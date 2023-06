Kloster-Baustelle: Ein Ende ist bald in Sicht

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Sanierungsarbeiten im Kloster schreiten voran. © arp

Stockwerk für Stockwerk geht es voran mit den Sanierungsarbeiten im Südarkadentrakt des Klosters Benediktbeuern. Schon Ende 2023 sollen erste Bereich den Betrieb aufnehmen können.

Benediktbeuern – Seit Herbst 2020 laufen die umfangreichen Sanierungen im Südarkadentrakt des Klosters Benediktbeuern. Das Projekt kostet rund 23 Millionen Euro und wird zu einem Großteil aus Fördergeldern finanziert. Die Arbeiten liegen fast im Zeitplan, eine Fertigstellung wurde für 2023 anvisiert. Es wird heuer nicht alles fertig werden, aber wichtige Bereiche werden heuer zum Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen können, sagt Verwaltungsleiter Hilmar Gries bei einem Rundgang mit unserer Zeitung.

Fertigstellung für 2023 anvisiert

Am weitesten fortgeschritten sind die Arbeiten im Untergeschoß. Hier wird sich, wie früher auch, der Speisesaal befinden, allerdings wird es künftig auch einen weiteren Bereich dafür im Erdgeschoß geben. „Pro Ebene gibt es 180 Sitzplätze“, erklärt Gries. Im Keller wurden zuerst die Pfeiler ertüchtigt. Dann wurde allerdings klar, dass man auch die Außenwand auf der Nordseite nachgründen musste. „Das konnte man vorher nicht abschätzen“, so Gries. Es sei gut, dass die Arbeiten durchgeführt werden mussten. „Jetzt haben wir zusätzliche Standsicherheit.“

Verwaltungsleiter Hilmar Gries zeigt im Fürstensaal ein Stück Holzboden, der in der Gründerzeit um 1730 verlegt wurde. © arp

Im Untergeschoß wird es zwei getrennte Buffet-Straßen geben, eine für Jugendliche und eine für Erwachsene. Lichtschächte, die leicht schräg gestaltet wurden, leiten Tageslicht nach unten. Auf ihnen befindet sich Sicherheitsglas. Die Zu- und Abluft im Gewölbe wird so verbaut, dass hier Sitzplätze angeordnet werden können. „Die Jugendlichen liebten früher die Atmosphäre im Gewölbekeller, und wir wollen den Bereich wieder schön gestalten“, sagt der Verwaltungsleiter. Gestalterisch wird dazu Lars Fendrich vom Aktionszentrum ein Projekt mit Jugendlichen durchführen. Geplant sind auch Schallschutzelemente, die die Jugendlichen schön gestalten können.

Für die Osterzeit 2024 ist derzeit die Einweihung im Gespräch

Im Keller befindet sich auch die komplette Haustechnik. Sie wird derzeit verrohrt. Der gesamte Bereich wird über die klostereigene Energiezentrale versorgt. Es handelt sich um Nahwärme über eine Hackschnitzelheizungsanlage. Sie ist 20 Jahre alt, und Ende 2023 wird man auch hier mit einer Sanierung beginnen. Auch künftig setzt das Kloster auf Hackschnitzel. Was die Ordensgemeinschaft als Bauherr im Vorfeld nicht absehen konnte, war, dass man draußen, vor dem Südarkadentrakt, auch den Bachlauf sanieren musste. Die Finanzierung musste aus eigener Kraft erfolgen und geschah durch die Veräußerung einer Immobilie, berichtet Gries.

Im Erdgeschoß sind derzeit die Arbeiten für die Fertigstellung der Großküche in vollem Gang. Immer wieder, sagt Gries, werde er gefragt, warum man ausgerechnet hier die Küche einrichte. Seine Antwort: „Es ist der historische Gästetrakt.“ Es entsteht gerade eine zeitgemäße Großküche mit entsprechenden Kühl- und Lagerräumen. Diese befinden sich auch im Untergeschoß – wie die Spülküche – und sind über zwei Aufzüge erreichbar. Einer von ihnen, zugänglich von drei Seiten, wird auch Gästen mit Mobilitätseinschränkung zur Verfügung stehen. „Das ist ein ,Schmankerl‘ unseres Projekts“, sagt Gries lächelnd. Schließlich müsse im Kloster jeder Schritt mit dem Denkmalschutz abgesprochen werden. „Und das war bei dieser Spezialanfertigung gar nicht so einfach.“

Personal steht bereits zur Verfügung

Die Küchenmitarbeiter haben zudem Sanitärräume, Umkleiden und einen Aufenthaltsraum. Gries ist erfreut, dass das Personal schon zur Verfügung steht. „Die Mitarbeiter freuen sich schon, wenn es losgeht. „Unsere Großküche wird aus modernster Technik bestehen.“ Bei Vollbelegung müssen hier 450 Essen zubereitet werden – nicht nur für die Gäste von Kloster und Jugendeinrichtungen, sondern auch für die Mensa der Hochschule sowie die Belieferung von Kindergarten und Grundschule in Benediktbeuern. „In der neuen Küche haben wir aber die Möglichkeit, bei Bedarf 700 bis maximal 1000 Essen zubereiten zu können“, sagt Gries. Die Warenzulieferung erfolgt über die Kopfseite am Gärtnerei-Areal.

Großküche kann bis zu 1000 Essen täglich kochen

Im Küchenbereich waren viele Abstimmungen mit den Fachleuten vom Denkmalschutz notwendig. „Hier mussten viele Fragen der Statik geklärt werden“, sagt der Verwaltungsleiter. Denn auch das Gebäude habe sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, nichttragende Wände hätten sich beispielsweise in tragende Wände verwandelt. „All das muss natürlich in den Sanierungsprozess eingearbeitet werden.“ Im Garten vor dem Küchenbereich wird in Kürze noch eine Entsorgungsstation gebaut, sprich Müllhäuschen. Es darf ein Flachdach haben und wird oben begrünt, sodass es sich bestmöglichst in die Umgebung einfügt.

Das Foto zeigt den derzeitigen Zustand der Räume im Erdgeschoß. In diesem Raum wird das Herzstück der neuen Großküche untergebracht. © arp

Wer derzeit im Obergeschoß den Fürstensaal, also die ehemalige Hauskapelle betritt, geht über einen Boden mit Bohlen aus der Gründerzeit. Sie sind sehr breit und rund drei Zentimeter dick. „Da sieht man mal, was es früher für Bäume gab“, sagt Gries ehrfurchtsvoll. Weil sie in sehr gutem Zustand seien, habe man sich entschieden, sie wieder zu verbauen. Darunter befinden sich unter anderem Verspannungen zur Stabilisierung des Gebäudes. Auf die Bohlen kommt dann in Kürze eine sogenannte aussteifende Scheibe und darauf dann der neue Boden, in diesem Raum Holzkassetten.

Im Obergeschoß werden sich demnächst die Restauratoren den Decken widmen. Hier müssen zum Beispiel Risse gekittet werden, einige Stellen brauchen eine neue Farbgebung oder müssen nachretouschiert werden. „Der Fürstensaal ist das größte Projekt“, sagt Gries. Hier hat der Klosterförderverein „Juwel“ Spenden gesammelt, um die Sanierung des Deckenfreskos zu finanzieren. Dazu wurde es in einzelne Quadrate aufgeteilt, damit die Spender quasi auf ein „persönliches Stück“ blicken können. Es gibt noch freie Stücke, weiß Gries.

Auch wenn viele Handwerker im Kloster tätig sind, einiges geschieht auch aus eigener Kraft. Der Klostermaler wird sich mit den Jugendlichen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Denkmalpflege machen, um die Ertüchtigung der historischen Fenster im Obergeschoß kümmern. Die Jugendlichen haben in den vergangenen Wochen auch schon im Untergeschoß einiges erledigt, freut sich Gries. „Es ist schön, wie alle mitanpacken.“

Weitere Infos

Wer helfen möchte, die Sanierung des Deckenfreskos zu unterstützen, kann sich an den Förderverein Juwel wenden: www.juwel-kloster-benediktbeuern.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.