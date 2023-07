Kloster: Abschied von Lothar Bily und Claudius Amann - „Verschiedene Welten zusammengeführt“

Von: Patrick Staar

Teilen

Einen in eine Pizzaschachtel verpackten Essensgutschein bekam der scheidende Pater Claudius Amann (2. v. li.), von Birgit Schaufler, Präsidentin der Katholischen Stiftungshochschule München. Die Laudatoren (v. li.) Prof. Egon Endres, Josef Mederer, Toni Ortlieb und Josef Niedermaier würdigten auch die Verdienste von Pater Lothar Bily (2. re.), der in den Ruhestand geht und Franz Wasensteiner, neuer Leiter des Klosters. © patrick staar

Personalwechsel im Kloster Benediktbeuern: Für Pater Lothar Bily endet die Amtszeit als Direktor, Pater Claudius Amann verlässt die Gemeinschaft. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Franz Wasensteiner.

Benediktbeuern – Schon seit einigen Monaten steht fest, dass im Kloster Benediktbeuern jede Menge Personalwechsel anstehen. Für Pater Lothar Bily endet die Amtszeit als Direktor, Pater Claudius Amann verlässt die Gemeinschaft, Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Franz Wasensteiner. Im Rahmen eines Sommerfests wurde das Trio aus seinen Ämtern verabschiedet. „Das sind alles Brückenbauer, die verschiedene Sprachen sprechen und verschiedene Welten zusammengeführt haben“, sagte Prof. Egon Endres, Präsident der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, in seiner Laudatio.

Pater Lothar Bily und die Sache mit den Freimaurern

Zur Verabschiedung sollten Gäste ihre Erlebnisse mit den führenden Köpfen des Klosters schildern. Bürgermeister Toni Ortlieb sagte, wenn er an Pater Lothar Bily denke, würden ihm besonders die „verschmitzten, tiefgründigen Predigten“ einfallen. Eine von Bilys Sternstunden war wohl sein Auftritt im Oktober 2022, als der Verein „Zammlebn“ mit dem Humanitätspreis der südbayerischen Freimaurer ausgezeichnet wurde – und das im Barocksaal des Klosters. „Das war ein Balanceakt“, erinnert sich Ortlieb. „Die Freimaurer hatten mit der Kirche das eine oder andere Scharmützel zu klären. Bily hat das sehr geschickt eingefädelt und gesagt: ,Schön, euch in den Klostermauern wiederzufinden.‘“

Auch Egon Endres ist dieser Tag ganz besonders in Erinnerung geblieben: „Das war ein Glanzpunkt einer Rede, so was hatte ich noch nie erlebt.“ Es habe viele Vorbehalte gegeben, dass die Freimaurer den Preis verliehen, Bily sei souverän, mit profunden historischen Kenntnissen und großer rhetorischer Brillanz „mitten durch das Minenfeld“ gegangen: „Dabei waren einige Zuhörer auf Krawall gebürstet und wollten zeigen, dass die Freimaurer hier nichts verloren haben.“ Bily habe Brücken gebaut, „die ich nicht hätte bauen können“.

Abgesehen davon war Endres beeindruckt davon, wie Bily für den Erhalt der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern gekämpft habe, die 2014 zu Grabe getragen wurde. Anschließend habe er mitgeholfen, mit der Religionspädagogik ein neues Kind aufzubauen. Endres: „Das ist in meinen Augen ein sehr guter Ersatz.“

Amann: „Ein Menschenfänger im positiven Sinne“

Pater Claudius Amann wiederum sei ein „Menschenfänger im positiven Sinn“, befand Wirtschafts- und Verwaltungsleiter Hilmar Gries: „Er war mein Vorgesetzter, Chef und Seelsorger, wir haben viele private Dinge ausgetauscht. So ist er mein Vorbild geworden.“ Gries sei sehr dankbar dafür, dass er mit Amann im Team arbeiten durfte.

In eine ähnliche Richtung gingen die Erinnerungen von Egon Endres. Als es 2003 darum ging, die Nord- und Südprovinz der Salesianer Don Boscos zusammenzuführen, habe Amann jede Pause, jede Kaffeerunde und jedes Mittagessen genutzt, um von Tisch zu Tisch zu gehen: „Und nach dem Kaffee war die Welt eine andere, weil es Amann in wenigen Minuten geschafft hat, Leute für sich zu gewinnen. So waren plötzlich Dinge möglich, die vorher undenkbar schienen.“

Amann sei auch sofort bei einem Projekt des Bundesforschungsministeriums dabei gewesen, in dem es darum ging, dass Einrichtungsleiter in Wirtschaftsunternehmen hospitieren. So seien die Verantwortlichen einer Wolfratshauser Firma unglücklich darüber gewesen, dass sich viele ihrer Azubis auf dem Ego-Trip befinden und nur auf ihre eigenen Interessen schauen. Amann habe einen halben Tag lang die Abläufe analysiert, und erkannte die Gründe: „Alles, was ihr macht und bewertet, ist individuell orientiert. Es gibt keine Gruppenarbeit – so kann man kein Team zusammenführen.“ Toni Ortlieb kennt Amann schon, seitdem er einst als Ministrant tätig war. In seiner Amtszeit als Bürgermeister sei es nun gelungen, enorm hohe Fördermittel für den Ausbau des Südarkaden-Trakts zu gewinnen: „So was geht nur, wenn man ehrlich und wertschätzend miteinander umgeht. Vertrauen ist alles.“

Wasensteiner: Ein begnadeter Schafkopfer

Während sich Amann „richtig“ vom Kloster verabschiedet, wechselt Franz Wasensteiner nur den Posten. Landrat Josef Niedermaier kennt Wasensteiner seit der gemeinsamen Schulzeit im Tölzer Gymnasium und einer gemeinsamen Ministranten-Wallfahrt. Seiher weiß Niedermaier: „Ich kann ganz gut Schafkopfen, aber der Franz ist begnadet – ich hatte da nie eine Chance.“

Bezirkstagspräsident Josef Mederer würdigte die „tolle Zusammenarbeit“ mit Wasensteiner, wenn es um den Bezirksjugendring und die Jugend-Bildungsstätten ging. Hilmar Gries sagte, ihm sei Franz Wasensteiner in den vergangenen Jahren „ans Herz gewachsen“. Er selbst sei ein „Wirtschaftler“, Wasensteiner hingegen komme aus der Jugendarbeit: „Er geht mit einem ganz anderen Fokus an Themen heran, und das verändert auch meinen Blickwinkel.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.