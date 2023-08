„Kontraproduktiv für den Klimaschutz“: ZUK-Chef distanziert sich von Klima-Klebern der „Letzten Generation“

Von: Christiane Mühlbauer

Das Zentrum für Umwelt und Kultur ist im Maierhof des Klosters Benediktbeuern untergebracht. Im September werden neue Brandschutzportale eingebaut. Das Bild zeigt im Vordergrund den Meditationsgarten. © Archiv

Das Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern erlebt eine große Nachfrage, hat aber Probleme bei der Finanzierung. Außerdem fehlen Betten.

Benediktbeuern – Während der Pandemie durchlebte das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) schwierige Zeiten und bangte um den Fortbestand. Jetzt sind die Anfragen wieder sehr stark gestiegen, sodass die Nachfrage nicht überall gedeckt werden kann.

Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern: Jedes Projekt ist eine Gratwanderung

Das Projekt „Draußenschule“ sei sehr gefragt, sagt ZUK-Geschäftsführer Benedikt Hartmann. Beteiligt seien mittlerweile 18 Klassen: alle Grundschulklassen aus Benediktbeuern-Bichl und Penzberg sowie die Förderschule Geretsried, außerdem seien noch Fünftklässler dabei. „Wir haben weitere Anfragen aus den Landkreisen Tölz und Weilheim“, sagt Hartmann. Einerseits sei die Nachfrage erfreulich, andererseits sei die Finanzierung jedes Jahr „eine Gratwanderung“.

Benedikt Hartmann, Geschäftsführer des Zentrums für Umwelt und Kultur. © Arndt Pröhl

„Das ist auch der Grund, warum wir das Angebot jetzt nicht weiter ausbauen“, sagt der Geschäftsführer. Dank einer Spende der „TÜV Süd Stiftung“ in Höhe von 150 000 Euro sei die Durchführung heuer gesichert, „aber kommendes Jahr muss ich wieder betteln gehen“, sagt Hartmann. Er sei allen Spendern dankbar, „die erkennen, was wir für Bedürfnisse haben und was wir mit unserem Team aufstellen“.

Das Team wächst in diesen Tagen um drei weitere Mitarbeiter: Jugendsozialarbeiter Johannes Schweiger, Klimapädagogin Johanna Bartsch und Jonathan Herr. Der ehemalige ZUK-Volontär ist neuer Gebietsbetreuer für das Loisach-Kochelsee-Moor in als Nachfolger von Elisabeth Pleyl, die diese Tätigkeit nur noch acht Stunden macht. Der Rest ihrer Arbeitszeit entfällt auf eine Tätigkeit beim Landratsamt. Im Bereich Naturschutz will das ZUK neue Wege gehen und bald ein Beweidungsprojekt starten. „Wir wollen weiter den Weg gehen, auf dem wir Naturschutz und Landwirtschaft zusammenbringen“, sagt Hartmann. „Denn Naturschutz funktioniert nur mit Landwirtschaft.“

Hilfe für straffällig gewordene junge Leute

In Vorbereitung ist auch ein neues Projekt für junge Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Es wird den Titel tragen „Gelungenes Leben“ und richtet sich an junge Volljährige. Im ZUK gibt es bereits ein ähnliches Projekt mit dem Titel „draußen stark“, dass sich aber nur an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren richtet.

Das neue Projekt „Gelungenes Leben“ verdankt seine komplette Finanzierung der Stiftung von Dr. Eberhard Laubender aus Ried, berichtet Hartmann. Unter Begleitung von Sozialpädagogen sollen die straffällig gewordenen jungen Erwachsenen wieder Vertrauen in die Gesellschaft gewinnen, aber auch Selbstverantwortung und Wertschätzung lernen. Hier werde viel mit erlebnispädagogischen Maßnahmen in der Natur gearbeitet, erklärt Hartmann. Derzeit laufe die Abklärung mit der Jugendgerichtshilfe und weiteren Fachstellen. Das Projekt richtet sich zunächst nur an junge Männer. „Der Bedarf zeigt das klar“, so Hartmann.

Gleichzeitig sieht man im ZUK auch eine steigende Nachfrage im Bereich der erlebnispädagogischen Wochenenden. Das sind besondere Angebote für Jugendliche, die nicht mehr in ihrer Familie, sondern zum Beispiel in Wohngruppen leben. Das Wort „benachteiligt“ will Hartmann nicht in den Mund nehmen, denn: „Diese Jugendlichen sind intelligent und pfiffig. Sie wurden nur in andere Umstände geboren. Es sind junge Menschen, die einen besonderen Rucksack zu tragen haben.“

Klima-Kleber: ZUK-Chef findet Aktionen kontraproduktiv für den Naturschutz Die Aktionen der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ halten auch die ZUK-Mitarbeiter auf Trab. „Ich bekomme wöchentlich Anrufe, ob wir uns mit der Gruppierung identifizieren“, berichtet Benedikt Hartmann. Nicht jeder Anrufer sei freundlich im Ton. „Ich wurde schon beschimpft mit den Worten, wir würden solche Aktionen jungen Leuten hier beibringen.“ Hartmann distanziert sich von der „Letzten Generation“ klar. „Die Aktionen, die die Gruppe macht, sind kontraproduktiv für den Klimaschutz“, sagt der Geschäftsführer. Denn wenn man etwas in der Gesellschaft verändern möchte, müsse man Begeisterung schaffen. Die radikalen Aktionen würden jedoch nur zu Ablehnung und Hass führen. „So kommt man nicht weiter.“ Im ZUK leiste man Bildungsarbeit, um den Wert der Natur zu zeigen. „Nur was man kennt, das schützt man“, sagt Hartmann. „Wer Pflanzen- und Tierarten und unser Ökosystem kennt, wird viel achtsamer damit umgehen und es wertschätzen.“ Die Jugendlichen, aber auch andere Gäste und Besucher würden die ZUK-Mitarbeiter in ihrer Arbeit bestärken. „Das tut uns gut.“ (müh)

Für Schulklassen gibt es weiterhin die „Umweltwochen“. Dafür bleiben sie mehrere Tage im ZUK. „Die Nachfrage ist groß, auch hier können wir leider nicht alles bedienen“, sagt der Geschäftsführer. Die durch die Schließung der Jugendherberge Miriam weggefallenen Zimmer konnte man einfach nicht völlig kompensieren. Zwar habe man so umgerüstet, dass nun zwei Klassen gleichzeitig im ZUK sein könnten, aber hier sei „noch Luft nach oben“, so Hartmann. Für die Räume sei ein neues Schließkonzept erforderlich, ein Spieleraum wünschenswert. „Das können wir aber nur investieren, wenn sich Spender finden.“

Die Sängerin, Chorleiterin und Veranstalterin Andrea Fessmann leitet seit diesem Jahr den Kulturbereich im ZUK. „Hier brauchen wir noch mehr Anschub“, sagt Hartmann mit Blick auf die durchwachsenen Zuschauerzahlen. Nun sei festgelegt worden, das Kulturprogramm im zweijährigen Rhythmus durchzuführen. Im „Zwischenjahr“ werde es ein bis zwei Großveranstaltungen im Maierhof geben. 2024 ist die „Carmina Burana“ geplant. „Wir wollen mit der Benediktbeurer Grundschule einen Kinderchor erstellen“, sagt Hartmann. Auch Vereine aus dem Dorf sollen eingebunden werden. (müh)

