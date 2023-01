„Das liest sich wie ein Krimi“: So wurde die Benediktbeurer Basilika einst gerettet

Von: Christiane Mühlbauer

Die Benediktbeurer Basilika, wie man sie heute kennt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die Kirche in einem sehr schlechten Zustand. Und auch, als Anfang der 1960er-Jahre die Restaurierungsarbeiten begannen, gab es böse Überraschungen. © arp

Dass die Benediktbeurer Basilika nicht eingestürzt ist und erhalten werden konnte, ist dem großen Einsatz von Pater Karl Mindera zu verdanken. Am 9. Januar jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. An diesem Sonntag gibt es einen festlichen Gedenkgottesdienst.

Benediktbeuern – Erst seit 1973, also seit 50 Jahren, wird in Benediktbeuern von der Basilika gesprochen. Da erfolgte die Erhebung durch Papst Paul VI. zur – so der offizielle Sprachgebrauch – „Päpstlichen Basilika minor“. Zuvor war es „nur“ die Pfarrkirche St. Benedikt. Dass diese überhaupt erhalten werden konnte, ist dem unermüdlichen Einsatz von Pater Karl Mindera zu verdanken. Die Gemeinde verlieh ihm damals aus diesem Grund auch die Ehrenbürgerwürde und benannte eine Straße nach dem Salesianerpater. Weil sich am Montag, 9. Januar, Minderas Todestag zum 50. Mal jährt, gibt es einen besonderen Gedenkgottesdienst mit Würdigungen seitens kirchlicher und weltlicher Gemeinde.

Auch Zimmerermeister Leonhard Hundegger war sehr engagiert

Was Pater Mindera alles für die Kirche geleistet hat, hat Mesner Christian Höck im aktuellen Pfarrbrief zusammengetragen. „Wir haben ihm viel zu verdanken“, sagt Höck. Das gelte auch für den damaligen Kirchenpfleger und Zimmerermeister Leonhard Hundegger sowie für die Mitarbeiter der Kirchenverwaltung. Was sie alles erlebt haben, stemmen und organisieren mussten, „liest sich wie ein Krimi“, berichtet Höck über die Sanierungsjahre zwischen 1962 und 1973.

Mitte der 1950er-Jahre bestimmte der Diözesanbischof Pater Karl Mindera zum Kustos der Kirche, weil der damalige Pfarrer mit der Situation überfordert war. „Ein Kustos übernimmt die kirchenrechtlichen Aufgaben des Pfarrers in Belangen des Kirchengebäudes“, erklärt Höck. Mindera, ein gebürtiger Wiener, war ein Fachmann für Kunst- und Kirchengeschichte. Er war Dozent für diesen Bereich an der damals noch bestehenden Hochschule der Salesianer im Kloster.

Orgelempore drohte einzustürzen, Blitz schlug in den Turm

Zuerst ging es nur um die Restaurierung der Orgel, die nicht mehr bespielbar war. Während der Arbeiten stellte man fest, dass die gesamte Orgelempore aus dem Lot geraten war und einzustürzen drohte, so Höck. Kurz nach deren Sicherung kam es im Winter 1963 zur nächsten Katastrophe: „Weil das Dach schadhaft war, gab es einen Wassereinbruch in der Anastasiakapelle“, berichtet Höck. „Wasser drang in den Kirchenraum ein und überzog die Fresken mit Eis.“ Zudem hatte sich ein Schwamm im Dachboden breitgemacht.

Es blieb nicht die einzige Hiobsbotschaft. Im August 1964 schlug der Blitz in den Südturm ein, das Kreuz fiel herunter. Das zeigte, wie dringend auch die Außensanierung und die Sanierung der Türme waren, berichtet Höck. „Statische Arbeiten und der Einbau von neuen Glockenstühlen mussten durchgeführt werden, ebenso die teilweise Erneuerung der Turmzwiebeln und die Neueindeckung mit Kupferblech.“

Bei der Sanierung wurde festgestellt, dass die ganze Orgelempore aus dem Lot geraten war und einzustürzen drohte. © arp

Unmittelbar nach einer Taufe krachen Teile vom Chorbogen herab

Dramatisch war es auch im September 1964. Gerade war eine Taufe beendet worden und die Gemeinschaft zog zum Ausgang der Kirche, da krachte es hinter den Gläubigen, und Teile des Wappens am Chorbogen stürzten hinunter. „Größere Stuckteile fielen auf den Tisch, wo gerade noch das Kind getauft worden war“, zitiert Höck aus den Erinnerungen von Pater Michael Krämer, der damals Augenzeuge des Schreckens war.

„Die Planung von Gewölbesicherung und der Einbau eines riesigen Stahlkorsetts mussten also schnell beginnen“, berichtet Höck. Die gesamten Arbeiten zogen sich bis 1972. Während der Grabungsarbeiten entdeckte man noch mittelalterlichen Schmuckfußboden.

Pater war noch im Krankenhaus für „seine“ Kirche engagiert

Pater Mindera arbeitete mehr, als seiner Gesundheit guttat. „Er war schon länger angeschlagen, die Arbeiten in der zugigen und kalten Kirche taten ihr Übriges“, weiß Höck aus Unterlagen des ehemaligen Klosterhistorikers Pater Leo Weber. „Mindera erkrankte schwer und musste sich immer wieder ins Krankenhaus und zur Kur begeben.“ Aber selbst von dort aus koordinierte er noch die weiteren Schritte, wie zahlreiche Briefe mit Genesungswünschen von Restauratoren belegen würden, so Höck. „Bis zu seinem Tod war er voller Pläne und gedanklich bei der Vollendung der Restaurierung.“ Am 9. Januar 1973 starb Mindera. Dass die Pfarrkirche noch im selben Jahr zur „Basilika minor“ erhoben wurde, konnte er leider nicht mehr miterleben. Als Dank für seine große Leistung wurde der Pater nicht auf dem Salesianer-Friedhof beigesetzt, sondern bekam eine Ruhestätte in der nördlichen Chorgruft der Basilika. Dort wird am Sonntag seiner gedacht werden.

Die Ruhestätte von Pater Karl Mindera befindet sich in der nördlichen Chorgruft der Basilika. Als Dank für seinen großen Einsatz erhielt er dieses besondere Grab. © Thoma / Pfarrarchiv

Auch Familien- und Hofchroniken verfasst

Die Rettung der Kirche war nicht die einzige Leistung, die Mindera für Benediktbeuern erbracht hat. Er setzte sich auch für die Sanierung der Klosteranlage ein und erforschte die Geschichte des Klosters. „In diesem Zusammenhang erhielten viele Familien im Klosterland ihre Familien- und Hofchroniken“, so Höck. „Zudem erstellte Mindera Biografien von bedeutenden Äbten und erforschte die Handwerkerfamilien und die Kirchen des Klosterlands von der Jachenau bis Nantesbuch, wo er die sonntägliche Seelsorge übernommen hatte.“

Der Gottesdienst am kommenden Sonntag, 8. Januar, beginnt um 10 Uhr in der Basilika.

