Bauern und Konsumenten zusammenbringen

Bei einem „Landwirtschaftstag“ gab es einen intensiven Gedankenaustausch zwischen Studenten der Sozialen Arbeit und angehenden Öko-Landwirten.

Benediktbeuern – Über 40 Studenten der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) Benediktbeuern und der Staatlichen Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung ökologischer Landbau, in Weilheim haben sich kürzlich zu einem Landwirtschaftstag getroffen. Im Dialog über nachhaltige Landwirtschaft repräsentierten die angehenden Öko-Bauern die Seite der Erzeuger. Die zukünftigen Sozialpädagogen, die als Multiplikatoren in verschiedenen Gesellschaftsschichten unterwegs sein werden, näherten sich der Thematik vorrangig aus Verbrauchersicht, heißt es in einer KSH-Mitteilung. Der Dialog soll weitergehen bei einer öffentlichen Diskussion am Dienstag, 10. März, in Benediktbeuern.

Bei einer Hofbesichtigung eines ökologisch bewirtschafteten Milchviehbetriebs und den anschließenden Diskussionsrunden im Landwirtschaftsamt Weilheim fand ein intensiver Gedankenaustausch zwischen den beiden Berufsgruppen statt. Das Fazit lautete: „Mehr miteinander als übereinander reden.“

Die Idee zu diesem Tag hatten die Umweltbildnerin Margret Hütt, Prof. Luise Behringer von der KSH, Josef Kirchhofer und Stefan Gabler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim. Sie bereiteten sich mit beiden Gruppen über mehrere Wochen auf das Thema vor. Schnell wurde deutlich, dass sich beide Gruppen einig sind, dass ein zunehmendes Bewusstsein seitens der Konsumenten für Themen wie Klima- beziehungsweise Ressourcenschutz, Tierwohl oder Insektensterben festzustellen ist. Aus diesem Grund rücke die Landwirtschaft zunehmend in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion: „Es wird viel über Landwirte gesprochen, doch wenig mit ihnen und das wollen wir ändern“, resümierte eine Studentin.

Ehrliche und umfassende Informationen aus der Lebenswelt der jeweils anderen Gruppe kristallisierten sich als wichtigste Wünsche beider „Parteien“ heraus. Die Sozialarbeiter interessierte dabei vor allem, welche Zukunftsperspektiven die Landwirte für ihre Betriebe sehen: „Wie kann nachhaltige Landwirtschaft unter Preisdruck und sich ständig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen funktionieren?“, fragte etwa ein Student.

Ausgehend von diesen Grundfragen erörterten die Studierenden, welche Schnittstellen es gibt, an denen die soziale Arbeit die Umsetzung einer nachhaltigen Landwirtschaft unterstützen kann, und wie auf der anderen Seite die Landwirte sich den Konsumenten öffnen und in Dialog mit ihnen treten können. Ein angehender Landwirt erklärte, warum dies heute schwieriger sei als in der Vergangenheit: „Früher stammte auch noch ein Großteil der Dorfbewohner mit ihrer Familie unmittelbar aus der Landwirtschaft – heute sieht das ganz anders aus.“

Für alle Beteiligten war es spannend, einen Einblick in die Lebenswelt der jeweils anderen Gruppe zu erhalten. Sie empfanden es vor allem als sehr wichtig, Kinder und Jugendliche über die Möglichkeiten einer nachhaltigen Landwirtschaft zu informieren. Diese Aufklärungsarbeit wäre auch ein ideales Betätigungsfeld, auf dem Sozialarbeiter und Landwirte zusammenarbeiten könnten. Die gesamte Gruppe möchte nun gemeinsame Projekte zu mehr Aufklärung entwickeln. (tk)

Anschlussveranstaltung:

„Utopie und Realität in der Landwirtschaft – und warum mischt sich die Soziale Arbeit da schon wieder ein?“ – unter diesem Thema steht die öffentliche Diskussionsrunde mit Studenten der Sozialen Arbeit und der Ökologischen Landwirtschaft. Nach dem gemeinsamen „Landwirtschaftstag“ veranstalten die KSH und die Weilheimer Fachschule eine moderierte Diskussionsrunde, und zwar am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr im „Cafete“ im Dachgeschoss des Nordflügels im Kloster Benediktbeuern.

