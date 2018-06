Königliche Auszeit auf dem Herzogstand

Was machten die Wittelsbacher, wenn sie einmal Ruhe von ihren Aufgaben brauchten? Sie suchten sich Rückzugsorte - unter anderem im Loisachtal. Darüber sprach Philipp Weber in einem Vortrag.

Benediktbeuern –König zu sein war eine oft aufreibende Aufgabe. Manche bayerischen Herrscher suchten sich deshalb zeitweilige Aufenthaltsstätten fernab von der Öffentlichkeit, um dort Ruhe und Entspannung zu finden. Mit diesem Seelenbedürfnis der Majestäten beschäftigte sich auch der jüngste Vortrag der Reihe „Spurensuche“, die Maria Eckl im Auftrag des Benediktbeurer Förderkreises für Brauchtum und Kultur organisiert. Rückzugsorten der Wittelsbacher nachgespürt hatte in diesem speziellen Fall Philipp Weber, Museologe und Angestellter der Bayerischen Schlösserverwaltung an den Standorten Neuschwanstein, Linderhof und Schachen.

Bekannt für seinen Drang in die Wälder und Berge war zum Beispiel König Max II. Joseph, den der Referent vorstellte. König Max II. war leidenschaftlicher Jäger und ließ sich zur Ausübung dieser Passion eine Reihe von Jagdhütten errichten. Er war mit Prinzessin Marie von Preußen verheiratet, die die Liebe ihres Gatten zu den Bergen uneingeschränkt teilte. Aus der Ehe gingen die späteren bayerischen Könige Ludwig II. und Otto I. hervor.

Ob König Max und danach sein Sohn Ludwig sich bei ihren Stadtfluchten auch in Benediktbeuern und der näheren Umgebung aufgehalten haben? Diese Gegend habe nicht direkt im Zentrum des Interesses der Wittelsbacher gestanden, erklärte Weber. Doch hätten sich die beiden Monarchen durchaus auf der Durchreise oder zu Besuchen hier aufgehalten. So gibt es etwa Aufzeichnungen, die besagen, dass König Max sich die Glashütte in Benediktbeuern „besehen“ und im Gasthof zur Post „braunrötlichen Gerstensaft“ getrunken habe. Auch im Schlehdorfer „Klosterbräu“ war er zu Gast – zwei Zimmer waren dort ständig vom Monarchen angemietet, und er übernahm sogar das Amt des Firmpaten für den Sohn des Wirts.

Nicht einfach hatten es indes auch die Dienerschaft und das Küchenteam von Ludwig II.. Ludwig, der kein Jäger war, habe die Jagdhäuser seines Vaters wie etwa auf dem Herzogstand und auf dem Hochkopf teils umbauen oder ergänzen lassen, wovon stets die örtlichen Handwerker profitierten, wie der Referent recherchiert hatte. Bei seinen oft spontan wechselnden Aufenthalten in der Natur und Abgeschiedenheit wollte der König aber dennoch gut verköstigt werden. „Da mussten erst Wasser von der nächsten Quelle, Milch und Rahm von der nächstgelegenen Alm sowie Eis und Schnee für die Kühlung herbeigeschafft werden“, zitierte Weber aus den Niederschriften des seinerzeitigen Hofkochs Theodor Hierneis.

Wer jedoch glaubt, dass durch diese Auszeiten die Regierungsgeschäfte auf die lange Bank geschoben wurden, irrt sich: Schriftliche Quellen belegen, dass berittene Boten zum Einsatz kamen oder sogar der Kabinettschef und Beamte hinterherreisen mussten, um anstehende Angelegenheiten zügig abzuarbeiten. Einige derartige „Konferenzen“ hielt Ludwig etwa vor dem Forsthaus in Altlach am Walchensee ab, das als Tal-Stützpunkt der Jagdhütte auf dem Hochkopf diente.

Über „oft unvermutete Ankünfte“ der Majestät im „Königshaus“ Vorderriß berichtete der bekannte Schriftsteller Ludwig Thoma. Als menschenscheu, so schreibt er, habe man ihn in jener Zeit dort nicht erlebt, den einfachen Leuten gegenüber habe er sich „offen und aufgeschlossen gezeigt. Er hat Jäger und Waldarbeiter beim Namen gekannt und an den Gottesdiensten teilgenommen.“ Im Vergleich gebe es über die Lebensweise des „Märchenkönigs“ die meisten Aufzeichnungen, so die Erfahrung des Referenten. Geblieben seien die zu den Rückzugs-Residenzen gebauten Wege, die heute vielfach beliebte Wanderwege sind.

Rosi Bauer