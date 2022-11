Leonhardi-Lader: Schalch folgt Waxenberger

Abschied und Neubeginn

Von Franziska Seliger schließen

Bei der Leonhardifahrt in Benediktbeuern ist heuer eine Ära zu Ende gegangen. Helmut Waxenberger wurde nach Jahrzehnten als Leonhardi-Lader verabschiedet. Sein Nachfolger wird Peter Schalch jun.

Benediktbeuern – Es war ein tragisches Ereignis, das Helmut Waxenberger vor 20 Jahren regelrecht über Nacht zum hauptverantwortlichen Leonhardi-Lader von Benediktbeuern machte: Ganz plötzlich verstarb nämlich Peter Schalch sen., der seit 1987 dieses Amt inne gehabt hatte – unterstützt von einem mehrköpfigen Team, zu dem auch Waxenberger seit 1987 dazugehört hatte.

Mit dem plötzlichen Tod von Schalch sen. klaffte 2002 plötzlich eine Lücke auf, die der leidenschaftliche Rosserer Waxenberger bereitwillig und hoch engagiert füllte, woran auch der Benediktbeurer Bürgermeister Toni Ortlieb erinnerte, als er den 79-Jährigen im Anschluss an die diesjährige Wallfahrt als Leonhardi-Lader verabschiedete. Insgesamt 35 Jahre – seit 1987 – habe er dieses in Benediktbeuern so wichtige Ehrenamt mit „außergewöhnlichem Engagement“ ausgeführt. „Vergelt‘s Gott für die viele Arbeit“, dankte Ortlieb. 40 Jahre hat Waxenberger außerdem selbst eingespannt, und 30 Jahre war er als Vorreiter bei der Wallfahrt in Bad Tölz dabei. Beides tat er heuer zum ersten mal nicht mehr.

„Die Zeit war immer schön“

Als hauptverantwortlicher Leonhardi-Lader war Waxenberger an den Sonntagen vor dem großen Festtag zu den Höfen im Umland gefahren und hatte deren Besitzer feierlich eingeladen. Zu den Fuhrleuten ist er gefahren und hat sie gefragt, ob sie denn wieder einspannen würden, und wer wieder einen Darstellungswagen bauen würde. „Die Zeit war immer schön“, erinnert sich Waxenberger rückblickend und erinnert sich auch an Hans-Otto Kölbl (†), Klaus Lautenbacher und Sebastian Rieger, die ihn in seiner Anfangszeit sehr unterstützt hatten.

Aber freilich waren die vergangenen 35 Jahre auch anstrengend. Denn an persönliche Ausflüge oder gar an Urlaube sei Wochen im Voraus nicht zu denken gewesen. Denn ihr Mann sei für jeden und bei allen möglichen Problemen immer der Hauptansprechpartner gewesen, erinnert sich Ehefrau Rosi Waxenberger. Einem brach die Deichsel. Ein anderer hatte keine grüne Joppe. Und einem Dritten wurde ein Pferd krank. Von morgens bis Abends habe ab September das Telefon im Haus geklingelt, erinnert sie sich. Egal, was gewesen war: Jeder habe immer ihren Mann um Hilfe gebeten. Und Helmut Waxenberger half immer. „Er hat es mit Herzblut und Liebe gemacht“, so Rosi Waxenberger. Als wegen der Pandemie zwei Jahre keine Wallfahrt habe stattfinden können, habe ihr Mann sehr getrauert. Denn Leonhardi sei ihm stets ein tiefes Herzensbedürfnis gewesen.

Abschied nicht leicht gefallen

Leicht gefallen sei ihm der Abschied als Leonhardi-Lader nicht, gibt Waxenberger zu. Aber mit Peter Schalch jun., dem Sohn seines geschätzten Vorgängers, habe er eben genau jetzt einen „super Nachfolger“ gefunden. „Er hat das Zeug dazu“, betont Waxenberger, der Schalch jun. und dessen Mannschaft weiterhin unterstützen will, wie er versicherte. „Wir wünschen uns, dass er als Berater dabei bleibt“, betont auch der 50-jährige Schalch jun.

Ins kalte Wasser geworfen wird der Berufsfeuerwehrmann aber nicht. Denn bereits seit fünf Jahren sei er einer der Helfer von Waxenberger, erzählt er. „Es wird Änderungen geben“, sagt er auf die Frage, was er in Zukunft anders machen möchte. Näheres will er aber noch nicht bekannt geben – auch nicht, wer genau künftig in seinem Team dabei sein wird. Waxenberger und seine Frau, die ihren Mann wegen seines Ehrenamts all die Jahre oft entbehren musste, wie Bürgermeister Ortlieb betonte, freuen sich jetzt darauf, künftig mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen zu haben. Vielleicht, überlegt Rosi Waxenberger, machen die beiden nächstes Jahr im Herbst eine kleine Reise nach Südtirol – aber nur so, dass sie pünktlich zu Leonhardi wieder daheim sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.