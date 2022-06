Loisach-Kochelsee-Moor: Diskussion um Badegäste und Baumpieper

Naturschutz

Um gefährdete Vogelarten im Loisach-Kochelsee-Moor zu schützen, ist ein Konzept zur Besucherlenkung in Arbeit. Ein Konflikt dreht sich um das Baden im Rettensee.

Benediktbeuern/Kochel am See – Ende vergangenen Jahres hat wie berichtet der Kreisumweltausschuss beschlossen, zusammen mit den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau ein Besucherlenkungskonzept für das Loisach-Kochelsee-Moor (LKM) zu erarbeiten. Einer der wesentlichen Punkte, warum die zunehmende Zahl von Erholungssuchenden besser koordiniert werden soll, ist der Schutz von gefährdeten Vogelarten.

Wie Marlis Peischer, Pressesprecherin des Tölzer Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, hat es dazu im Februar eine Videokonferenz mit den Vertretern der Nachbarlandkreise gegeben. Es ging um die Abstimmung zum weiteren Vorgehen und um die Vergabe von Leistungen. Die Erstellung eines Konzepts soll mit Hilfe externer Moderation durchgeführt werden. „Es sollen und müssen alle Seiten gehört werden“, sagt Peischer. Es gehe auch darum, „Entwicklungen zu beobachten und Kompromisse zu finden“. Wann das Konzept auf dem Tisch liegen könnte, dazu gebe es noch keinen Zeitplan.

Diskussion um Badeverbot: Baumpieper am Rettensee heimisch?

Der jüngste Konflikt war am Rettensee (Gemeinde Benediktbeuern) in Bezug auf das Badeverbot aufgebrandet. Nach dem Bericht in unserer Zeitung meldete sich ein Leser und verwies auf eine im Internet abrufbare Studie des Landesamts für Umwelt (LfU) aus dem Jahr 2017. Darin kommt man zu dem Ergebnis, dass der See und seine Umgebung von den Wiesenbrütern nicht als Brutstätte genutzt werden, da es zu viele Gehölze und Büsche gebe.

Was sagt das Tölzer Landratsamt dazu? Peischer zufolge geht es dem Amt „im und um den Rettensee um den Erhalt der gesamten Vegetation und ihrer Tierarten“. 2008 wurden in dem Bereich zwei Baumpieper-Quartiere kartiert. Diese Vögel stünden in Bayern auf der Roten Liste. „Die Nester der Baumpieper sind sehr gut getarnt in der Nähe von Gebüschen und Bäumen unter Gras versteckt, sodass man sie leicht zertreten könnte.“ Es könne aber sein, dass das Baumpieper-Vorkommen am Rettensee schon erloschen sei, möglicherweise auch durch den zunehmenden Badebetrieb.

Naturschutzwacht und Polizei immer wieder am Rettensee

Peischer zufolge schlägt das LfU in dieser Studie vor, in dem Bereich Gehölze zu entnehmen, um den Lebensraum der Wiesenbrüter zu verbessern. Dieser sei auch aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in der Region stark eingeschränkt. Und im Pflege- und Entwicklungsplan ist es das Ziel, den „wertvollen Kernbereich des LKM inklusive Rettensee wieder zu einem zusammenhängenden Streuwiesenlebensraum zu entwickeln“.

Die Regelungen für den Wiesenbrüterschutz im LKM gelten im Tölzer Land seit 1993. Konflikte um das Baden im Rettensee, der ohnehin schwer erreichbar ist, gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder. Der See gehört der bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, welche ihn – wie den Höllsee – an den Sportfischerverein Kochel verpachtet hat. „Nach langem Hin und Her“, so Peischer, wurde 2018 mit Fischern, der Unteren Naturschutzbehörde und dem Umweltministerium ein Kompromiss für die Fischer gefunden. Es geht darin unter anderem um das Abstellen von Autos und darum, dass zwischen 20. März und 30. Juni die Fische Schonzeit haben.

Laut Peischer hat derzeit die Naturschutzwacht die Aufgabe bekommen, „stichpunktartig zu prüfen“, ob die Beschränkungen am Rettensee eingehalten werden. Wie Naturschutzwacht-Mitglied Friedl Krönauer berichtet, hat sich die Lage nach den jüngsten Vorfällen wieder beruhigt. Auch die Polizei, die ebenfalls immer wieder mal vor Ort ist, hat keinen Vandalismus mehr festgestellt.

Krönauer: „Es gibt bessere Badestellen als den Rettensee“

„Der See beziehungsweise die Umgebung sind ohnehin schwierig, weil es sich um Moorboden handelt. Es gibt keine Liegewiese“, sagt Krönauer, der den See seit vielen Jahren kennt und auch Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz ist. Das Team schaue derzeit immer wieder vorbei und spreche die Badenden „aufklärend an“. Krönauer definiert den See nicht als Problemfeld. „Es gibt in der Region wesentlich bessere Stellen zum Baden“, sagt er.

Für Besucher im LKM ist es ohnehin schwierig, die verschiedenen Regeln zu überblicken. Ein Stück weiter Richtung Schlehdorf-Großweil befindet sich der Eichsee, der aber schon zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen gehört. Hier ist Baden erlaubt. „Wenn die Liegewiese am Südufer genutzt wird und man von dort ins Wasser geht, stört man Wiesenbrüter und andere Vogelarten wenig bis gar nicht“, sagt Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen.

Die übrigen Ufer sollten nicht aufgesucht werden, wegen ihrer dichten Schilfgürtel biete sich das auch nicht an. „Der Eichsee liegt zwar im Wiesenbrütergebiet, im engeren Umfeld des Sees brüten allerdings – vielleicht mit Ausnahme einzelner Braunkehlchen – kaum wiesenbrütende Vogelarten“, sagt Scharf. „Wenn die Badenutzung des Sees weiterhin so betrieben wird, wie das schon seit Langem der Fall ist, stellt das für die Wiesenbrüter keine erhebliche Störung dar“, so der Pressesprecher.

