Klosterallee Benediktbeuern: Linden gefällt

Pilzbefall

Von Christiane Mühlbauer schließen

Wenn Bäume gefällt werden, ist das ein trauriger Anblick. In Benediktbeuern an der Klosterallee ging es allerdings nicht anders. Hier mussten einige stark geschädigte Linden weichen.

Benediktbeuern - Entlang der Meichelbeckstraße zum Kloster Benediktbeuern mussten am Donnerstag nach Auskunft des Staatlichen Bauamts in Weilheim mehrere stark geschädigte Linden gefällt werden. „Die Regelkontrolle sowie ein Gutachten durch externe Spezialisten haben ergeben, dass die Verkehrssicherheit aufgrund von Pilzbefall und ausgeprägter Fäulnis am Stammfuß der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Drei weitere Linden müssen noch entfernt werden

Drei Bäume wurden durch die Straßenmeisterei Bad Tölz gefällt. Drei weitere Linden werden zu einem späteren Zeitpunkt durch eine externe Firma entfernt. Aus artenschutzrechtlichen Gründen erfolge hier ein stückweiser Abtrag, so das Amt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.