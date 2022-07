Königsklasse des Klamauks im Kloster: Helge Schneider begeistert Benediktbeuerer Publikum

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Helge Schneider begeisterte sein Publikum in Benediktbeuern knapp zwei Stunden. Die passende Begleitung auf der Gitarre schlug für ihn Sandro Giampietro an. Sergei Gleithman unterstützt den führenden Experten des Unsinns mit Ausdruckstänzen und Teeverpflegung. © arp

Helge Schneider begeistert mit seinem knapp zweistündigen Auftritt sein Publikum im Maierhof des Kloster Benediktbeuern. Unter den Besuchern waren auch prominente Gäste.

Benediktbeuern – Mitten auf der Bühne ein Steinway-Flügel, drum herum drapiert viele Instrumente: Xylofon, Kontrabass, Trompete, Schlagzeug sowie allerlei Gerassel – und dann pünktlich um 20 Uhr mittendrin: ein durch und durch gut gelaunter Helge Schneider, gehüllt in einen royalen roten Samtmantel. Der König des Humors residierte im Maierhof des Klosters Benediktbeuern. An einem lässt er auf der Bühne keinen Zweifel: Die Umgebung und das Kloster haben es ihm wohl angetan.

Nach einem Einstieg mit seinem Klassiker „Die Wurstfachverkäuferin“ lässt er sich von seinem Gehilfen, Ausdruckstänzer, Teebringer und Musiker Sergei Gleithmann den Mantel abnehmen und beäugt die Umgebung. Das Publikum hat er von Minute eins an auf seiner Seite – so verzeihen ihm auch die Einheimischen den ein oder anderen Spaß zu Lasten ihrer Heimat. „Jo, Benediktbeuern, das ist eine der schönsten Städte, die ich je gesehen habe“, leitet er selbst etwas kichernd ein. Und dann strickt er seine spontanen Witze in alter Helge-Manier gleich weiter. „Besonders diese wunderschönen Pflanzen in diesem Steingarten hier. Sehen sie das? Zwischen dem Kies, ganz wunderbar.“

Trotz Regen und drohendem Gewitter: Helge Schneider zieht Auftritt cool durch

Vor seinem nächsten Hit „der Meisenmann“ legt sein Gitarrist Sandro Giampietro ein feuriges Jazz-Solo hin. Das Publikum ist begeistert. Und der Meister der Wortspiele hat noch eine weitere Raffinesse mit auf die Bühne genommen, die er stolz vorführt: „Sehen sie diesen Nebel? Der kommt aus meiner Nebelmaschine, die habe ich gebraucht Tina Turner in der Schweiz abgekauft.“ Was Schneider allerdings noch nicht bemerken kann, ist, dass dichte Wolken nicht nur künstlich aus seiner Maschine kommen, sondern sich über der Bühne ein düsterer Gewitterhimmel zusammenbraut. Es hatte etwas komisch-dramatisches, als Schneider bei den ersten Regentropfen dann sagt: „Nun ja, jetzt regnet es. Zum Glück nicht hier auf der Bühne.“ Dann sieht man in der Ferne auch schon das erste Wetterleuchten. Einige Zuschauer flüchten in die Gänge des Maierhofs, um unter dem Dach weiter Schneiders Programm zu folgen.

Doch der führende Experte des Unsinns lässt sich nichts anmerken und überspielt die Situation gekonnt. „Ja bei Regen, da muss man sich schon schnell in Sicherheit bringen. Zur Not könnt ihr ja nach Hause gehen, ihr wohnt ja schließlich hier in der Gegend.“

Nicht ausverkauft, aber gut besucht war der Auftritt von Helge Schneider mit knapp 500 Gästen im Maierhof. © arp

Mit „Fitze Fitze Fatze“ schafft er es, die besorgten Blicke, die in den Himmel gerichtet waren, wieder ganz auf sich zu ziehen, und der Maierhof singt und klatscht einstimmig mit. Währenddessen verschwinden die düsteren Wolken allmählich wieder. Über der Bühne, mit dem von einem Instrument zum anderen huschenden Witzvirtuosen zeichnet sich ein imposanter Regenbogen ab. Schneider bekommt davon nichts mit und geht vor seinem Flügel auf und ab und blickt nach vorne: „Mensch nein, so einen Zwiebelturm hätte ich auch gerne“, bewundert er. „Irgendwann ziehe ich mal nach Benediktbeuern. Zehn Quadratmeter – das muss reichen. Aber dafür mit einem schönen Zwiebelturm. Und dann verkaufe ich Zwiebelsuppe.“

Helge Schneider in Benediktbeuern: Pete York und Martin Schmitt sitzen im Publikum

Er setzt sich ans Klavier, spielt links begnadet gut auf den Tasten und mit der rechten Hand noch besser auf der Trompete. Doch damit man sein musikalisches Talent auch ja nicht zu ernst nehmen könnte, endet diese Einlage schon gleich in seinem wohl bekanntesten Lied, dem „Katzenklo“.

Plötzlich ertönt ein schräges dumpfes, lang gezogenes Geräusch. Schneider sägt mit einem Bogen auf einem Kontrabass herum, bis er sich über die Stirn wischt und feststellt: „Ich krieg den einfach nicht durch.“ Neues Instrument, neues Glück: „Zu Samba in der Nacht“ legt er ein Drum-Solo hin – mehr komödiantisch als ernst gemeint fuchtelt er mit den Sticks in der Luft herum. Damit bringt er vor allem einen Mann im Publikum zum Lachen: Den ehemaligen Schlagzeuger seiner Band, der weltberühmte Drummer Pete York, der es sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Mecky und dem Pianisten Martin Schmitt in der letzten Reihe gemütlich gemacht hat.

Auf die eigentlich eingeplante Pause verzichtet Helge Scheider allerdings. „Normal mach ich sowas ja gerne, also das mit den Pausen, aber heute wissen wir nicht, ob das mit dem Wetter klappt“, informiert der 67-Jährige sein Publikum und rockt knapp zwei Stunden Programm in einem Zug durch. Nach einer angekündigten Zugabe ist der König des Klamauks mit den Worten „Danke und Tschüss“ dann auch wieder verschwunden. Eine zweite Zugabe bleibt trotz stehenden Ovationen und fünf Minuten tönendem Applaus und lautem Gejubel aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.