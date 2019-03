Ladendiebin „macht gerade eine schwierige Phase durch“

Parfüm, Modeschmuck und Kosmetik ließ eine Benediktbeurerin mitgehen. Jetzt stand sie deshalb vor Gericht.

Benediktbeuern/Wolfratshausen – Strafrechtlich betrachtet, hatte sich die Frau in ihrem Leben bislang nichts zu Schulden kommen lassen. Doch dann handelte sich eine Benediktbeurerin (34) binnen drei Monaten gleich drei Strafanzeigen ein. Nun musste sie sich wegen Diebstahl sowie Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten. Sie kam mit 900 Euro Geldstrafe glimpflich davon.

„Sie macht gerade eine schwierige Phase durch“, fasste die Verteidigerin die persönliche Situation ihrer Mandantin zusammen. Was einerseits erklären sollte, warum die Angeklagte sich im Prozess nicht wirklich klar zu den Vorwürfen äußerte. Andererseits diente es aber auch als Grund, warum die 34-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war.

Am 18. Juni vorigen Jahres entwendete sie in Penzberg aus einem unversperrten Auto eine Geldbörse mit rund 75 Euro Bargeld. Vierzehn Tage später wurde sie in einem Drogeriemarkt in Bad Tölz erwischt, als sie ein Parfüm und zwei Haarspülungen einsteckte. Und am 4. September 2018 soll sie in einer Filiale einer Drogeriemarkt-Kette in Penzberg Modeschmuck im Wert von 6,99 Euro gestohlen haben – trotz Hausverbots.

Die Benediktbeurerin bekannte sich nur im ersten Anklagepunkt schuldig. „Das räumt sie vollumfänglich ein und hat ihr leidgetan“, erklärte ihre Anwältin. Als die Diebin die Kinderfotos in dem Portemonnaie gesehen habe, habe sie es gleich wieder weggelegt. „Das war eine Kurzschlusshandlung“, so die Verteidigerin. Vom Hausverbot in der Penzberger Filiale habe ihre Mandantin nichts gewusst. Und die Diebstähle habe sie nicht begangen.

Diese Behauptung erwies sich zumindest hinsichtlich des zweiten Anklagepunktes als bloße Phrase. Eine Zeugin beschrieb detailliert, wie sie die Kundin dabei beobachtet hatte, als diese das Diebesgut in ihrem Rucksack verstaute. Bei der Taschenkontrolle habe die Angeklagte behauptet, die Artikel in einem benachbarten Geschäft in der Marktstraße gekauft zu haben. Erst später habe sie den Diebstahl eingeräumt.

Warum sie trotzdem in der Verhandlung die Tat zunächst erneut abstritt, sorgte beim Vorsitzenden Richter für Unverständnis. Nicht nachzuweisen war der Diebstahl in Penzberg; ebenso war nicht ausgeschlossen, dass die glaubte, das Hausverbot gelte nur für in Bad Tölz. Deshalb wurde das Verfahren in diesem Punkt vorläufig eingestellt.

Für die verbliebenen zwei Diebstähle verurteilte Richter Helmut Berger die Einzelhandelskauffrau zu 60 Tagessätzen zu je 15 Euro und blieb damit um 30 Tagessätze unter dem Antrag des Staatsanwalts.

