Rauf aufs Rad: Jetzt anmelden zur Aktion Stadtradeln

Radeln für den Klimaschutz: Das ist wieder vom 22. Juni bis 12. Juli die Devise zwischen Icking und der Jachenau: Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beteiligt sich erneut an der Aktion Stadtradeln.

Bad Tölz-Wolfratshausen– In diesem Zeitraum können alle, die hier wohnen, im Landkreis arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele CO2-freie Radkilometer sammeln.

Eigene kommunale Wertungen gibt es zudem in den Städten Wolfratshausen und Geretsried sowie heuer erstmals in der Gemeinde Benediktbeuern. Die Initiative dafür kam von Gemeinderat Rudi Mühlhans. Er beteiligte sich schon in den vergangenen Jahren an der Aktion – allerdings mit einem Team an seinem Arbeitsplatz in Geretsried. „In zwei Jahren habe ich so über 177 Kilo CO2 eingespart“, sagt Mühlhans. Er stellte die Idee, dass sich Benediktbeuern an der Kommunalwertung beteiligt, im Mai dem Gemeinderat vor – und stieß nach etwas Überzeugungsarbeit auf Unterstützung. 21 Benediktbeurer haben sich bereits angemeldet. Aus dem Gemeinderat sei er allerdings bislang der einzige, sagt Mühlhans. Aber das könne ja noch kommen. Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, dass jeder etwas für den Klimaschutz tun kann, sagt der 52-Jährige. Sabine Rauscher, Leiterin der Gäste-Info Benediktbeuern, sieht als Ziel, die Bürger zu einem Umdenken zu bewegen, kleinere Strecken, die man sonst mit dem Auto fahre, mit dem Rad zu machen. „Es wäre schön, wenn sich nicht nur Bürger beteiligen, die ohnehin schon viel mit dem Radl unterwegs sind.“

Ein passionierter Radler ist Klaus Heilinglechner. „Das ist für mich der Ausgleich zur Arbeit“, sagt der Wolfratshauser Bürgermeister. In seiner Kommune wohnen die fleißigsten Stadtradler. 56 806 Kilometer legten die Teilnehmer aus der Loisachstadt in der dreiwöchigen Aktion 2018 zurück – beinahe der eineinhalbfache Erdumfang. „Wir waren schon immer gut dabei“, sagt Heilinglechner. Für viele Teams habe die Teilnahme Tradition. „Das hat sich zum Selbstläufer entwickelt.“ Nicht ganz unschuldig an dem Erfolg sei Radverkehrsbeauftragte Susanne Leonhard aus dem Bauamt, betont der Bürgermeister. „Sie ist eine begeisterte Verfechterin und rührt, wann immer es geht, dafür die Werbetrommel.“

Bundestagsabgeordneter tritt in die Pedale

Die Stadt Geretsried beteiligt sich zum vierten Mal an der Kampagne des Klimabündnisses. Dort werden auch eigene Preise an die ambitioniertesten Teilnehmer vergeben – bei der Abschlussveranstaltung am 25. Juli. In den Sattel steigt auf jeden Fall der Geretsrieder Bundestagsabgeordnete Andreas Wagner (Linke). Der Sprecher für ÖPNV und Fahrradmobilität seiner Bundestagsfraktion möchte damit auch für eine stärkere Förderung des Radverkehrs in Geretsried werben. „Im Leitbild der Stadt wurde der Ausbau der Radwege und ein innerörtliches Radwegenetz sowie eine verkehrsberuhigte Zone in der Egerlandstraße als Ziele formuliert. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es noch viel zu tun, und es müssen die Anstrengungen verstärkt werden.“ Gerade in der Egerlandstraße und am Karl-Lederer-Platz brauche es Radwege, um dort als Radfahrer sicher unterwegs sein zu können sowie Parkplätze für Lastenräder. Geretsrieder, die beim Stadtradeln mitmachen wollen und noch kein Team haben, können sich sich dem „Team Andi Wagner“ anzuschließen.

Team der Grünen sucht Mitradler

Offen für Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis sind die Grünen. Unter dem Teamnamen „Grüner Antrieb“ nehmen sie an der Aktion teil und treten für eine bessere Fahrradinfrastruktur und eine schnelle Verkehrswende in die Pedale. Auch der grüne Landtagsabgeordnete Hans Urban aus Oberherrnhausen radelt mit.

Landrat Josef Niedermaier freut sich über möglichst viele Teilnehmer beim Stadtradeln. Für die Zukunft gibt es auch noch einige Aufgaben, die die Bedingungen für Radler verbessern könnten. „Beim Radverkehr sind auch wir als Landkreis gefordert. Aktuell befindet man sich zum Beispiel in Grundstücksverhandlungen für den Lückenschluss nach Penzberg an der Kreisstraße Töl 5 und in der Ausschreibung des Radkonzeptes für den Alltagsverkehr auf Landkreisebene“, sagt der Landrat.

Der Klimaschutzbeauftragte Andreas Süß wird kommende Woche noch einmal die Werbetrommel rühren, damit sich auch das Landratsamt mit einem großen Team beteiligt. „Wir sind auf jeden Fall dabei“, sagt Landratsamt-Sprecherin Sabine Schmid. Insgesamt hatten sich bis Freitagmittag aus dem ganzen Landkreis 193 Radelnde in 37 Teams angemeldet.

Hier kann man sich anmelden:

Auf www.stadtradeln.de kann man sich anmelden. Dort kann man entweder ein neues Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Mannschaftslos radeln geht nicht. Es gibt aber offene Teams, denen man sich anschließen kann. Auf der Seite wird auch genau erklärt, wie das Kilometersammeln funktioniert und welche Möglichkeiten der Erfassung es gibt. Sobald man Radkilometer sammelt, wird auch angezeigt, wie viel CO2 man auf diese Weise einspart. Da sich Benediktbeuern, Wolfratshausen und Geretsried auch als Kommune beteiligen, haben sie eigene Unterseiten: www.stadtradeln.de/benediktbeuern; www.stadtradeln.de/wolfratshausen und www.stadtradeln.de/geretsried Für Rückfragen steht der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, Andreas Süß, Telefon 0 80 41/505-632 oder klimaschutz@lra-toelz.de, zur Verfügung.

