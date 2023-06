Geplatzte Zukunftspläne: Pächter der Klostergärtnerei äußern sich zu ihrer Kündigung

Von: Andreas Steppan

Lebenswerk: Elisabeth Molt-Eisele und Günther Eisele führen die Klostergärtnerei Benediktbeuern seit 1990. Nun hat ihnen das Kloster den Pachtvertrag gekündigt. © Matthäus Krinner

Die Klostergärtnerei Benediktbeuern steht vor der Schließung. Die Pächter Günther Eisele und Elisabeth Molt-Eisele werden oft nach den Gründen gefragt.

Benediktbeuern – Viele Kunden bedauern es: Nachdem dem Pächter gekündigt wurde, steht die Klostergärtnerei in Benediktbeuern vor der vorläufigen Schließung. Bisher hatten die derzeitigen Betreiber Günther Eisele und Elisabeth Molt-Eisele sich nicht öffentlich dazu geäußert, sondern nur auf einem Aushang an der Gärtnerei bekannt gegeben: „Das Kloster der Salesianer Don Boscos kündigt uns ohne Angabe von Gründen.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung schildern sie nun ihre Sicht der Dinge. Für die Zukunft der Gärtnerei hätten sie „ganz realistische Zukunftspläne“ gehabt, sagt Günther Eisele. Ihm sei für das Ende des Pachtverhältnisses kein sachlicher Grund bekannt.

Pächter führte Klostergärtnerei Benediktbeuern 33 Jahre lang

Immer wieder schlendern Kunden über das Gelände der Klostergärtnerei, auch wenn ein Teil der Gewächshäuser mittlerweile leer steht. Für den Abverkauf hat die Gärtnerei aktuell noch jeden Freitag geöffnet, ebenso an diesem Samstag (10. Juni), an dem zum „Tag des offenen Klosters“ eingeladen wird. „Da fühlen wir uns auch angesprochen“, sagt Eisele.

An verschiedenen Stellen auf dem Gelände hat Eisele Fotos aus den 33 Jahren, in denen er den Betrieb führte, ausgestellt. Eines davon zeigt die Gärtnerei in dem Zustand, in dem er und seine Frau sie 1990 übernahmen. „Marode“ sei der Betrieb damals gewesen. Er habe aber „das Potenzial erkannt – die Lage, die milden klimatischen Verhältnisse: Wir waren sicher, dass wir unter diesen Voraussetzungen einen funktionierenden Gartenbaubetrieb mit Direktvermarktung aufbauen könnten.“

Im Hinblick auf geplante Betriebsübergabe investiert

Neben Gemüsejungpflanzen, Rosen, Gehölzen und Zierpflanzen verkauften die Eiseles dort auch Salat und Gemüse aus Eigenanbau, „regional nach Naturland-Richtlinien produziert“. Im schattigen Café Naschgarten konnten die Kunden verweilen.

Günther Eisele und Elisabeth Molt-Eisele bezeichnen sich selbst als „gelernte Gärtner“, haben beide in Weihenstephan studiert. Beim Rundgang durch den Betrieb berichtet Eisele, dass er viel Geld in das Geschäft gesteckt habe, in Gewächshäuser, Pflanzentische, Bewässerung und Wege zum Beispiel. Zuletzt habe er eine neue Käsetheke, Kühlung und Tiefkühlung und ein in einer Lebenshilfe-Werkstatt aufgebautes Gemüse-Eck angeschafft. „Wir haben im Hinblick auf die geplante Betriebsübergabe investiert“, sagt er.

Sohn sollte Klostergärtnerei Benediktbeuern übernehmen

Die Eiseles hatten vor, die Gärtnerei in diesem Jahr an ihren Sohn Christian (29) zu übergeben. „Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Naturkost“, erklären die Eltern. Die Schwiegertochter, die einen Master-Abschluss in Landwirtschaft gemacht hat, wollte demzufolge ebenfalls miteinsteigen. Im familiären Zukunftsszenario hätten auch zwei 16 Jahre alte Pflegesöhne, die aktuell in der Lebenshilfeschule die zehnte Klasse besuchen, hier ein berufliches Tätigkeitsfeld gefunden.

Günther Eisele und Elisabeth Molt-Eisele planten, weiter im Betrieb mitzuhelfen und Arbeitsspitzen abzufangen. „Wir hätten eine tolle Balance gefunden zwischen Unterstützen und Zurückziehen“, so der 63-Jährige.

Aus dem geplanten Sommerfest, bei dem die Eiseles die nächste Generation in der Klostergärtnerei vorstellen wollten, wird nun ebenso wenig wie aus der Idee, die Gewächshausdächer mit Photovoltaik-Modulen auszustatten. „Völlig überraschend“ habe das Kloster ihm gekündigt, sagt Eisele. „Von den klassischen Kündigungsgründen trifft keiner zu“, betont er. „Es wurde uns auch kein Grund mitgeteilt.“ Er und seine Frau seien mittlerweile so weit zu sagen: „Wir haben den Eindruck, dass das Kloster unsere Existenz zerstören möchte.“

Neuer Pächter der Klostergärtnerei übernimmt „gesunden Betrieb“

Diese Aussage weist Einrichtungsleiter Pater Claudius Amann vom Kloster Benediktbeuern auf Anfrage zurück: „Natürlich wollen wir nicht die Existenz der Familie zerstören, um Gottes Willen“, sagt er. „Was wir wollen, ist, den Pachtvertrag zu beenden.“ Zu welchen Bedingungen das passiere, werde noch juristisch geklärt. Über die Gründe wolle er sich „nicht öffentlich auslassen“, so Pater Claudius. In einem Statement vor einigen Wochen hatte er von „verschiedenen Konfliktthemen“ gesprochen, zu denen das Kloster immer wieder das Gespräch mit dem Pächter gesucht habe, ohne dass in wichtigen Bereichen eine Einigung erzielt worden sei. Die Gründe für die Kündigung „sind dem Pächter bekannt“, so Amann.

Zudem hatte der Einrichtungsleiter erklärt, dass das Kloster einen neuen Pächter finden wolle. Ein Nachfolger könne jedenfalls einen „gesunden Betrieb“ übernehmen und „nahtlos einsteigen“, sagt Günther Eisele. „Wir würden ihn selbstverständlich unterstützen.“ Für sich selbst hat die Familie umdisponiert. Sohn und Schwiegertochter hätten andere Arbeitsstellen angenommen, so der Gärtner. Dazu, wie es für ihn und seine Frau weitergeht, könne er sich noch nicht konkret äußern.

