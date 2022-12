Laptops als Brücke in die Heimat: Computersenioren engagieren sich für Schüler aus der Ukraine

Von: Christiane Mühlbauer

Die ukrainischen Schüler freuten sich über die Computer. Bei der Übergabe waren dabei (hi., v. li.) Konrektorin Judith Heil, Rektor Peter Mückstein, Udo Graf (Schatzmeister Förderkreis der Schule), Christian Olschewski-Hardt (Vorsitzender Förderkreis), Margarete Steffens (Dritte Bürgermeisterin der Gemeinde Benediktbeuern, Manfred Häusler und Hans Niedermaier von den Computersenioren sowie Klassenlehrerin Myriel Wilhelm. © ARP

Es ist ein wichtiger Beitrag zur Integration: Gespendete Laptops helfen den ukrainischen Schülern der Brücken-Klasse an der Grund- und Mittelschule Benediktbeuern beim Zurechtfinden in der neuen Heimat. Die Computersenioren im Landkreis haben die gebrauchten Geräte speziell für die Jugendlichen hergerichtet.

Benediktbeuern – Acht Schüler besuchen derzeit die Brücken-Klasse an der Grund- und Mittelschule Benediktbeuern. Es handelt sich um Jugendliche der Jahrgangsstufen fünf bis neun, die zusammen unterrichtet werden. Der Fokus liegt auf dem Erlernen der deutschen Sprache. Jüngere Schüler sind in die jeweiligen Grundschulklassen integriert. „Aber aufgrund der Sprachbarriere ist das bei Älteren nicht so einfach möglich“, sagt Rektor Peter Mückstein.

Die Jugendlichen freuten sich am Mittwoch, als jedem von ihnen ein gebrauchter Laptop geschenkt wurde. Es handelt sich um ein Projekt der Computersenioren im Landkreis. Sie haben gespendete Laptops gereinigt, hochgerüstet und bei Bedarf mit neuen Akkus ausgestattet. Das Besondere ist, dass jedes Gerät drei Sprachpakete hat, nämlich auf Ukrainisch, Deutsch und Englisch. Für die kyrillischen Schriftzeichen wurde eine eigene Bildschirmtastatur aktiviert. Alle Laptops sind einheitlich und verfügen über Windows 10.

Förderkreis gab finanzielle Unterstützung

Realisiert wurde das Projekt mit finanzieller Unterstützung des Förderkreises der Schule. Die Laptops sollen den Jugendlichen helfen, Deutsch zu lernen beziehungsweise hier dem Unterricht folgen zu können. Zudem ist es nun auch möglich, einem Online-Unterricht in der Heimat zu folgen, sollte dieser angeboten werden. Außerdem erleichtert der Laptop die Kommunikation mit den Landsleuten in der Ukraine. „Für die Jugendlichen sind diese Kontakte sehr wichtig“, sagt Mückstein.

Unterricht ist nicht leicht

Der Unterricht in der Klasse sei nicht leicht, berichtete der Rektor beim Pressegespräch am Mittwoch. Die Kinder seien ja nicht freiwillig hier, alle seien traumatisiert und würden sich um ihre Väter und Brüder in der Ukraine sorgen. Die Übergangsklasse ist für dieses Jahr angelegt, insgesamt gibt es sechs davon im Landkreis. „Pädagogisch ist es eine Herausforderung“, sagt Mückstein über die Arbeit von Lehrerin Myriel Wilhelm. Sie sei nicht nur mit den seelischen Problemen der Jugendlichen konfrontiert, sondern auch mit unterschiedlichem Alter und Wissensstand. Wie es nach diesem Schuljahr für die Jugendlichen weitergeht, ist noch völlig offen. „Das hängt auch vom Kriegsverlauf ab.“ Ein weiteres Angebot zur Integration bietet die Nachbarschaftshilfe Zammlebn in Benediktbeuern an, berichtete Dritte Bürgermeisterin Margarete Steffens. Die Flüchtlinge können sich regelmäßig treffen und lernen Deutsch. Steffens dankte allen ehrenamtlichen Helfern.

Rektor lobt Nachhaltigkeitsgedanken

Die Computersenioren gibt es seit 2008, derzeit hat die Vereinigung 16 Mitglieder. Mehrere Mitglieder hatten vor ihrer Pensionierung leitende Positionen in der IT-Branche, berichtete Manfred Häusler. Neben Hans Niedermaier wirkte auch noch Wolfgang Martin an dem Laptop-Projekt mit. „Um die Sprachpakete einrichten zu können, braucht man schon spezielle PC-Kenntnisse“, sagte Häusler. Rektor Mückstein lobte auch den Nachhaltigkeitsgedanken. „Das Projekt zeigt, dass man auch mit gebrauchten Computern noch sehr viel machen kann.“

