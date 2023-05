Mehr Platz für den „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“

Von: Christiane Mühlbauer

Lokale Musiker auf der Bühne: Elisabeth Danzer (re.) und Sonja Schroth spielen am 21. Juli mit ihrer Band. © Veranstalter

Die dritte Auflage des „Musiksommers am Walchenseekraftwerk“ startet am 23. Juni. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm und mehr Bestuhlung. Alle Sitzplätze sind heuer erstmals überdacht.

Kochel am See – In knapp einem Monat beginnt am Walchenseekraftwerk die dritte Auflage des „Musiksommers“. Die Veranstaltungen werden von Sabine und Stefan Pfister aus Lenggries in Zusammenarbeit mit dem Konzern Uniper durchgeführt.

Waren die Veranstaltungen in der Corona-Zeit noch an viele Auflagen gebunden, können die Organisatoren jetzt aus dem Vollen schöpfen. „Heuer stehen 500 Plätze zur Verfügung“, berichtet Sabine Pfister. Und sie hat noch eine weitere gute Nachricht: Alle Sitzplätze sind diesmal überdacht, denn es wurden noch zusätzliche Zelte angeschafft, die das bestehende Vordach vom Walchenseekraftwerk-Infozentrum verlängern. „Es bleibt also niemand im Regen“, versichert Pfister mit Blick auf die Wetterlage, die derzeit noch einige Interessierte wohl davon abhält, Karten zu kaufen.

Abba-Nacht schon fast ausverkauft

Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Abba-Nacht, nämlich am Sonntag, 2. Juli. Das Konzert wird rege nachgefragt – wer noch Karten haben möchte, sollte sich sputen. Ansonsten läuft der Vorverkauf für alle anderen Konzerte zufriedenstellend, sagt Pfister, „aber es ist schon noch Luft nach oben“.

Zum Auftakt des „Musiksommers“ kommen am Freitag, 23. Juni, die „Hundskrippeln“. Die Texte der sieben jungen Musiker sind auf Bairisch, die Musik rockig-alpenländisch. „Gloaner Bauer“ hieß ihr bislang erfolgreichster Song, der auf YouTube über 22 Millionen Mal geklickt wurde.

Zum Auftakt kommen am Freitag, 23. Juni, die „Hundskrippeln“. Die Texte sind auf Bairisch. © Veranstalter

Percussion-Show, Blues und regionale Künstler

Stilistisch ganz anders sind Alexander Glöggler und Philipp Jungk, die am Freitag, 30. Juni, als Duo „Double Drums“ auf der Bühne stehen. Das mehrfach preisgekrönte Percussion-Duo unterhält das Publikum durch das mitreißende Spiel auf Trommeln, Glocken, Marimbas oder Töpfen, gerne auch mit leuchtenden Sticks. In ihrem Programm „Beat Rhapsody“ imitieren sie Hits aus Rock, Pop, Klassik und Filmmusik, heißt in der Pressemitteilung.

Mit dem Auftritt von Henrik Freischlader am Sonntag, 9. Juli, holen die Pfisters einen der besten deutschen Blues-Gitarristen zum ersten Mal ins Loisachtal. Mit seiner Band präsentiert Freischlader klassischen Blues-Rock. Wer das Südtiroler Trio Ganes wieder in der Region sehen möchte, kann das am Samstag, 15. Juli. Sie stellen ihr aktuelles Album „Or brüm“ vor, das bedeutet „blaues Gold“. Gemeint ist damit das Wasser. Die Musikerinnen sehen es als verbindendes Element ihrer musikalischen Geschichten. Zum Abschluss des „Musiksommers“ steht am Freitag, 21. Juli, die Band „S’Elysion“ auf der Bühne, gegründet von Elisabeth Danzer aus Gaißach und Sonja Schroth aus Penzberg. Mit beiden sind die Pfisters schon seit vielen Jahren verbunden, und es ist ihnen wichtig, auch lokalen Künstlern ein Forum zu bieten. „Wir hoffen sehr, dass das Publikum Lust hat, vielleicht auch einmal etwas auszuprobieren, was es bisher nicht kannte“, sagt Pfister. „Wir freuen uns auf die Konzerte, die Besucher und die tollen Künstlerinnen und Künstler.“

Weitere Infos: Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es über „KleinKunst und Kultur“ (KKK) per E-Mail an musiksommer@kkk-lenggries.de oder unter Telefon 0 80 42/91 24 65. Infos zum Programm und zum Gelände am Kraftwerk sind online auf www.uniper.energy/musiksommer zu finden.

