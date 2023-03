„Kunst und Krempel“ in Benediktbeuern: So funktioniert die Bewerbung

Von: Christiane Mühlbauer

Die Kunsthistorikerin Alexandra Ulrich und Frank Matthias Kammel vom Bayerischen Nationalmuseum sind die Experten für den Bereich „religiöse Volkskunst“. © BR

Wer vermutet, einen Familienschatz auf dem Dachboden hat, kann diesen in Benediktbeuern bei „Kunst und Krempel“ von Fachleuten begutachten lassen.

Benediktbeuern – Mitte Mai wird die bekannte BR-Sendung „Kunst und Krempel“ wieder einmal im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern aufgezeichnet. Schon 2006 war das Fernsehteam damit im Klosterdorf zu Gast. Das Interesse, in der Sendung einen Platz zu bekommen ist enorm. Laut BR gibt es für jede Staffel zwischen 500 und 800 Einsendungen. Aus diesen Anfragen werden rund 80 Gäste mit ihren Objekten für eine Bewertung vor der Kamera ausgewählt. In Benediktbeuern beschäftigt sich das Team auch mit religiöser Volkskunst. Eine der Expertinnen ist die Kunsthistorikerin Alexandra Ulrich, die hauptberuflich als wissenschaftliche Leiterin im Schütz Art Museum in Engelhartszell arbeitet. Anlässlich der Sendung hat ihr der Tölzer Kurier einige Fragen gestellt.

Frau Ulrich, wie definieren Sie den Begriff „religiöse Volkskunst“ ?

Religiöse Volkskunst ist immer ein Zeugnis für den gelebten Volksglauben und die Volksfrömmigkeit der einfachen Bevölkerung, geschaffen von einfachen Leuten oder in Klöstern hergestellt. Dinge, mit denen man gelebt hat, die Teil des Alltags waren und eine Verbindung zum Glauben darstellten. Objekte der Volkskunst sind also nicht von „hauptberuflichen“ Künstlern geschaffen worden, das heißt, die Hersteller haben in der Regel keine künstlerische oder akademische Ausbildung absolviert und sind auch nur in den seltensten Fällen namentlich bekannt. Was aber nicht bedeutet, dass diese Stücke keine künstlerische Qualität haben. Viele Objekte der religiösen Volkskunst sind kunsthandwerklich herausragend gearbeitet. Natürlich gibt es auch die eher naiv anmutenden Stücke, die aber auch einen ganz eigenen Reiz haben.

„Kunst und Krempel“: Manchmal steckt mehr dahinter, als man denkt

Viele Menschen haben zu Hause zum Beispiel Heiligenfiguren stehen, nicht selten sind es Erbstücke. Wann sollte man eine Bewerbung bei „Kunst & Krempel“ in Erwägung ziehen?

Eigentlich immer, wenn man mehr über das Stück erfahren möchte. Selbst wenn man denkt „Das ist doch nix G’scheites“. Manchmal steckt dann doch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick meint.

Wie erkennen Sie, ob es sich um etwas Wertvolles handelt?

Dazu muss man sich das Objekt natürlich erst einmal genau anschauen: Was ist dargestellt, wie ist es gearbeitet, handelt es sich um ein kunsthandwerkliches Stück oder ist es schon eher aus dem Bereich der industriellen Produktion, wie ist die Qualität der Arbeit, der Erhaltungszustand? Und dann spielt natürlich immer eine Rolle, ob es sich um eine Rarität handelt, für die es einen Sammlermarkt gibt. Im Bereich der religiösen Volkskunst ist es aber in der Regel so, dass der kulturhistorische Wert meist höher einzuschätzen ist als der rein monetäre Wert. Deshalb verbleiben diese Sachen auch oft in Familienbesitz. Und gerade das ist ja auch das Schöne: dass an Stücken, die mitunter schon über Generationen in der Familie sind, festgehalten wird.

Zu oft abstauben ist auch nicht das Wahre

Bleiben wir bei dem Beispiel Heiligenfigur aus Holz und nehmen an, es handelt sich um eine wertvolle Figur. Was heißt das für die weitere Aufbewahrung? Was muss man dabei beachten?

Ein Restaurator könnte da mit Sicherheit bessere Tipps geben. Aber wichtig für Objekte aus Holz, ob das nun Figuren sind oder anderes, ist eine gleichbleibende Temperatur ohne große Schwankungen. Zu trocken sollten Holzskulpturen definitiv auch nicht stehen. Auf dem Kachelofen ist also kein guter Platz. Manche Figuren sind traditionell außen am Haus angebracht, da ist es natürlich wichtig, dass man für einen guten Schutz vor Wind und Regen sorgt und wertvolle Stücke dann vielleicht doch besser an einen geeigneten Ort im Haus stellt. Und bitte nicht zu viel abstauben, da leidet schnell die Fassung. Und wenn die Farbe dann an manchen Stellen tatsächlich mal abbröckelt, besser nicht selbst versuchen, daran herumzumalen.

Alltagsgeschichte vergangener Zeiten wird lebendig

Sie sind schon seit einigen Jahren als Expertin für diese Sendung aktiv. Was reizt Sie an dieser Aufgabe? Welche kuriosen Geschichten haben Sie schon erlebt in Bezug auf eingereichte Objekte?

Ich finde es nach wie vor unglaublich spannend, neue und unbekannte Objekte in die Hand zu bekommen. Das Thema religiöse Volkskunst ist so vielfältig, da gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Wenn man dann noch die Geschichten der Besitzer hört, sich ein kleiner Dialog entwickelt, dann macht es richtig Spaß. Am interessantesten ist es natürlich immer dann, wenn die Gäste, die ihre Schätze vorstellen, überhaupt keine Vorstellung haben, was sie uns zeigen. Oftmals weiß man heutzutage ja nicht mehr, was Amulette, Reliquien, Heiligenbilder bedeuten und wie man zu früheren Zeiten damit gelebt hat. Dann versuchen Frank Matthias Kammel und ich, Alltagsgeschichte und Volksfrömmigkeit vergangener Zeiten wieder ein bisschen lebendig werden zu lassen.

Bewerbungen

In der Sendung werden Objekte aus den Bereichen Kunst auf Papier, Glas, Möbel, Porzellan und Keramik, religiöse Volkskunst sowie Gemälde bewertet. Bewerbungen per E-Mail schicken: kunstundkrempel@br.de. Postanschrift und Telefon angeben sowie Fotos mitschicken, Stichwort „Kunst und Krempel in Benediktbeuern“. Bewerbungsschluss ist Mitte April. Laut BR empfiehlt sich eine frühzeitige Bewerbung, weil einzelne Themengebiete schon früher geschlossen werden können. Die Sendungen werden von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, im Kloster aufgezeichnet. Weitere Infos online auf www.kunstundkrempel.de sowie im Bayerntext auf Tafel 394.