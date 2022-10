Leblose Person im Rettensee gefunden: Polizei ermittelt

Von: Christiane Mühlbauer

Zahlreiche Beamten ermitteln gerade am Rettensee. © Arndt Pröhl

Am Rettensee im Loisach-Kochelsee-Moos läuft gerade ein großer Polizeieinsatz. Am Montagnachmittag wurde dort eine leblose Person entdeckt.

Benediktbeuern - Am Rettensee zwischen Benediktbeuern und Kochel am See im Loisach-Kochelsee-Moos findet gerade ein großer Polizeieinsatz statt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern auf Nachfrage des Tölzer Kurier bestätigt, hatten Passanten am Montag (31. Oktober) gegen 13.20 Uhr eine leblose Person entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt es derzeit keine weitere Informationen. Man ermittle in alle Richtungen und könne auch ein Fremdverschulden nicht ausschließen, so die Polizei. Am Nachmittag kreiste ein Hubschrauber über dem Gebiet, um Luftaufnahmen zu machen. Derzeit sind noch einige Polizisten vor Ort, unter ihnen auch Kriminalbeamte.

