinden freien Eintritt. Kinder unter sieben Jahren kommen nur mit einer Aufsichtsperson ins Bad. Die Wasserwacht Kochel sorgt zusammen mit Ehrenamtlichen von anderen Wasserwacht-Ortsgruppen aus dem Landkreis von 11 bis 16 Uhr für eine abwechslungsreichte Gestaltung des Tages. „Das Alpenwarmbad-Team hat in den letzten Tagen unermüdlich gearbeitet, um die Unwetterschäden zu beseitigen“, sagt Sabine Rauscher, Leiterin der Gäste-Info. „Die Gemeinde Benediktbeuern möchte den betroffenen Kindern gerne einige sorgenfreie Stunden ermöglichen und die betroffenen Familien somit ein wenig entlasten.“ Am Sonntag bleibt das Bad geschlossen. „Eine weitere Öffnung ist abhängig von der weiteren Gesamtrisikolage im Dorf und wird gegebenenfalls kurzfristig bekanntgegeben“, so Rauscher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.