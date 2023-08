„Ich bin Alkoholiker“: Ladendieb wird erwischt – mit drei Promille bei der Tat

Von: Rudi Stallein

Ein Benediktbeurer erfährt trotz zweier offener Bewährungen erneut Haftverschonung. © U. J. Alexander via IMAGO

Ein Benediktbeurer erfährt trotz zweier offener Bewährungen erneut Haftverschonung. Er wollte vier kleine Sektflaschen stehlen, wurde aber erwischt.

Benediktbeuern/Wolfratshausen – Vier Piccolos zum Preis von insgesamt 3,96 Euro wollte ein Ladendieb am 28. März dieses Jahres kurz vor 19 Uhr in einem Supermarkt in Benediktbeuern mitgehen lassen. Nun wurde der Mann, ein 37-Jähriger aus dem Ort, wegen Diebstahls in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen zu neun Monaten Gefängnis verurteilt.

„Ich bin Alkoholiker“: Ladendieb begibt sich in stationäre Langzeittherapie

Dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, war ein großes Glück, denn der Angeklagte brachte zwei laufende Bewährungen in die Verhandlung am Amtsgericht Wolfratshausen mit, davon bereits eine wegen Diebstahls. Vor dem Gefängnis bewahrte ihn nur die Tatsache, dass er sich schon wenige Tage nach dem Vorfall in eine stationäre Langzeittherapie zur Behandlung seiner Alkoholsucht begeben hatte.

„Ich bin Alkoholiker“, stellte der Beschuldigte seiner Einlassung voran und gab zu, an jenem Abend zwei Minuten vor Ladenschluss die vier kleinen Flaschen eingesteckt zu haben. Soweit stimme, was der Staatsanwalt vorgelesen habe, dem zweiten Teil der Anklage widersprach er. „Ich habe die zwei Frauen nicht beleidigt.“

„Er schrie: Halt die Klappe, du Miststück“: Ladendieb wird erwischt

Eine Verkäuferin habe herumgeschrien, mit der habe er diskutiert, dabei sei sicher das Wort „Kurwa“ gefallen, räumte er ein. Aber das bedeute in seiner Muttersprache so viel wie „verfluchte Scheiße“. „Bei uns ist das eine Beleidigung“, gab der Richter dem Mann zu verstehen, dass nach seinem Wissen die deutschen Übersetzungen „Nutte“ und „Hure“ deutlich geläufiger seien.

Damit hatte es bei dem Zusammentreffen der Verkäuferinnen mit dem Ladendieb jedoch nicht sein Bewenden. „Er schrie: Sei leise, du Schlampe. Und: Halt die Klappe, du Miststück“, berichtete die 28-Jährige, die den Mann beim Klauen erwischt hatte. Eine Kollegin (56) ergänzte: „Er hat so was gesagt wie: Da, wo er herkomme, könne ich als Nutte reich werden.“

Bis die Polizei: Beschuldigter leert Diebesgut „auf Ex“ – rund drei Promille

Der Angeklagte entschuldigte sich bei beiden Frauen für sein schlechtes Benehmen. Dieses war umso unangebrachter, als er erst ein paar Monate zuvor in einer ähnlichen Situation mit einer Verwarnung davongekommen war. „Da haben wir ihm noch mal eine Chance gegeben“, erklärten die Verkäuferinnen, warum sie den Mann nicht angezeigt hatten, als er schon einmal an der Kasse ein paar Fläschchen Schnaps eingesteckt hatte. Am nächsten Tag sei er gekommen und habe die Ware nachträglich bezahlt.

Das habe der Mann, der bereits stark alkoholisiert war, als er den Laden betrat, dieses Mal nicht getan. Stattdessen habe er alle vier Flaschen „auf Ex“ geleert, während er im Büro mit den Frauen auf die Polizei gewartet habe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet rund drei Promille. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens hätten sie sich nicht getraut, ihm das Trinken zu untersagen, erklärten die Zeuginnen.

„Wenn er trinkt, ist ihm jede Konsequenz egal“

„Wenn er trinkt, ist ihm jede Konsequenz egal“, sagte der Bewährungshelfer. Der Angeklagte sei derzeit jedoch „super motiviert“, seine Alkoholsucht in den Griff zu kriegen. „Mit der Therapie steht und fällt alles“, so der Bewährungshelfer.

Der Staatsanwalt wertete es als positiv, dass der mehrfach vorbestrafte Benediktbeurer immer wieder bestrebt sei, vom Alkohol loszukommen. Strafschärfend wertete der Anklagevertreter, dass „die Art der Beleidigungen auf unterster Stufe frauenverachtend“ gewesen seien.

Dies hob auch Richter Helmut Berger in seiner Urteilsbegründung noch einmal hervor. Er verurteilte den ehemaligen Altenpflegehelfer, wie vom Staatsanwalt beantragt, zu neun Monaten Gefängnis, setzte die Strafe aber „mit großen Bedenken“ für fünf Jahre zur Bewährung aus. „Es liegt jetzt nur an Ihnen. Wenn Sie Ihr Alkoholproblem nicht in den Griff kriegen, haben Sie keine Chance“, betonte Berger. „Wenn Sie weiter Straftaten begehen, führt an diesem Gericht der Weg ganz sicher in den Knast.“ (rst)

