Im neuen Willkommenszentrum: Kloster und Gemeinde Benediktbeuern verzahnen sich für Touristen

Von: Christiane Mühlbauer

Für die zahlreichen Gäste gab es einen Stehempfang über dem neuen Willkommenszentrum. © arp

Das neue Willkommenszentrum im Kloster Benediktbeuern ist am Dienstag im Beisein zahlreicher Gäste eingeweiht worden. Damit einher geht auch eine bessere Verzahnung von Kloster und gemeindlicher Gäste-Info für die vielen Besucher. Einzig das Leitsystem im Klostergelände ist noch nicht fertig.

Benediktbeuern – Das neue Willkommenszentrum, untergebracht im Maierhof des Klosters, ist wie berichtet ein Teil des Masterplans, der 2015 für das Kloster aufgestellt worden war. Es ist eine zentrale Anlauf- und Informationsstelle für alle Besucher des Klosters, seien es nun Schüler, Urlauber oder Tagungsgäste.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären, wo sich welche Einrichtungen befinden und geben Auskunft zu Führungen, Ausstellungen und Konzerten. Ein möblierter Wartebereich (getrennt für Schülergruppen und Tagungsgäste) mit Prospektmaterial und einem großen Info-Bildschirm rundet das Angebot ab. Neu ist auch eine Informations-Säule (Touch-Screen) über die Angebote und Hotels in der Gemeinde. Denn das Kloster und die Kommune wollen in touristischer Hinsicht ein verstärktes Miteinander.

Pater Claudius Amann segnete das neue Willkommenszentrum im Maierhof. © arp

Kloster ist der größte Beherbergungsbetrieb in Benediktbeuern

„Durch die enge Abstimmung mit der Gäste-Information der Gemeinde ist es uns möglich, auch im Willkommenszentrum Informationen zu Benediktbeuern zu vermitteln, wie auch umgekehrt“, sagte Kloster-Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann in seiner Ansprache, nachdem er die neuen Räume gesegnet hatte. Das Kloster, sagte Zweiter Bürgermeister Hanns-Frank Seller, sei nicht nur der kulturelle Mittelpunkt der Region, sondern im Dorf der größte Beherbergungsbetrieb. Zwei Drittel der Teilnehmer von Angeboten der Gäste-Info seien Klosterbesucher. Deshalb sei es wichtig, gemeinsam präsent zu sein und die Angebote vorzustellen.

Auch Gäste-Info-Leiterin Sabine Rauscher war zur Einweihung des Willkommenszentrums gekommen. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit“, sagte sie. An dem Touch-Pad könne man auch Infos über weitere touristische Angebote im Landkreis abrufen.

„Wir können nicht ohne einander“

„Wir können beide nicht ohne einander“, sagte Hilmar Gries, der Verwaltungs- und Wirtschaftsleiter des Klosters, und nannte als Beispiele das Alpenwarmbad, die zahlreichen Wanderwege im Dorf oder das gastronomische Angebot. „Auch danach erkundigen sich unsere Gäste.“ Es sei überlegenswert, ob zum Beispiel in den Sommermonaten oder bei Sonderveranstaltungen ein Mitarbeiter der Gäste-Info im Kloster präsent sein könne. Zudem wird es vonseiten der Salesianer demnächst auch wieder zwei Padres geben, die sich um die Gästebetreuung kümmern. „Viele Besucher schätzen es sehr, wenn sie schon von Beginn an mit den Salesianern in Kontakt kommen“, sagte Gries.

Auch die Gäste-Info der Gemeinde Benediktbeuern informiert an einem Touch-Screen neben dem Prospektmaterial von Kloster-Einrichtungen über ihr Angebot. © arp

Leitsystem: Es dauert noch

Eigentlich sollte gestern auch das neue Leitsystem im Klostergelände vorgestellt werden, es ist jedoch noch nicht fertig. „Es liegt an mehreren Faktoren“, sagte Gries und nannte als Beispiele unter anderem ein neues Grafik-Design. Insgesamt wird es 23 Stelen und 15 Schilder geben. Die Stelen beinhalten unter anderem Lageplan der Einrichtungen, Laufrichtung und QR-Code, inklusive Verweise auf die nächstgelegene Toilette. „Ziel ist es, das Leitsystem bis Jahresende aufzustellen“, sagte Gries.

Bei der Feierstunde dankten auch die Einrichtungsleiter von Aktionszentrum (Franz Wasensteiner) und Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) allen Beteiligten, den Mitarbeitern sowie den Spendern für die Unterstützung zur Errichtung des Willkommenszentrums. Gekommen waren auch Vertreter von „Leader“. Aus dem Projekt wurden 31 000 Euro an Fördermitteln bewilligt.

Kloster-Sanierung: Lob für Handwerker aus der Region

Bei der Feierstunde berichtete Hilmar Gries zudem über den Sachstand der Renovierung des Südarkadentrakts. Man liege im Zeitplan. „Es ist aber ein enges Korsett.“ Auch müsse man auf die „galoppierenden Kosten“ schauen. Schließlich sei alles abhängig von Zuschüssen und Förderprogrammen. Die statische Ertüchtigung sei abgeschlossen, und zwar ohne die befürchteten Probleme. Im Untergeschoß sei die ganze Haustechnik verkabelt. Im Erdgeschoß arbeite man derzeit an der Energieversorgung, auch über eine neue Fernwärmeleitung. Demnächst wird damit begonnen, die Prunkräume zu restaurieren.

Ausdrücklich lobte Gries die Firmen in der Region: „Wir haben verdammt gute Handwerker im Oberland.“ Für viele sei es eine Herzensangelegenheit, für die Kloster-Sanierung zu arbeiten. Für Firmen aus Norddeutschland hingegen sei nicht nur die Anreise weit, sondern es sei auch schwierig, wenn sich mal der Zeitplan verschiebe. Schließlich seien die Auftragsbücher voll. „Wir würden gerne noch mehr Aufträge in die Region vergeben“, sagte Gries. Allerdings sei man gesetzlich an die Vergaberichtlinien gebunden, so dass lokale Firmen nicht immer zum Zug kommen könnten. Gries wünscht sich von der Politik, hier nachzubessern.

