Kunstobjekte mit Hand und Herz im Blick: Benediktbeurerin arbeitet als Kunstinventarin

Von: Christiane Mühlbauer

Dieser sogenannte Rauchmantel ist ein Gewand, das Priester an Festtagen tragen. Auch solche Textilien werden von Leonore Maria Pflanzer begutachtet und inventarisiert. „. Es ist sehr spannend zu sehen, was hier früher alles geschaffen wurde. © Arndt pröhl

Als Kunstinventarin hat Leonore Maria Pflanzer in der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern, Bichl und Kochel seit fünf Jahren viel zu tun. Es inspiriert sie, mit vielen Künstlern und Kunstwerken aus vergangenen Jahrhunderten in Verbindung zu kommen.

Benediktbeuern/Bichl/Kochel am See – „Es ist sehr spannend zu sehen, was hier früher alles geschaffen wurde“, sagt Leonore Maria Pflanzer. Die 40-Jährige ist selbst als Malerin künstlerisch aktiv und betrachtet deshalb die Objekte, mit denen sie zu tun hat, aus einem ganz besonderen Blickwinkel. „Ich versuche, die Sprache des Künstlers zu verstehen“, erklärt Pflanzer. „Welche Botschaft wollte er der Nachwelt hinterlassen? Es sind ja alles Werke, die mit Hand und Herz geschaffen worden sind.“

Pflanzer ist verantwortlich für das Inventarisieren und Digitalisieren aller beweglichen Kunstgüter in der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern, Bichl und Kochel. Die Bandbreite ist riesig und reicht vom kleinen Kelch bis zum großen Altarbild. Sie arbeitet nicht nur in der Basilika und in den Dorfkirchen, sondern auch in den rund 15 Kapellen, die teilweise in Privatbesitz sind. Aber auch die Gebetsstätte Mariabrunn sowie diverse Bildstöcke und Kreuze fallen in ihren Arbeitsbereich, nicht zu vergessen Pestsäulen und -kreuze.

„Vor solchen Klosterarbeiten habe ich großen Respekt“

Was Pflanzer in den Händen hält, geht teilweise zurück bis ins 15./16. Jahrhundert und ist nicht selten von kunsthistorischem Wert, zum Beispiel Werke von Hans Georg Asam (1649-1711). Von ihm stammen nicht nur die Fresken in der Basilika, sondern auch die Porträts von 50 Äbten. „Die Bilder gehören der Pfarrei und nicht dem Kloster“, erklärt Pflanzer. Bis zur Kloster-Renovierung hingen sie im Fürstentrakt, derzeit werden die Gemälde restauriert. „Wir werden wieder einen schönen Platz für sie finden.“

Pflanzers Aufgabe ist es, alle beweglichen Kunstgüter zu vermessen, zu fotografieren, ihren Zustand zu dokumentieren und eine „Biografie“ zu schreiben. „Es ist ein bisschen wie bei einem Menschen“, sagt Pflanzer lächelnd. Sie begutachtet das Material und holt Informationen zum Künstler sowie zur Entstehungszeit ein. Bei Fragen wendet sie sich an Konservatoren, Kunsthistoriker oder auch mal an Mesner Christian Höck. Unterlagen stehen Pflanzer auch von verstorbenen Padres zur Verfügung, zum Beispiel von Karl Mindera und Leo Weber.

Pflanzer arbeitet auch im Pfarrbüro und wurde eines Tages von Pfarrer Heiner Heim gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, als Kunstinventarin tätig zu sein. „Pfarrer Heim liegen die Kunstwerke sehr am Herzen“, sagt sie. Ihre Arbeit dient dazu, für nachfolgende Generationen eine Bestandsaufnahme zu machen und viele Informationen in digitalisierter Form weiterzugeben. Wenn erforderlich, kann Pflanzer bei einzelnen Objekten in Rücksprache mit dem Pfarrer auch eine Restaurierung in Auftrag geben.

In Regensburg und Avignon Bildende Kunst und Romanistik studiert

Pflanzer lebt seit neun Jahren in Benediktbeuern. „Die Gegend hier hat mich fasziniert, das Blaue Land und der Blaue Reiter“, sagt sie mit Blick auf die Künstlervereinigung um Franz Marc. Zuvor hatte sie in Regensburg und Avignon Bildende Kunst und Romanistik studiert. Pflanzer arbeitete anschließend als Kuratorin sowie als Kunstpädagogin und -vermittlerin, unter anderem im Buchheim-Museum, im Franz-Marc-Museum und im Stadtmuseum Penzberg. Diese Tätigkeiten ruhen zurzeit, dafür ist sie gelegentlich noch als Sprecherin tätig. Pflanzer moderierte und gestaltete zum Beispiel 2019 den Kinder-Audioguide des Franz-Marc-Museums.

„Als Kunstinventarin zu arbeiten, ist ein sehr schöner Beruf“, sagt Pflanzer. Eine „Sternstunde“ sei zum Beispiel, wenn sie mit Menschen spreche, die die Kapellen betreuten, und diese noch viel von früher erzählen können. Aber es muss gar nicht alles alt sein. In der Corona-Zeit wurde zum Beispiel für die Rieder Kapelle ein neuer Altar geschreinert. Pflanzer weiß jetzt alles über die Entstehung und die Gedanken von Zimmermann Franz Bauer. „So etwas ist wunderbar.“

