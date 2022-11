Kreativ sein für den Klimaschutz: Projekte für Schüler vorgestellt

Von: Christiane Mühlbauer

Martin Jochner, Initiator der Initiative „100x Klimaneutral“ sowie Bio- und Chemie-Lehrer in Traunstein, referierte im Zentrum für Umwelt und Kultur. Klimaneutral zu leben, hat nichts mit dem Verlust von Lebensqualität zu tun. Martin Jochner, Gymnasiallehrer aus Traunstein © arp

Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche an der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) in Benediktbeuern berichtete Martin Jochner, wie es ist, klimaneutral zu leben. Zudem wurden Projekte für Schüler vorgestellt.

Benediktbeuern – Die Katholische Stiftungshochschule hatte nun erstmals zu einer „Nachhaltigkeitswoche“ eingeladen. An den beiden Standorten in Benediktbeuern und München gab es über 40 Veranstaltungen, die nicht nur Studenten und einem Fachpublikum, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich waren. Ziel war es, das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen vor allem im Kontext der Sozialen Arbeit, Gesundheit und Pflege sowie der Religionspädagogik zu schärfen, aktuelle Fragestellungen zu diskutieren sowie lösungsorientierte Ansätze zu entwickeln.

Jochner ist Initiator der Initiative „100x Klimaneutral“

Eine der Veranstaltungen im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern stellte das Projekt „Klimaneutral leben“ vor. Martin Jochner, Bio- und Chemielehrer am Annette-Kolb-Gymnasium in Traunstein, stellte vor, was er mit seinen Schülern im Unterricht dazu umgesetzt hatte. Jochner ist auch Initiator der Initiative „100x Klimaneutral“, die er zusammen mit seiner Frau Lucia ins Leben gerufen hatte. Ziel war es, 100 Personen zu finden, die klimaneutral leben. Mittlerweile gibt es wesentlich mehr Mitwirkende sowie verschiedene Kleingruppen des Projekts in ganz Deutschland. Zu Jochners Vortrag waren zahlreiche Lehrkräfte gekommen.

Jochner: „Lebensqualität nimmt nicht ab“

„Klimaneutral zu leben, hat nichts mit dem Verlust von Lebensqualität zu tun“, sagte Jochner. Viele hätten Sorge, sich kasteien zu müssen. „Wir haben ganz andere Erfahrungen gemacht“, sagte der Inzeller, als er über die vier Bereiche Konsum, Mobilität, Ernährung und Heizen/Strom sprach. Im Bereich Ernährung etwa könne man viele „spannende Dinge“ vor der Haustür entdecken. Als Beispiel zeigte er den „Judasohr“-Pilz, der auf seinem Holunder wächst. Aber so ausgefallen muss man gar nicht speisen. Regional produzierte Lebensmittel zu kaufen, sei für Klimaschutz sehr wichtig, sagte Jochner. Zudem berichtete er von „zahlreichen Glücksmomenten“ nach dem erfolgreichen Reparieren diverser Haushaltsartikel.

So kann man Schüler motivieren

Im Rahmen eines P-Seminars an seinem Gymnasium hatte Jochner eine mehrtägige Veranstaltung zum klimaneutralen Leben organisiert. Ist es leicht, Schüler für dieses Thema zu begeistern? Das sei unterschiedlich, so Jochner. Rund 20 Prozent der Jugendlichen, so schätzt er verallgemeinernd, seien grundsätzlich aufgeschlossen für dieses Thema, weitere 20 Prozent könnte man durch begleitende Aktionen, etwa sportlicher Art, motivieren. Eine dritte Gruppe könnte man über kreative Angebote einbinden. Es brauche verschiedene Zugangswege für so ein Projekt an der Schule, erklärte der Pädagoge.

Einmal aktiv, seien die Jugendlichen jedoch sehr motiviert gewesen, vor allem, wenn es um ihre konkrete Lebenssituation ging. Jochner zeigte Beispiele aus einem Videofilm, den die Projektteilnehmer gedreht hatten. „Ich habe bei ihnen dann eine große Experimentierfreude erlebt“, sagte der Lehrer. Mit viel Spaß hätten sie zum Beispiel eine Kleidertauschbörse durchgeführt, um über ihren eigenen Konsum nachzudenken. Aber vor allem das Thema Mobilität spiele auf dem Land für viele eine große Rolle – am Auto führe halt meistens kein Weg vorbei. „Im Sommer ist Fahrradfahren ja in Ordnung, aber im Winter, und wenn man dann abends ausgehen will, geht das nicht mehr.“

Lokalpolitik ist gefordert

Hier sei auch die Lokalpolitik gefordert, an die Bedürfnisse der jungen Menschen zu denken. Zudem müssten die Unternehmen vor Ort eingebunden werden. „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“ Die Seminarteilnehmer diskutierten über einige Fragen, zum Beispiel darüber, ob es sinnvoll sei, den Klimaschutz finanziell zu kompensieren, wie es verschiedene Projekte anbieten. „Da entsteht dann schnell der Gedanke, man kauft sich frei“, meinte eine Lehrerin. Jochner meinte erklärend, man brauche „beide Schritte“ – also sowohl Aktionen als auch Kompensation.

Weitere Infos und Kontakt zu Martin Jochner in Internet über 100xklimaneutral.com

