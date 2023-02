Kloster Benediktbeuern bekommt Gebirgsschützen-Zentrum

Zur bayerischen Politik haben die Gebirgsschützenkompanien ein gutes Verhältnis. Dieses Foto entstand 2019 beim Patronatstag in Benediktbeuern und zeigt (v. li.) Hans Baur (2. Landeshauptmann), Robert Stumbaum (Geschäftsführender Offizier), Martin Haberfellner (Landeshauptmann), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Stephan Schmid (Hauptmann der Kompanie Benediktbeuern), Hubert Aiwanger (stellvertretender Ministerpräsident/Freie Wähler) und Günther Reichelt (Bundeskassier).

Am Kloster Benediktbeuern soll ein Dokumentationszentrum für die Geschichte des Bunds der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien angesiedelt werden. Die Initiative dafür geht von der Landtags-CSU und den Freien Wählern aus. Als Investitionskosten sind 800 000 Euro veranschlagt.

Benediktbeuern/Kochel am See/ München – Der Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien (GSK) umfasst derzeit 47 Kompanien in sechs oberbayerischen Landkreisen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall. Derzeit gibt es rund 12 000 Mitglieder. Die Gebirgsschützen, sagt der Heilbrunner CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber, hätten für Bayern „große Verdienste“ erworben, weil sie nicht nur Prozessionen und Wallfahrten begleiteten, sondern den Freistaat Bayern auch bei besonderen staatlichen Anlässen repräsentierten.

Die Herausforderung für Historiker ist, dass die Vereinigung, die eine lange Geschichte hat, über kein eigenes Büro oder Archiv verfügt, um Akten, Fotos, Ton- und Filmträger sowie Gegenstände, die zum Ausrücken wichtig sind, etwa Fahnen, zu beherbergen. Das sei „eigentlich immer zu Hause gewesen“, sagt der amtierende Landeshauptmann, Martin Haberfellner aus Kochel.. „Bei einem Wechsel in der Vorstandschaft wurden die Unterlagen weitergereicht.“

Pläne gibt es schon länger

Schon vor 25 Jahren, sagt Haberfellner, sei geplant gewesen, ein solches Zentrum im Kloster Benediktbeuern unterzubringen, und zwar im Maierhof. Dieser wurde damals restauriert, und Einrichtungen des Bezirks fanden dort eine Heimat. Treibende Kräfte für die GSK seien damals unter anderem der Salesianerpater Helmut Mauser († 2002) und Bezirkstagspräsident Hermann Schuster gewesen. Doch dann verlief die Sache im Sande, so Haberfellner.

„Jetzt tut sich die Chance auf, diesen alten Gedanken wieder zu beleben“, sagt Haberfellner. Vorgesehen sei jener Raum, in dem früher Archiv und Bibliothek der 2013 aufgelösten Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) der Salesianer untergebracht waren. Noch sei mit der Ordensgemeinschaft allerdings kein Mietvertrag unterzeichnet, sagt Haberfellner. Doch Bachhuber ist zuversichtlich: „Dem Vertrag steht nichts entgegen“, sagt der Heilbrunner. Er ist zuversichtlich, dass es heuer mit der Arbeit für das Dokumentationszentrum losgeht. Vom Kloster war gestern so kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

CSU und Freie Wähler sind sich im Landtag über Projekt einig

Bachhuber zufolge bestehe Einigkeit zwischen den beiden bayerischen Regierungsparteien, das Zentrum in Benediktbeuern zu errichten. Finanziert werden die 800 000 Euro zu 500 000 Euro über den Haushalt der Staatskanzlei, weitere 300 000 Euro laufen über den Haushalt des Wissenschaftsministeriums. Dieses Geld ist für die wissenschaftliche Begleitung vorgesehen. Zuvor müssen die Räumlichkeiten instand gesetzt werden, unter anderem müssen ein neuer Boden verlegt, die Wände gestrichen und eine neue Beleuchtung installiert werden. Auch Vitrinen sollen errichtet werden.

Die Dokumente und Utensilien der Gebirgsschützen sind derzeit nicht nur beim Landeshauptmann, sondern auch teilweise bei den Kompanien vor Ort sowie in Stadt- und Kreisarchiven verteilt. „Es fehlt ein genauer Überblick über Umfang und Zahl der Gegenstände materieller Kultur, zu der Objekte wie die ,Gotzinger Trommel‘ oder die von Kronprinz Rupprecht gestiftete Landesschützenfahne gehören“, sagt Bachhuber. Die Trommel beispielsweise befinde sich in Miesbach im Stadtarchiv.

Bestand soll auch digitalisiert werden

Um alles zu katalogisieren, zu dokumentieren und auch zu digitalisieren, läuft ein Forschungsprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Lehrstuhl von Professor Ferdinand Kramer. Der Historiker wird sich mit seinen Mitarbeitern mit der Geschichte der GSK seit 1870 beschäftigen. „Das Interessante seit dieser Zeit ist nämlich, warum die Kompanien weiter existiert haben“, sagt Haberfellner. Denn eigentlich wurden die Gebirgsschützenkompanien 1869 als staatliche Organisation aufgelöst.

Haberfellner freut sich sehr, dass in dem geplanten Dokumentationszentrum die Geschichte analysiert wird. Dies tat auch schon der 2019 verstorbene Benediktbeurer Salesianerpater Leo Weber, der viel über die GSK forschte. „Er würde sich sicher freuen, wenn er wüsste, dass das Zentrum nun hier entstehen soll“, sagt Haberfellner. Denn noch immer seien viele Unterlagen über die Gebirgsschützen weit verstreut. Und allein beim Bayerischen Rundfunk seien durch die jüngste Forschungsarbeit nun 600 Filme entdeckt worden, die von den GSK im Laufe der letzten Jahrzehnte berichteten.

Zeitplan für die Eröffnung steht noch nicht fest

Im Laufe dieses Jahres sei von den Forschungsergebnissen ein Zwischenbericht geplant, so Haberfellner. Wann das geplante Zentrum erstmals für die Öffentlichkeit nutzbar sein wird, vermögen weder er noch Bachhuber abzuschätzen. Die Unterbringung im Kloster sei aber „eine optimale Ergänzung zu den bestehenden Einrichtungen des Bezirks dort“, sagt der Politiker. Für das ganze Oberland sei es eine „Win-Win-Situation“.

