Kochler (23) mit Kokain in Benediktbeuern erwischt

Polizei

Wenn man im Sommer mit Winterkleidung rumläuft und beim Anblick eines Polizeiautos nervös wird, dann werden Beamte misstrauisch. Die Kontrolle eines Mannes brachte einiges ans Tageslicht.

Benediktbeuern - Das extrem nervöse Verhalten eines 23 Jahre alten Kochlers beim Anblick eines Polizeiautos am Samstag in Benediktbeuern machte die Beamten stutzig. Wie die Kochler Polizisten im Pressebericht schreiben, war ihnen der Mann um 14 Uhr im Ortskern aufgefallen, weil er für diese Jahreszeit viel zu warm gekleidet war und offensichtlich versuchte, etwas zu verbergen. Deshalb wurde der Mann dann auch kontrolliert. Dabei konnten ein Medikament, das ohne Rezept unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, und eine andere Substanz gefunden werden. Das zunächst unbekannte weiße Pulver reagierte beim Schnelltest auf Kokain, so die Polizei. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde festgestellt, dass der Kochler schon früher gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte.

