Kloster Benediktbeuern: ZUK freut sich über Schüler-Ansturm

Von: Christiane Mühlbauer

Benedikt Hartmann Leiter des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) © arp

Im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern ist die Bildungsarbeit wieder angelaufen. Die „Umweltwochen“ für Schulklassen boomen. Das ZUK würde gerne noch mehr Zimmer anbieten können.

Benediktbeuern – Im ZUK gibt es zahlreiche Bildungsprojekte für Kinder, Schüler und Erwachsene. Ein Schwerpunkt sind die „Umweltwochen“ für Schüler. Die Klassen bleiben mehrere Tage und werden von den ZUK-Fachkräften mit naturpädagogischen Übungen in ihrer Persönlichkeit gebildet. „Die Nachfrage ist groß“, freut sich ZUK-Leiter Benedikt Hartmann, der bekanntlich Pater Karl Geißinger abgelöst hat. Der Pater fungiert jetzt als Koordinator und Bereichsleiter Naturschutz. Anfragen von Schulen zu den „Umweltwochen“ kämen aus ganz Deutschland, berichtet Hartmann. „Wir könnten das Haus drei mal voll machen.“ Bevorzugt würden derzeit Schulen aus der Region. „Wir haben aber auch Anfragen aus Nord- und Ostdeutschland.“

Umweltwochen für Schulklassen sehr beliebt

Die Schüler waren bislang in der Jugendherberge Miriam untergebracht, die bekanntlich im vergangenen Jahr den Betrieb eingestellt hat. Für das ZUK war es nicht leicht, eine Lösung zu finden. Nun werden die Kinder und ihre Lehrer im Maierhof einquartiert, in den sanierten 22 Zimmern und vier Tagungsräumen. „Das bedeutet jedoch, dass wir uns bei Seminaren für Erwachsene einschränken müssen“, sagt Hartmann. Doch die „Umweltwochen“ seien ein Kerngeschäft des ZUK. Hätte man die finanziellen Mittel, würde man den Nordtrakt des Maierhofs gerne noch weiter sanieren. „Ein Bereich ist immer noch leere Tenne“, sagt Hartmann. Ziel sei, auf jeden Fall die Unterbringung von Schülern und Erwachsenen zu trennen, wenn es gleichzeitige Veranstaltungen im ZUK gebe.

Auch das Projekt „Draußen Schule“, bei dem man mit den umliegenden Schulen zusammenarbeite, werde sehr gut angenommen, freut sich Hartmann. Dass in der Corona-Zeit viele Menschen die Natur vor der eigenen Haustür schätzen und lieben lernten, hat man im ZUK deutlich zu spüren bekommen. Bekanntlich laufen gerade landkreisübergreifend Gespräche zur besseren Besucherlenkung im Loisach-Kochelsee-Moor. „Wir werden regelrecht überlaufen“, sagt Hartmann im Hinblick aufs Klosterland. Besucherlenkung sei auch deshalb wichtig, damit man die sensiblen Bereiche im Moos – etwa für die empfindlichen Wiesenbrüter – noch besser schützen könne. Deshalb solle es gezielte Bereiche für einen Besuch geben, zum Beispiel mit den Erlebnispfaden auf Klosterland. Derzeit sei geplant, auf der Wiese am Fußballplatz noch Kraxelmöglichkeiten für Kinder zu schaffen, zum Beispiel mit alten Baumstämmen.

ZUK freut sich über Wertschätzung

Die vielen Besucher sorgen aber auch für Probleme, nämlich mit Vandalismus, Müll und Fäkalien. „Es gibt Eltern, denen muss man sagen, dass ihre Kinder nicht mit Steinen auf Tiere werfen sollen“, nennt Hartmann ein Beispiel. Zwar seien „99 Prozent der Menschen rücksichtsvoll, aber dieses restliche eine Prozent ist schwierig“, berichtet er. Mittlerweile sei es so, dass die ZUK-Zivis jeden Montag nur mit Reparaturarbeiten im Moos beschäftigt seien, etwa mit kaputten Bänken. „Und das kostet natürlich alles.“

Allerdings bekomme man im ZUK auch viele positive Rückmeldungen zur Arbeit. „Uns wird immer wieder gesagt, dies sei ein Ort, an dem Glaube und Kirche anders, also positiv, gelebt und vermittelt werden. Das freut uns sehr“, sagt Hartmann. „Wir hören das auch von Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben.“ Das sei eine schöne Wertschätzung der Arbeit.

