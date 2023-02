Neuer Verein trifft sich zu Entbuschungsaktion: „ZUK hat uns zu Kindern des Moors gemacht“

Von: Patrick Staar

Rund 40 Helfer beteiligten sich an der Entbuschungsaktion auf den Moorflächen, die das ZUK vor einigen Jahren gekauft hat. © Staar

Der neu gegründete ZUK-Ehemaligen-Verein „ „Let’s do Moor“ trifft sich zu einer Entbuschungsaktion. Bisher zählt der Verein 86 Mitglieder.

Benediktbeuern – Franz Wiedemann arbeitete 2001 im Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern, studierte dann in Biberach und Ulm und arbeitet nun als Ingenieur für Qualitätssicherung bei Roche. Den Kontakt nach Benediktbeuern hat er nie verloren. Wiedemann war ganz vorne dabei, als es 2022 darum ging, den Verein „Let’s do Moor“ zu gründen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die ehemaligen ZUK-Mitarbeiter zusammenbringen. Zudem will „Let’s do Moor“ das ZUK mit Fördergeldern und Aktionen unterstützen: „Das ZUK hat unsere Jugend geprägt“, sagt der Vorsitzende Franz Wiedemann. „Wir alle haben 13 Monate unter einem Dach gewohnt, geschwitzt und geweint. Jetzt wollen wir dem ZUK ein bisschen was zurückgeben.“

Mitglieder wollen ihr Wissen zur Verfügung stellen

Das ZUK im Kloster Benediktbeuern ist ein Bildungs- und Gästezentrum, das sich dem Naturschutz verschrieben hat. Jahr für Jahr wird es von rund 14 600 Kindern und Jugendlichen sowie von 6700 Erwachsenen besucht. Seit der Gründung im Jahr 1988 wurden sie im Schnitt von zehn Zivis, Bufdis und Volontären betreut. Die Ehemaligen haben die verschiedensten Berufe ergriffen und leben über den gesamten Erdball verstreut. Von diesem internationalen und vielseitigen Wissen soll nun das ZUK profitieren. Und so wurde 2022 der Verein „Let’s do Moor“ gegründet – maßgeblich unterstützt durch den langjährigen ZUK-Leiter Pater Karl Geißinger. Innerhalb von einem Jahr ist die Mitgliederzahl auf 86 angewachsen. Am Samstag trafen sich rund 40 Aktive zu einer ersten großen Aktion. Nicht weit entfernt vom „Urthaler Hof“ ging es darum, eine größere Fläche zu „entbuschen“, sprich den Kiefernbestand zu entfernen. „Wir betreiben damit Moorschutz“, erläutert Andreas Drexler, hauptamtlicher Projekt-Koordinator am ZUK. Der Kiefern-Bestand würde dem Moor Wasser und Nährstoffe entziehen. Zudem würden die Kiefern Schatten werfen und Nadeln verlieren, die den Boden sauer machen. Unter diesen Bedingungen hätten typische Hochmoor-Gewächse wie Pfeifengräser und die Schneeheide keine Überlebenschance.

Alle profizieren von Erfahrungen in der Zivi-Zeit

Schwerstarbeit im Moor: Ohne technische Hilfe zogen die ehemaligen und aktuellen ZUK-Mitarbeiter die Äste aus der Moorfläche nahe des Urthaler Hofs. © Staar

Die Aktion endete nach mehreren Stunden schweißtreibender Arbeit mit einem gemütlichen Beisammensein und einer Brotzeit in einer Hütte mit offenem Feuer. „Viele Ehemalige sind inzwischen Bürotäter“, sagt Wiedemann. „Sie haben sich gefreut, dass sie mal wieder hinlangen können. Schwitzen, duschen, Brotzeit – das haben sie in ihrem Alltag nicht mehr.“

Aufbau einer Datenbank geplant

Im Feuerschein wurden viele alte Geschichten erzählt. Von den Anfängen im Maierhof, als sich die ersten Zivildienstleistenden ihre Unterkünfte selbst mit Brettern zimmern mussten. Wiedemann erinnerte sich an seine Zeit als Zivi im Sekretariat und Rektorat: „Da habe ich viel gelernt, was mir im Leben weitergeholfen hat“, sagt der 41-Jährige, der heute in Bichl wohnt. „Wenn ich in die Klostermauern reinkomme, riecht es noch wie früher, die Schnapsbrennerei – all das hat sich bei mir tief eingebrannt.“ Noch heute sei er regelmäßig mit Kind und Kegel im Moor unterwegs. Wiedemann: „Das ist für jeden von uns wie heimkommen.“ Dies bestätigt Kassier Sebastian Schmitt: „Durch das ZUK sind wir zu Kindern des Moors geworden.“

Weitere Aktionen sind bereits in Planung. So wolle sich der Verein im Herbst um die Streuobstwiesen und die Bäume mit ihren alten Obstsorten kümmern, sagt die Zweite Vorsitzende Marlen Schneider. Mit Fach-Vorträgen will der Verein auf sich aufmerksam machen. Im Moor wurden Schilder mit QR-Codes aufgestellt. Mit deren Hilfe könne man zwei Euro für Vogelfutter spenden. Geplant ist der Aufbau einer Datenbank, mit deren Hilfe man sehen kann, wo es die Ehemaligen hin verschlagen hat: „Wenn jemand zum Beispiel nach Schweden ziehen möchte, sieht er: Oh, da sind ja schon drei von uns – das hätte doch Charme“, sagt Wiedemann. Im Mittelpunkt steht außerdem, weitere Ehemalige mit einzubinden: „Viele haben noch gar nicht mitbekommen, dass es unseren Verein gibt“, sagt Wiedemann. Natürlich seien aber auch externe Fördermitglieder jederzeit willkommen.

