„Let’s do Moor“: Neuer Verein unterstützt das ZUK in Benediktbeuern

Der Verein der Freunde und Förderer des ZUK in Benediktbeuern, der jetzt seine Mitgliederversammlung abhielt, wartet mit einer ganzen Reihe prominenter Namen auf.

Benediktbeuern – Neue Gesichter im Vorstand und neue Unterstützer: Nach den schwierigen Jahren in der Corona-Zeit gab es bei der Mitgliederversammlung des Vereins der „Freunde und Förderer des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK)“ nun „Hoffnungszeichen in Krisenzeiten“. So hat das ZUK eine Mitteilung überschrieben.

Als Ergänzung und nicht als Konkurrenz verstehe sich der von ZUK-Ehemaligen neu gegründete Verein „Let’s do Moor“, heißt es in der Pressemitteilung. Die beiden Vorstände, Franz Wiedemann und Marlen Schneider, stellten den Verein und seine Ziele vor. Er möchte das ZUK bei Naturschutz und Landschaftspflege, Bildungsinitiativen, Vorträgen und Führungen sowie bei Themen rund um Denkmalschutz und -pflege im Kloster unterstützen. Wiedemann hatte die Arbeit des ZUK vor 20 Jahren als Zivildienstleistender kennengelernt: „Es hat mir persönlich sehr viel gegeben, und wie weitere Ehemalige fühle ich mich deshalb dem ZUK nach wie vor sehr verbunden.“ Schneider war dort früher Volontärin.

An der Spitze der „Freunde und Förderer“ wird weiterhin Marcel Huber stehen, der ehemalige bayerische Umweltminister. Bei der Neuwahl wurde er in diesem Amt bestätigt. Der CSU-Politiker dankte allen Spendern. Insgesamt waren in 2021 und in den ersten Monaten von 2022 vom Verein über 500 000 Euro an Projektzuschüssen und Liquiditätshilfen gezahlt worden.

Neu im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende ist die ehemalige oberbayerische Regierungspräsidentin Maria Els. Sie übernimmt das Amt von Michael Schneider, der altersbedingt zurücktrat. ZUK-Leiter Benedikt Hartmann dankte ihm für seinen Einsatz.

Zudem wurde eine Erweiterung des Vorstands beschlossen. Dr. Heinz Fischer-Heidlberger, ehemaliger Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes, der bisher bereits den Vorstand als Gastmitglied beratend unterstützt hatte, ist nun als weiteres Vorstandsmitglied an Bord. Als Vertreter der Wirtschaft wirkt im Vorstand Agrarökonom Benedikt Ley aus Bichl mit, der laut ZUK „seinen landwirtschaftlichen Großbetrieb nach modernen ökologischen Grundsätzen führt und Benediktbeuern schon von Jugend her eng verbunden ist“.

Die hohe Motivation der ZUK-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen hob Leiter Benedikt Hartmann lobend hervor. Zudem stellte er verschiedene Projekte vor, etwa „Draußenschule“. Habe man 2019 mit fünf Schulklassen angefangen, so betreue man hier mittlerweile 17 Klassen aus der ganzen Region.

Pater Karl Geißinger fungiert seit vergangenem Jahr als Koordinator und Leiter des Naturlehrgebiets. Die Artenvielfalt im Klosterland sei in den vergangenen Jahren erhalten geblieben, berichtete er. Ein großes Anliegen sei dem ZUK auch das Brückenbauen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, so Geißinger: „Auch im unterstützenden Sinne von einigen Landwirten, die sehr besorgt wegen der landwirtschaftlichen Zukunft sind“, heißt es in der Mitteilung.

