Konfettiregen und beißender Spott beim Faschingszug in Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Sangesfreudig war diese Gruppe Indianer und Zigeuner, die sich diese Kostümierung keinesfalls verbieten lassen will. © arp

Bei frühlingshaften Temperaturen säumten mehrere tausend Besucher am Dienstag den Benediktbeurer Faschingszug. Wie immer wurde viel geboten.

Benediktbeuern – Besser hätte das Wetter für Maschkera und Zuschauer nicht sein können: 16 Grad zeigte das Thermometer, als sich der Benediktbeurer Faschingszug in Bewegung setzte. Kein Wunder also, dass die Helfer beim Wagen des Garmischer Hornschlittenrennens ganz schön schuften mussten: Schließlich mussten sie den Schnee – echten Schnee wohlgemerkt, den sie in einem Schubkarren mitführten – ganz schön schwer nach oben schaufeln, um die Piste zu präparieren. Dort sauste zum Gejohle der Zuschauer auf der sogenannten Garmischer Sommerrodelbahn tatsächlich immer wieder ein Hornschlitten herab. Und der Nachwuchs war auch schon startklar – allerdings auf Rollschuhen.

Zwölf große Wagen waren heuer zu sehen

Die Maschkera auf den zwölf Wagen und in den vier Fußgruppen sowie die Garden ließen bei den frühlingshaften Temperaturen buchstäblich die Korken knallen. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wurden natürlich auch aufs Korn genommen. Energische Polizisten versuchten, die Festgeklebten zu vertreiben, während dahinter ein Verletzter im Rettungswagen nicht durchkam und eine Schwangere um Hilfe schrie. Dahinter fuhr ein PS-starker SUV, an den „der letzte Eisbär“ festgebunden war.

Über das Garmischer Hornschlittenrennen auf Restschnee spotteten die Maschkera sehr. © arp

Kinder als Käfer verkleidet im Insektenhotel

Auffallend viele Indianer tummelten sich diesmal auf den Wagen. Die Blaskapelle, traditionell zu Beginn des Zuges, war so maskiert. Kurze Zeit später ging es darum, welche Kostüme und Ausdrücke heutzutage noch politisch korrekt sein dürfen. Ungezogene Schulkinder lümmelten auf einer Schulbank, dahinter eine „idyllische“ Tipi-Szene. Indianer und Zigeuner trällerten fröhlich gemeinsam „Lustig ist das Zigeunerleben“.

Viele Zuschauer waren maskiert zum Umzug gekommen. Die große Pumuckl-Darstellung, die mit Meister Eder im Zug mitging, war ein beliebtes Fotomotiv. © arp

Für viel Spaß sorgte auch der „Käferwirt“-Wagen. „Keine vier Jahre nach ,Rettet die Bienen‘ hin zu ,Fresst die Insekten‘“, lautete der Schriftzug. Zu sehen war ein riesiges Insektenhotel, in dem sich Kinder als verkleidete Käfer tummelten. Derweil wurden am Straßenrand allerlei kulinarische „Schmankerl“ kredenzt, etwa Schupfnudeln mit Würmern. Dahinter folgte jammernd ein Insektenforscher aus dem Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), der beklagte: „Jetzt fressen mir die Braunkehlchen alles z’samm.“

Witzige Idee für Schienenersatzverkehr-Ersatz

Wer im Loisachtal auf die Deutsche Bahn angewiesen ist, wird heuer vor großen Problemen stehen: Lange Zeit wird es Schienenersatzverkehr geben. Die Maschkera haben eine Lösung: Ein Floß auf der Loisach, natürlich mit exklusivem Kapitänsdinner am Abend. Auf dem Floß fühlt sich selbst der Biber so wohl, dass er gar nicht mehr runter mag.

Weil die Deutsche Bahn heuer im Loisachtal oft nicht fahren wird, bieten die Maschkera als Schienenersatzverkehr ein Floß auf der Loisach an, natürlich mit exklusivem Kapitänsdinner. Rechts hinten auf dem Floß der Biber, der gar nicht mehr runter will. © arp

Auch mit dem verurteilten Starkoch Alfons Schuhbeck beschäftigte sich eine Gruppe. Er wurde dargestellt als Gefängniskoch, natürlich mit der berühmten Prise Ingwer. Den anderen Insassen schmeckte das freilich gar nicht, sie beklagten sich lautstark über das schlechte Essen.

Beurer spötteln über Bichler „Kinderfasching“

Der liebestolle Auerhahn auf der Lenggrieser Hütte sorgte ebenfalls für großes Gelächter: Verängstigte Wanderer, ein genervter Wirt, umtriebige Jäger und aufgeregte Tierschützer ließen eine Mitarbeiterin des Landratsamts aufstöhnen. Die Nachbarn aus Bichl wurden natürlich auch durch den Kakao gezogen: Die Benediktbeurer amüsierten sich darüber, dass bei den Bichler Faschingsbällen heuer sehr viele jugendliche Besucher waren – und spotteten mit einer Kinderfasching-Darstellung. Fehlen durfte auch nicht die Häme für ein Oktoberfest in Dubai. Die Maschkera wussten natürlich, was dort serviert wurde: Sandkuchen, Kamelbraten und Weißwurst aus der Dose – also nichts für echte Wiesn-Liebhaber aus Bayern.

Hendl-Schwindel auf der Wiesn? Diese Bio-Hühner wussten genau, wo sie herkamen. © arp

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.