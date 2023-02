Kloster Benediktbeuern schreibt Geschichte neu: Weitere Forschungsergebnisse zur Gründerzeit

Von: Christiane Mühlbauer

Das Kloster Benediktbeuern besitzt keine Gründungsurkunde. Historiker gehen davon aus, dass das Kloster im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts gegründet wurde. Die genauen Anfänge liegen aber im Dunkeln. © TK-Archiv

Schon seit Längerem beschäftigen sich Historiker mit der genauen Gründung des Klosters Benediktbeuern. Die bislang bekannten Theorien, darunter auch eine von dem bekannten Salesianerpater Pater Leo Weber, lassen sich jedenfalls nicht halten. Die geplante Feier zum 1300-jährigen Bestehen hat die Ordensgemeinschaft nun abgesagt.

Benediktbeuern – Wann wurde das Kloster Benediktbeuern gegründet? Mit dieser Frage beschäftigen sich Historiker seit Jahren. Fakt ist, dass es keine Gründungsurkunde gibt. Bislang zog man als chronologischen Ankerpunkt die Überlieferung eines Mönchs namens Gottschalk heran, ein Angehöriger des Klosters. Er hatte in einem um 1050 verfassten Kurzbericht die Gründung des Klosters mit der Einweihung der Kirche auf das Jahr 740 festgelegt.

Doch diese Ansetzung lässt sich nicht mehr halten. Verschiedene Historiker haben sich immer wieder mit der Benediktbeurer Klostergeschichte beschäftigt. In Gottschalks Darstellungen, so steht fest, gibt es zahlreiche Ungereimtheiten und Widersprüche. Und auch die Frühdatierung der Klostergründung auf das Jahr 725 durch den bekannten Salesianerpater Prof. Leo Weber († 2019) kann nicht aufrechterhalten werden.

Das Kloster wurde wohl im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts gegründet

Das Szenario von Mönch Gottschalk wurde schon 1984 von Historiker Prof. Ludwig Holzfurtner widerlegt. Er vermutet, der Mönch habe die Gründungsgeschichte konstruiert, um dem Kloster einen höheren Stellenwert zu verschaffen. Neben Holzfurtner gab es noch zahlreiche andere Forscher, die die Gründungsgeschichte des Klosters mit verschiedenen fachlichen Schwerpunkten untersuchten, zum Beispiel Joachim Jahn, Didier Isel und Rudolf Steiger. Sie alle kamen zu dem gleichen Schluss: Die Legende von Gottschalk lässt sich nicht halten.

Im Kloster hat sich nach dem Tod von Archivar Pater Franz Schmid im Jahr 2022 der Salesianer Clemens Schwaiger des Themas Gründungsgeschichte angenommen. Der Philosophie-Professor ist Lehrbeauftragter an der Katholischen Stiftungshochschule München und regelmäßig auch Gastdozent an der Salesianer-Universität in Rom. „Das Kloster Benediktbeuern ist wohl im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts entstanden“, sagt Schwaiger mit Verweis auf die zahlreichen Forschungsergebnisse. Zu jener Zeit gab es in Bayern eine ganze Welle von Klostergründungen. Die ersten Anfänge in Benediktbeuern seien allerdings „in ein tiefes Dunkel gehüllt, das kaum mehr zu lichten ist“, sagt Schwaiger.

„Datenlabyrinth ohne Ausweg“

Ein Beispiel: Gottschalk zufolge soll Herzog Tassilo III. im Jahr 740 beim Gründungsakt seinen Konsens erteilt haben. Tassilo wurde aber erst um 741 geboren. Es handle sich bei Gottschalk in vielerlei Hinsicht um ein „Datenlabyrinth, aus dem es keinen Ausweg gibt“, zitiert Schwaiger aus den Forschungsergebnissen in Anlehnung an den Historiker Rudolf Steiger. Dem Mönch sei es allem Anschein nach damals darum gegangen, dem Kloster Besitztümer zu sichern. „Das neuere Geschichtswissen hat zahlreiche Schwierigkeiten aufgedeckt, die sich aus den von Gottschalk geschilderten Szenarien ergeben“, sagt Schwaiger.

Keine belastbaren Quellen für die Theorie von Pater Leo Weber

Mittlerweile ist in Forscherkreisen die von Salesianer-Pater Leo Weber 2002 veröffentlichte Theorie ebenfalls nicht mehr vertretbar. Webers Auffassung nach war Benediktbeuern im 8. Jahrhundert nicht nur ein geistlicher, sondern auch ein militärischer Mittelpunkt. Der fränkische Hausmeier – mit diesem Fachbegriff wird der Inhaber eines wichtigen Hofamtes bezeichnet – Karl Martell habe, so Weber, im Rahmen eines alpenstrategischen Verbundes um 725 eine Wach- und Kontrollstation am Standort des heutigen Klosters errichten lassen, den Bau des Klosters angeordnet und Lantfrid, den angeblichen Befehlshaber der Station, später als Abt des Klosters eingesetzt. Allerdings fehlen belastbare Quellen, und auch die archäologischen Grabungsergebnisse lassen keine verbindlichen Aufschlüsse zu. „Pater Weber konnte für die Frühdatierung keine Quellen aus dem 8. Jahrhundert aufführen“, sagt Schwaiger.

Neue Forschungen werden Besuchern kommuniziert

Die Entwicklung der Benediktbeurer Geschichte und Webers Theorien seien in den vergangenen Jahren auch in der Ordensgemeinschaft der Salesianer immer wieder Thema gewesen, berichtet Schwaiger. „Die These von Pater Leo Weber war nicht unumstritten und sorgte für Diskussionen.“ Dass man jetzt angesichts der Quellenlage „einen kleinen Denkmalsturz“ des überregional bekannten Salesianerpaters vollziehe, sei allen bewusst, sagt Schwaiger. Aber Pater Weber habe nun mal eine „spekulative Hypothese“ aufgestellt.

Vermutlich ist Herrenchiemsee das älteste Kloster in Oberbayern

Mittlerweile hat die Ordensgemeinschaft den Text über die Klostergründung auf der Homepage und den Flyern geändert. Und auch das im Jahr 2025 geplante Fest zum 1300-jährigen Bestehen, das man zusammen mit den Gebirgsschützen feiern wollte, wird es nicht geben. Bei einem Treffen aller Klosterführer im November wurde vereinbart, die neuen Geschichtskenntnisse zu erläutern. Einzig die Tafel, die am Durchgang zum Friedhof hängt, ist noch alt. Darauf steht die Gründung 739-740 noch schwarz auf weiß, und Benediktbeuern wird als ältestes Kloster in Oberbayern beschrieben. Das ist falsch. „Vermutlich ist Herrenchiemsee das älteste“, sagt Schwaiger.

Spannende Spur nach Italien

Der Salesianer verfolgt eine andere, wie er sagt, „hoch spannende“ Spur, nämlich jene von Ambrosius Autpertus. Der Benediktiner, geboren um 730, war Abt des Klosters San Vincenzo in Italien und zu Lebzeiten ein bedeutender theologischer Schriftsteller. Er hatte Kontakt zu Abt Lantfrid in Benediktbeuern. Lantfrid könnte hier der erste Abt gewesen sein. Sein Amtsantritt könnte in den 60er-Jahren des 8. Jahrhunderts stattgefunden haben. Er wird jedenfalls in einer Urkunde als Teilnehmer einer Synode erwähnt sowie in einer Urkunde des Klosters Schlehdorf aus dem Jahr 772.

Austausch schon vor Beziehungen zu den Weingütern

Lantfrid war allem Anschein nach gut vernetzt und hatte Kontakt mit Ambrosius Autpertus. Dieser verfasste auf Latein eine Schrift „Über den Konflikt der Laster und Tugenden“ – gewidmet ausgerechnet Abt Lantfrid. „Eine Reihe erhaltener Buchkodizes aus dem späten 8. und 9. Jahrhundert belegt, dass die Benediktbeurer Mönche rasch eines der bedeutendsten Skriptorien im südlichen Bayern schufen“, sagt Schwaiger. Die Schrift von Ambrosius Autpertus zeige zudem, dass es auch schon vor den Beziehungen zu den Weingütern in Südtirol einen geistlich-theologischen Austausch mit Klöstern in Italien gegeben hatte. Sein Werk gebe jedenfalls einen wichtigen Einblick in das mönchische Leben in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, so Schwaiger.

Lässt sich im Jahr 2031 etwas feiern ?

Die Blütezeit des Benediktbeurer Klosters währte bis 955. Bei einem Sturm durch die Ungarn wurde es zerstört. 1031 wurde es von den Benediktinermönchen aus Tegernsee neu belebt. Das alles ist historisch belegt. Schwaiger hegt deshalb die „private Idee“, auf Grundlage des gesicherten Datums 1031 im Jahr 2031 eine besondere Feier zur Wiedergründung des Klosters zu organisieren. „Im bescheidenen Rahmen. Vielleicht eine kleine Konferenz mit Historikern“, schlägt er vor. Auch wenn die Gründung des Klosters im Dunkeln liege, schmälere das ja nicht die grundsätzliche Bedeutung Benediktbeuerns.

In vielen Ortschroniken sind noch die alten Versionen

Einer, der sich auch intensiv mit der regionalen Geschichte beschäftigt, ist Kilian Streidl sen. aus Bichl. In der Bichler Dorfchronik schrieb er das Kapitel über die Gründung und Entwicklung Bichls, die eng mit dem Kloster zusammenhängt. Streidl hatte schon vor einigen Jahren alle jüngsten Forschungsergebnisse zusammengetragen und an Pater Schmid geschickt. Mittlerweile sind Streidl und Schwaiger in einem fachlichen und übereinstimmenden Austausch.

Was Streidl wurmt, ist die Tatsache, dass in den Ortschroniken, die in hohen Auflagen herausgegeben wurden, die falsche Gründungsversion von Pater Weber niedergeschrieben ist. Neben der Bichler Chronik, herausgegeben 2012, ist dies noch in den Chroniken von Kochel (2005) und in den Jachenauer Ausgaben von 2008 und 2013 der Fall.

Wikipedia-Eintrag aktualisiert

Einzig in der jetzigen Jachenauer Ausgabe, also in der dritten Auflage, die jetzt verkauft wird, wurde dies revidiert, weil Streidl mit Verfasser Jost Gudelius in engem Kontakt steht. Gudelius änderte auch den Wikipedia-Eintrag des Klosters Benediktbeuern. „Trotzdem: Es wird Jahre dauern, bis die Gründungslegenden von Mönch Gottschalk und von Pater Weber nicht mehr als die richtigen angesehen wird“, bedauert Streidl. Er freue sich aber über die, wie er sagt, „vorbehaltlose Kommunikation“ mit der Klosterführung.

