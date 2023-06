Kloster Benediktbeuern zeigt sich von vielfältiger Seite

Sich stärken und der Musik lauschen konnten Besucher im Arkadenhof. © Sabine Näher

Begeistert waren Besucher jeden Alters beim „Tag des offenen Klosters“ am Samstag in Benediktbeuern. An 40 Stationen gab es die unterschiedlichsten Angebote.

Benediktbeuern – Ein vielfältiges Angebot erwartete die Besucher beim „Tag des offenen Klosters“ in Benediktbeuern. Die Veranstaltung wurde gut angenommen. Man wolle die Angebote „erfahrbar machen“, sagte P. Claudius Amann, Leiter des Klosters.

Wer am Samstag die Autokennzeichen auf dem Großparkplatz betrachtet, stellt fest, dass nicht nur in der ganzen Region reges Interesse besteht, sondern auch bei Urlaubern aus allen Teilen Deutschlands. Über 40 Angebote sind über das ganze Klosterareal verstreut. Das entzerrt die Besuchermassen.

Im Arkadenhof ist eine Bühne aufgebaut. Studierende der Katholischen Stiftungshochschule, deren Campus auf dem Klostergelände liegt, Mitarbeiter des Aktionszentrums und der Jugendherberge unterhalten als Ensemble „Mixtur“ das Publikum an den Biertischen. An den Verpflegungsständen gibt es Leberkassemmeln und Getränke, aber auch vegane Süßkartoffelschnitten. Was ziehen die Besucher vor? Es werde beides gleichermaßen verlangt. Die veganen Waffeln kommen sowieso gut an. Ebenfalls unter den Arkaden sind etliche Stände platziert: von den Don-Bosco-Volunteers („Mach was Sinnvolles!“) über die Don-Bosco-Stiftungen bis zu den „SMDB, Salesianische MitarbeiterInnen Don Boscos“. Die beiden Frauen an dem Stand erzählen, dass sie schon zahlreichen Interessierten Auskunft gegeben haben.

Schreiben die wie alten Mönche

Ein handgemaltes Schild will kleine Besucher zum „Schreiben mit Federkiel und Tinte wie die alten Mönche“ in die Bibliothek locken. Zieht es die Kinder bei diesem prächtigen Wetter überhaupt in die Stube? Tatsächlich: Eine Gruppe junger Schreibkünstler ist mit Konzentration bei der Sache.

Vor der Alten Schäfflerei haben sich derweil Besucher eingefunden, die Christine Milch, Koordinatorin des Fraunhofer-Zentrums Benediktbeuern, begrüßt. Sie verkündet, dass das Fraunhofer-Institut für Bauphysik und das Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau heute hier den „MakerSpace Denkmal- und Klimaschutz Benediktbeuern“ eröffnen. „2010 haben wir das Gebäude, das damals sehr sanierungsbedürftig war, vom Kloster zur Nutzung erhalten“, erklärt sie. Während der Grundsanierung des Gebäudes wurden energieeffiziente und denkmalgerechte Sanierungsmethoden erforscht, etwa unterschiedliche Innendämmungsvarianten, beispielsweise mit Schilfrohr. 2016 wurde im Haus ein Informationszentrum eröffnet.

Doris Linke (re.) erläuterte, wie viel CO2 die Produktion der verschiedenen Lebensmittel verursacht. © Sabine Näher

Der neue „MakerSpace“ will nun Architekten, Handwerker, Kommunen oder Denkmalpfleger weiterbilden im Sinne nachhaltiger Instandsetzung schützenswerter Altbauten und dabei energieeffiziente Lösungen anbieten. Aber auch Jugendliche sollen an das Thema heran geführt werden. „Es handelt sich um eine Ideenwerkstatt oder Ideenschmiede“, erklärt Milch. „Wir laden ein zum freien Arbeiten und Tüfteln.“

Lehmwerkstatt begeistert kleine und große Besucher

Doch nicht nur im Arkaden-, sondern auch im Maierhof ist einiges geboten. Hier präsentiert sich das Zentrum für Umwelt und Kultur. Eben bricht eine Besuchergruppe zur Führung „300 Jahre Geschichte rund um den Maierhof“ auf. An der Mitmach-Station „Faszination Moor“ gibt es ein Gartenvögel-Quiz und ein Moor-Memory. Während die Kinder zum Spielen vorbeikommen, haben die Erwachsenen viele Fragen an Andreas Drexler vom ZUK-Projektmanagement Naturschutz.

An der Station Jugendbildung Umwelt wartet ein umgebauter Hometrainer auf Strampelwillige, die mit Muskelkraft Strom erzeugen können. „Das Radio geht gleich an, die LED-Lampe auch“, erläutert Doris Linke, die Pädagogische Leiterin des ZUK-Bildungsteams. „Für die Glühbirne braucht es schon länger. Und für den Wasserkocher ewig…“ Am Infostand „Klimaeinkauf“ erläutert sie, wie viel CO2 die Produktion der verschiedenen Lebensmittel verursacht.

Nebenan betreut Steffi Schulze aus dem ZUK-Bildungssekretariat die Lehmwerkstatt. Hier kennt die Kreativität keine Grenzen; es werden Figuren vom Stockmonster bis zum Schwan geformt. Und zwar von kleinen wie großen Besuchern: „Gematscht haben alle“, strahlt Schulze. (Sabine Näher)

