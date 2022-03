Klettern an der Benediktenwand: Im Winter „extrem heikel“

Von: Andreas Steppan

Bei Kletterern beliebt ist die Nordwand der Benediktenwand – hier im Vordergrund die Hausstattalm. Im Winter sind die Routen, wenn überhaupt, aber nur für Könner zu empfehlen. (Archivfoto) © Patrick Staar

Der tödliche Absturz eines 28-jährigen Kletterers am Samstag war nicht der erste schwere Bergunfall an der Benediktenwand. Experten sind sich einig: Um dort im Winter zu klettern, muss man erfahren und gut ausgerüstet sein.

Benediktbeuern – Der tödliche Absturz eines 28-jährigen Kletterers an der Benediktenwand hat große Bestürzung ausgelöst. Es war nicht der erst tödliche Unfall an dem Berg: Zuletzt war im Herbst 2018 ein 23-Jähriger aus Regensburg, der sich – bekleidet mit Riemensandalen, Jogginghose und T-Shirt auf den Weg gemacht hatte – an der Benediktenwand ums Leben gekommen. Natürlich lässt sich hier auch wunderbar klettern und wandern. Doch Experten sind sich einig: Speziell um diese Jahreszeit sollte derjenige, de die Benediktenwand in Angriff nimmt, auf alle Fälle gut ausgerüstet sein und wissen, was er sich zutrauen kann.

„Benediktenwand“ ist ein ehrlicher Berg

„Die Benediktenwand ist ein ehrlicher Berg“, sagt Markus Schambeck von der Bergwacht Benediktbeuern. „Man muss ihn sich erarbeiten.“ Hier gebe es – anders als zum Beispiel am Brauneck oder Herzogstand – nicht die Möglichkeit, mit der Bergbahn hinaufzufahren, um noch ein kürzeres Stück zum Gipfel zu gehen. Dementsprechend seien es in aller Regel auch gut ausgerüstete und erfahrene Bergfreunde, die hier unterwegs seien. „Turnschuhwanderer findet man an der Benediktenwand nicht.“

Die Bergwacht habe es bei ihren Einsätzen daher eher nicht mit Wanderern zu tun, die sich verlaufen haben und plötzlich in unwegsamem Gelände nicht vor und nicht zurück kommen, sagt Schambeck. Die Zahl der Einsätze halte sich in Grenzen – wenn, dann gehe es oft um internistische Probleme oder ernstere Unfälle. „Und die Rettung gestaltet sich meist technisch aufwendig, weil es im Steilgelände ist.“

Nordwand der Benediktenwand im Winter „wie ein Eisschrank“

Obwohl man sich im Voralpenland befinde, stuft Schambeck eine Tour auf die Benediktenwand als „hochalpine Geschichte“ ein – allein wegen der Höhe von 1801 Metern und der ausgesetzten Stellen. Es gebe leichtere und schwerere Routen – bis hin zu anspruchsvollen Kletterroute des Schwierigkeitsgrads VIII+. Ein beliebter Kletterberg sei die Benediktenwand, weil die attraktiven Kletterrouten nach relativ kurzem Zustieg erreichbar seien – bis zur Tutzinger Hütte könne man zum Beispiel auch radeln.

Den Winter hält Schambeck aber nicht für die richtige Zeit zum Klettern. Gerade die Nordwand sei „bitter kalt“ und „voller Eis und Schnee. Man muss sie ja nur anschauen: Sie sieht aus wie ein Eisschrank.“ Natürlich gebe es auch Sportler, die diese Herausforderung suchen. „Aber die Benediktenwand ist kein typischer Winterkletterberg“, sagt Schambeck. „Es gibt keine vereisten Wasserfälle, die bei Winterkletterern beliebt sind.“

Kletterer war vor tödlichem Absturz auf Maximiliansteig unterwegs

Aus Sicht von Jost Gudelius sen., staatlich geprüfter Berg- und Skiführer aus der Jachenau, kommt ein Kletteraufstieg über die Nordwand auch im Winter durchaus in Frage. „Es hängt natürlich ganz davon ab, welche Fähigkeiten man hat“, ergänzt er. Im Winter sei allerdings der Maximiliansteig die einzig sinnvolle Route. Hier war laut Polizei am Samstag auch der später verunglückte 28-Jährige unterwegs. Generell handelt es sich laut Gudelius um eine „unproblematische Route“ des Schwierigkeitsgrads II. Im Winter komme sie aber nur in Frage, wenn man mit Steigeisen und Pickel ausgestattet sei. „Außerdem sollte man den Weg genau kennen, denn er ist nicht markiert und im Winter schwieriger zu erkennen“, sagt Gudelius. „So kann man schnell in sehr schwieriges Gelände geraten.“

Die zweite viel begangene Kletterroute an der Benediktenwand ist die „Rampe Rippe“. Die sei mit Schweirigkeitsgrad IV „sehr schwierig“ – und ausgesprochen „keine Wintertour“, so Gudelius. Aber auch sonst seien auf dieser Route vorwiegend Seilschaften unterwegs. Laut Gudelius braucht man hier die entsprechende moralische und klettertechnische Befähigung. „Alle anderen werden da das Zittern anfangen.“

Schneedecke an Benediktenwand zurzeit tückisch

Laut Benedikt Hirschmann, Vorsitzender der Sektion Tölz im Deutschen Alpenverein, ist eine Besonderheit der Kletterrouten an der Nordwand, dass sich Fels- und Graspassagen abwechseln. Letztere, die man gehend überwindet, böten keine Haltepunkte „und verzeihen keinen Ausrutscher“, sagt er. Gerade zurzeit stelle er fest, dass die Schneedecke in Schattenlagen wie an der Benediktenwand „tückisch“ sei. „Unten gibt es eine recht harte Schicht und oben drauf einen seifig-lockeren Pulverschnee.“

Generell rät er, die Routen an der Benediktenwand im Winter nur zu klettern, wenn man die Strecke vom Sommer her schon gut kenne und entsprechende Orientierungspunkte habe. Allein und ohne diese Ortskenntnisse sei es im Winter „extrem heikel“.

An der Benediktenwand steht derweil noch ein ganz anderes Ereignis an: die Ansiedlung von weiteren Steinböcken. Was bei diesem Projekt Stand der Dinge ist, lesen Sie hier.

