„Etwas Besonderes“: Sprachen-Stammtische im Loisachtal schaffen Verbindung

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Über landestypische Küche wird bei den Sprach-Stammtischen im Loisachtal auch gerne gesprochen. © IMAGO

Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch: Im Loisachtal finden regelmäßig Sprachen-Stammtische statt. Neue Teilnehmer sind überall willkommen, auch Muttersprachler.

Benediktbeuern/Penzberg – Wer mehrere Sprachen spricht, tauscht sich auch gerne mit anderen Menschen persönlich aus. Doch auf dem Land ist das oft gar nicht so einfach. In Benediktbeuern finden seit einigen Jahren Sprach-Stammtische statt: Monika Roehl organisiert die Zusammenkünfte für Englisch und Spanisch, Barbara Kaulbarsch die Französisch-Runden und Cornelia Goos den Italienisch-Stammtisch. Allen ist gemein, dass sie sich reihum in Benediktbeurer Gasthäusern treffen, um in lockerer Atmosphäre zu plaudern. Neue Teilnehmer sind überall willkommen. Voraussetzung ist, die Sprache so gut zu beherrschen, dass man sich gut unterhalten kann.

Sprachen-Stammtisch im Loisachtal: Diskutiert wird über Filme, Bücher oder die Weltpolitik

„Wir sind meistens acht bis zehn Personen“, berichtet Monika Roehl über die Englisch- und Spanisch-Stammtische. Roehl ist in den USA aufgewachsen, ausgebildete Simultan-Dolmetscherin und diplomierte Übersetzerin für Englisch und Spanisch mit den Fachgebieten Recht und Medizin. Sie war vier Jahre Dozentin am Marshall-Center in Garmisch-Partenkirchen und macht derzeit Übersetzungen unter anderem fürs Europäische Patentamt und fürs bayerische Wirtschaftsministerium. Roehl lebt seit einigen Jahren in Penzberg. „Die Organisation der Stammtische war eine gute Gelegenheit für mich, hier Leute kennenzulernen“, sagt die 66-Jährige. Seither ist sie mit Herzblut dabei. Gesprochen wird über alles Mögliche – über aktuelle Tagespolitik, Filme und Bücher, aber auch über Urlaube. „Gelegentlich bringe ich oder jemand anders als Gesprächsanstoß einen englischsprachigen Artikel mit“, sagt Monika Roehl.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Einige der Teilnehmer beim Englisch-Stammtisch sind Muttersprachler aus England und den USA. Andere haben längere Zeit im Ausland gelebt. Und dann gibt es Menschen, die auch den Französisch-, Spanisch- und Italienisch-Stammtisch besuchen, weil sie alle Sprachen beherrschen. Hört man die drei Organisatorinnen berichten, wird schnell klar: Im Loisachtal leben einige Menschen mit sehr interessanten, internationalen Karrieren. Sie tauschen sich alle gerne miteinander aus.

Wenn man die Sprache nicht mehr ständig verwendet, dann verliert man den Wortschatz und die Fähigkeit, sich gut zu verständigen.

Die Französisch-Runde wird von Barbara Kaulbarsch organisiert. Sie war Französisch-Lehrerin an einem Gymnasium in München, bevor sie vor einigen Jahren nach Benediktbeuern zog. „Wenn man die Sprache nicht mehr ständig verwendet, dann verliert man den Wortschatz und die Fähigkeit, sich gut zu verständigen“, erklärt Kaulbarsch ihre Motivation, die Treffen zu organisieren. In ihrer Runde seien „über die Jahre hinweg gute Bekanntschaften entstanden“, freut sie sich. Auch bei diesen Zusammenkünften sind die Themen offen und spontan. „Wir haben mal zwei Abende lang über Künstliche Intelligenz diskutiert“, sagt Kaulbarsch. Aber immer wieder komme man auch auf Reisen zu sprechen und helfe sich gerne mit Urlaubs-Tipps.

Vier Teilnehmer fanden so ihre große Liebe

Um den Italienisch-Stammtisch kümmert sich Cornelia Goos, ebenfalls aus Penzberg. „Ich mag diese Sprache und das Land einfach sehr“, begründet sie ihre Motivation. „Und bei Reisen ist es natürlich schön, wenn man sich gut verständigen kann.“ Bei den Zusammenkünften diskutiere man viel über Kultur und Kunst, sagt sie lächelnd, „und natürlich über das Essen“. Aber auch Filme und Bücher werden immer wieder thematisiert, gelegentlich spreche man auch über Grammatik-Fragen aus einer Sprachzeitschrift. Etwa fünf bis acht Italien-Liebhaber würden sich jedes Mal treffen, berichtet Goos.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Die Geselligkeit steht bei allen Treffen im Mittelpunkt. Beim Spanisch-Stammtisch in der Waldgaststätte Schreiner in Benediktbeuern sei vor Kurzem bei einem Sturm der Strom ausgefallen. „Da saßen wir dann und haben uns bei Kerzenlicht weiter unterhalten. Das war etwas Besonderes“, erinnert sie sich lächelnd. Sprache ist ja auch immer etwas, das ins Herz geht: Und so sei es tatsächlich schon passiert, dass sich beim Englisch- und beim Französisch-Stammtisch Paare gefunden haben, berichten die Organisatorinnen. (müh)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Weitere Infos

Die Termine aller SprachStammtische werden regelmäßig im Tölzer Kurier veröffentlicht. Im September geht’s weiter mit neuen Treffen.