Kindheitswunsch „Kuchenladen“: Monika Triebenbacher eröffnet Café in Benediktbeuern

Von: Felicitas Bogner

Monika Triebenbacher hat vor einer Woche ihr Café eröffnet. Tochter Anna hilft im Service mit. © arp

Kuchen, Torten und Macarons, die aussehen wie kleine Kunstwerke. Dafür ist Monika Triebenbacher bekannt. Nun hat die Hobbykonditorin ein kleines Café in Benediktbeuern eröffnet.

Benediktbeuern – Drei Wünsche schlummerten von klein auf in der gebürtigen Tschechin Monika Triebenbacher. „Ich wollte schon immer ein Buch herausbringen, einen eigenen Laden haben und ...“ Sie stockt leicht verlegen und dann kommt es aus ihr lachend heraus: „Den Kelly-Family-Sänger Paddy treffen“. Immerhin: Zwei der Wünsche sind mittlerweile in Erfüllung gegangen. Nachdem sie 2015 bei der Fernsehshow „Das große Backen“ gewonnen hat und danach ihr Backbuch veröffentlichen konnte, eröffnete Triebenbacher nun ein kleines Café, den „Kuchenladen“ in ihrer Wahlheimat Benediktbeuern.

Großer Ansturm am Eröffnungstag

Die Kunden und Gäste ließen nicht lange auf sich warten. „Ich habe am Fronleichnamstag um 13 Uhr aufgesperrt und war schon nach zwei Stunden ausverkauft“, sagt Triebenbacher überwältigt. „Es war der totale Wahnsinn. Es kamen so viele Einheimische, Trachtler und Ausflügler gleich zur Eröffnung. Auch der Prosecco, den ich für das gesamte lange Wochenende kalkuliert habe, war sofort weg.“ In der Nacht habe sie sich dann erneut in die Küche gestellt, um Kuchen und anderes Süßgebäck nachzuproduzieren. „Auch am nächsten Tag war alles ausverkauft. Aber es hat zum Glück bis zum Ladenschluss gerade noch gereicht.“ Der absolute Renner an den ersten Tagen sei ihre Pistazientorte mit Himbeeren gewesen.

An Fronleichnam freuten sich Trachtlerinnen über Kaffee und Kuchen bei Monika Triebenbacher. © Privat

Benediktbeuern: Aus Fahrradgeschäft wird Kuchenladen

Ursprünglich war in den Räumen, die der Familie ihres Ehemannes gehören, ein Fahrradgeschäft drin. „Als ich erfahren habe, dass der Mieter rausgeht, dachte ich mir „Jetzt oder nie.“ In den vergangenen Wochen hat Monika Triebenbacher viel Zeit und Liebe investiert, um aus dem ehemaligen Radgeschäft ein kleines Café zu zaubern. Insgesamt gibt es nur vier Tische und 12 Sitzplätze. „Ich bin ja ganz alleine damit. Ab und zu hilft meine Tochter Anna. Aber mehr schaffe ich nicht, und für mehr ist hier auch kein Platz“, erklärt sie. Die Hobbykonditorin legt sowieso den Fokus auf das Außer-Haus-Geschäft. „Ich habe extra Tortenboxen in verschiedenen Größen mit meinem Logo machen lassen und hoffe nun, dass viele Ausflügler und Einheimische hier herkommen, und sich etwas für den See oder für Zuhause mitnehmen.

Aus dem ehemaligen Fahrrad-Geschäft in Benediktbeuern wurde ein kleines Café. © arp

Dazu steht in ihrer Theke eine große Auswahl parat – täglich etwa acht Sorten. „Es wird immer mehrere Kuchen und Torten geben, da will ich abwechslungsreich und saisonal arbeiten.“ Freilich will Monika Triebenbacher – die für ihre kreativen Kuchenformen und Designs auch auf Instagram bekannt ist – immer wieder Neues ausprobieren. „Alles, was mir gerade einfällt, teste ich aus. Am liebsten mache ich aus einfachen Kuchen etwas Besonderes“, meint sie euphorisch. Neu habe sie beispielsweise kleine, bunte Kuchen am Stiel. Und freilich gibt es auch Hochzeitstorten und Co. auf Bestellung.

Idee: Backkurse im Winter

Für die Wintermonate hat Triebenbacher die Idee, Backkurse in ihrem „Kuchenladen“ anzubieten. „Das ist aber noch Zukunftsmusik. Jetzt muss ich erstmal sehen, was der Sommer bringt.“ Und was ist eigentlich mit dem dritten Kindheitswunsch? „Paddy Kelly kommt irgendwann hier zur Tür reinspaziert oder steht wo anders plötzlich vor mir. Da bin ich mir sicher.“

Öffnungszeiten

Der „Kuchenladen“ von Monika Triebenbacher hat donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

