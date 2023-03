Kloster Benediktbeuern: Störche müssen umziehen - 500 Kilo schweres Nest absturzgefährdet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mindestens 500 Kilo schwer war das absturzgefährdete Nest, das entfernt werden musste. © ZUK

Das Strochen-Nest auf dem Benediktbeurer Kloster gefährdete Café-Besucher. Daher wurde dieser Tage ein neuer Standort für Störchin „Bruni“ eingerichtet.

Benediktbeuern – Störchin „Bruni“ brütet seit Jahren auf dem Dach des Klosters in Benediktbeuern. Das soll sie auch weiterhin. Allerdings wird sie sich in diesem Jahr in einem neuen Nest einrichten müssen. Das bisherige musste in der vergangenen Woche aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Der Neuanfang wird „Bruni“ aber so einfach wie möglich gemacht.

Direkt über dem Zugang zum Klostercafé befand sich das Nest, das bereits eine Schieflage aufwies. © ZUK

Kloster-Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann und Pater Karl Geißinger, Koordinator des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK), betrachteten das bestehende Nest mit wachsender Sorge. Dieses befand sich direkt auf einem kleinen Sims an der Dachkante und unmittelbar über dem Zugang zum Klostercafé. „Das Nest hatte schon Schieflage. Auf Drohnenaufnahmen konnte man sehen, was für ein Riesenteil das ist“, sagt Amann. Auf mindestens 500 Kilo schätzt Geißinger das Gewicht des Nests, das jedes Jahr vom Storchenpaar mit neuem Material ausgebaut wurde. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das runtergebrochen wäre“, ergänzt Amann.

Genehmigung der Oberen Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern erforderlich

Da Störche streng geschützt sind, darf ein Nest nicht einfach so entfernt werden. Tatsächlich braucht es dafür die Genehmigung der Oberen Naturschutzbehörde der Regierung von Oberbayern. Und den Störchen muss eine neue Heimat angeboten werden. Bis zum schriftlichen Bescheid der Regierung dauerte es etwas. Erst am 7. März ging er im Kloster ein. Das Problem: Nur bis zum 10. März blieb Zeit für Abbau und Neubau. „Denn jetzt beginnt dann die Brutzeit“, sagt Geißinger. Allerdings war alles bereits generalstabsmäßig vorbereitet. Am 8. März rückte die Firma Suttner mit einer Hebebühne an, entfernte das alte Nest und verfrachtete das neue, das die ZUK-Volontäre aus Ästen, Moos und anderem Material gefertigt hatten, zum neuen Standort auf einem Dach am Maierhof. Etwa 180 Meter Luftlinie liegen dazwischen. Der stabile Unterbau war dort bereits vorhanden, da vor einigen Jahren schon mal versucht wurde, dort einen Brutplatz anzubieten – in der Hoffnung, „Bruni“ zieht um oder ein zweites Storchenpaar siedelt sich an. Ersteres wollte die recht selbstbewusste Storchendame nicht und Letzteres wusste sie durch gezielte Attacken zu verhindern. „Da sind Federn geflogen und Blut ist gespritzt“, erinnert sich Geißinger.

Stillgelegter Kamin könnte auch als Nistplatz dienen

In der Folge wurde dann das neue Nest bis auf das letzte Zweiglein geplündert und im eigenen Domizil verbaut. „Bruni“ – sie ist beringt und dadurch zu identifizieren – hat generell einige recht eigenwillige Charaktereigenschaften. Während die meisten Störche lebenslange Partnerschaften eingehen, „sucht sie sich jedes Jahr einen Grünschnabel. Und der hat einiges auszuhalten“, hat Geißinger beobachtet. Bringt der Jungstorch beispielsweise Nistmaterial, das „Bruni“ nicht gefällt, macht sie ihm das lautstark klar – bis er es fallen lässt und neues sucht.

Auf einem Dach hoch über dem Maierhof befindet sich Ausweichquartier. © ZUK

In den kommenden Tagen und Wochen wird sich jetzt zeigen, wer wo auf den Dächern am Kloster brütet. Der alte Nistplatz an der Dachkante wurde mit Stacheldraht versehen. „Es besteht keine Verletzungsgefahr für die Vögel“, sagt Geißinger. Der Draht verhindert aber, dass dort Nistmaterial abgelegt werden kann. Das geht allerdings nur ein kleines Stück entfernt auf einem stillgelegten Kamin. „Dort ist jetzt schon erstes Nistmaterial zu sehen“, sagt Geißinger. Prinzipiell sei der Standort aber im Vergleich zu dem an der Dachkante recht unproblematisch. „Wenn an dem Kamin etwas abstürzt, fällt es in einen Schneefang.“ Geißinger hat nun die Hoffnung, dass sich vielleicht ein zweites Paar auf dem Maierhof niederlässt. Dann könnte es im April oder Mai einiges an Storchennachwuchs im Klosterdorf geben.

