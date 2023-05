„Kunst & Krempel“ dreht in Benediktbeuern: Schätzchen mit Geschichte

TV-Aufzeichnung

Dreharbeiten standen am Wochenende im Barocksaal in Benediktbeuern auf dem Programm. Zu Gast war die Sendung „Kunst und Krempel“.

Benediktbeuern – Der Tölzer Josef Huber ist fasziniert von alten Möbeln. Ganz besonders angetan hat es ihm ein „Sekretär“, den er vor gut 20 Jahren bei einer Auktion in Penzberg für 2300 Mark ersteigert hat. War es ein Fehlkauf? Oder hat Huber eine echte Rarität erworben? Diese Frage ließ der Rentner in der BR-Fernsehsendung „Kunst und Krempel“ klären, die am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag im Kloster Benediktbeuern aufgezeichnet wurde.

Seit 1985 wird die Sendereihe im BR ausgestrahlt

So viel sei schon vorweggenommen: Wie viele Zuschauer vor ihm, verließ auch Huber den Drehort verblüfft und um viele Eindrücke reicher. „Kunst und Krempel“ zählt zu den etabliertesten Formaten im Bayerischen Fernsehen. Seit 1985 wird die Sendereihe ausgestrahlt, in der Zuschauer alte Gegenstände aus ihrem Besitz präsentieren, sie durch Experten einordnen und bewerten lassen.

Zwei Mal im Jahr ist das „Kunst und Krempel“-Team unterwegs, jeweils in einem anderen Ort, um Familienschätze unter die Lupe zu nehmen. Wer am Samstag ins Kloster Benediktbeuern kam, hätte meinen können, dort wird gerade ein Hollywood-Blockbuster gedreht. Dutzende Menschen wuselten durcheinander. Manche schleppten Möbel, andere Stative, wieder andere hatten vor allem die Klemmbretter in ihren Händen im Blick. In den Klostergängen türmten sich meterhohe schwarze Transportkisten, eine Kabelrolle reihte sich an die nächste.

„Preis! Preis! Die ignorieren mich einfach – das nervt!“

Dazwischen Schreibtische, Bildschirme, Laptops und Menschen, die sich darum scharten und die Aufzeichnung von „Kunst und Krempel“ beobachteten. Manche hoch konzentriert, andere beiläufig mit auf Stativen aufgestützten Köpfen. Akustisch untermalt wurde alle dies von den Kommandos der Regisseurin, die für alle hörbar aus den Kopfhörern tönten: „Nach unten! Zoome mal auf die Figur rechts! Zum Ende kommen! Zum Ende kommen! Preis! Preis! Die ignorieren mich einfach – das nervt!“

Beeindruckt von diesem Szenario war Josef Huber, am Samstagvormittag einer der Hauptdarsteller bei der Fernseh-Aufzeichnung: „Es ist schon enorm, was für ein Aufwand für eine einzelne Fernsehsendung betrieben wird“, meint der Tölzer. Nervös sei er nicht. Er könne ja nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Zugleich gab der 69-Jährige zu: „Aufregend ist es schon, hinter das Filmset blicken – so was erlebt man nur einmal in seinem Leben.“

Interessierte müssen ihre Objekte viele Monate vorher anmelden

Zuschauer, die wie Huber ihre Antiquitäten präsentieren möchten, müssen sich und ihre Objekte viele Monate vorher beim BR anmelden. 50 Personen durften ihre Schätze in Benediktbeuern präsentieren. Am Samstag ging’s vormittags um Möbel und nachmittags um Porzellan. Aus dem so gewonnenen Material werden knapp 20 Sendungen produziert, von denen jede 30 Minuten lang ist.

Schreibtisch stammt aus dem Inventar einer Villa, das das Finanzamt versteigern ließ

Huber hatte seinen Schreibschrank 2001 erworben. Damals versteigerte das Finanzamt das Inventar einer Villa am Starnberger See. „Das muss ein riesiges Gebäude mit mindestens 400 bis 500 Quadratmetern Wohnfläche gewesen sein – die ganze Turnhalle war voll mit Möbeln“, erinnert sich Huber. Die wunderschöne, zeitlose Bemalung sei der Grund gewesen, dass er sich für den Schreibschrank entschieden hat. Jede Blume sei „ganz fein“ und unterschiedlich gemalt. „Ein schönes Stück“, sagt der gebürtige Allgäuer. „Für meine Begriffe ist das nicht bäuerlich. Der Künstler muss da ein halbes Jahr dran gesessen sein.“ Ikea-Möbel könnten da nicht mithalten: „Die sind praktisch – aber nicht schön.“

Zitronenförmigen Holznägel zeigen, dass es sich um ein Original handelt

Nach wie vor seien allerdings viele Fragen offen: Woher stammt das alte Möbelstück? Wann wurde es gebaut? Wie hoch ist der Wert? Nach einer Stunde Wartezeit durfte Huber endlich den Barocksaal betreten, wo ihn vier Fernsehkameras, drei Dutzend Scheinwerfer und zwei renommierte Experten erwarteten: Hans Ottomeyer, bis 2011 Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, und Eberhard Roller, Restaurator für Holz.

Schnell kamen die beiden zu dem Ergebnis, dass es sich um ein Original und kein Industrieprodukt handelt. Dies werde durch die gehobelte Rückwand und die zitronenförmigen Holznägel deutlich. Hergestellt wurde der Schrank im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert in Oberbayern. „Sehr schön“ seien die schmiedeeisernen Scharniere, während die Schüssel- und Griffbeschläge „schnell im Rheinland gegossen“ und nachträglich eingefügt worden seien. Die Bemalung sei ebenfalls nachträglich „aufgehübscht“ worden, was deren guten Zustand erkläre.

Zeitweise wurden „schwindelerregende Preise“ für solche Stücke bezahlt

Es handle sich um ein ländliches Möbelstück, so die Experten. Für diese seien zeitweise „schwindelerregende“ Preise bezahlt worden. Mittlerweile habe sich der Markt beruhigt, so dass die beiden Experten den Wert auf 2000 bis 6000 Euro schätzten. Für Huber ist der Wert zweitrangig– er will den Schrank keinesfalls verkaufen. Viel wichtiger waren für ihn andere Erkenntnisse: „Ich weiß jetzt, dass der Schrank ein Originalstück ist – da gefällt er mir gleich noch besser.“ Der Schrank sei älter als gedacht. Es sei ihm allerdings nicht klar gewesen, dass einige Beschläge keine Originale sind: „Aber das sind Kleinigkeiten, damit kann ich gut leben.“

Altes Glas ist bis zu 50.000 Euro wert

Jeden Tag passiere etwas Besonderes, sagt der Historiker Marcus Meyer, der seit 2014 für „Kunst und Krempel“ tätig ist: So sei am Freitag ein ganz spezielles, makelloses Glas aus dem 17. Jahrhundert eingereicht worden. Die Experten hätten herausgefunden, für welchen Fürsten es produziert wurde: „Es gab davon nur zehn Stück, und alle anderen sind kaputt. Die Experten waren unglaublich begeistert, dass noch solch ein gut erhaltenes Glas existiert.“ Sie schätzten den Wert auf 20 000 bis 50 000 Euro.

Für den Barocksaal als Drehort habe sich das Bayerische Fernsehen ganz bewusst entschieden, ergänzt Meyer: „Wir drehen immer an so schönen Orten. Bei uns ist der Ort der Star.“ Schönheit sei allerdings nicht das einzige Kriterium, ebenso notwendig seien viele Räume, um die ganze Logistik für die Dreharbeiten des Fernsehteams unterzubringen.

Ausstrahlung: Die Folgen sind voraussichtlich ab Juni 2023 im BR-Fernsehen, in 3sat sowie in der Mediathek zu sehen.

