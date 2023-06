Mehr Platz für historische Trachten: Zentrum in Benediktbeuern wird erweitert

Von: Christiane Mühlbauer

Symbolischer Spatenstich: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (vorne) sowie (v. li.) Christoph Schreyer (Leiter Baureferat des Bezirks), Alexander Karl Wandinger (Leiter des Zentrums für Trachtengewand), Astrid Pellengahr (Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks) und Benedikt Sunder-Plassmann (Architekt). © Pröhl

Das Zentrum für Trachtengewand des Bezirks Oberbayern im Kloster Benediktbeuern bekommt mehr Platz für ein Depot. Zudem wird das „Forum Heimat & Kultur“ für Vorträge und Kurse umgestaltet. Die Investitionskosten betragen 1,65 Millionen Euro.

Benediktbeuern – 20 000 historische Textilien, 40 000 Fotografien und eine umfangreiche Bibliothek: All das beherbergt das Zentrum für Trachtengewand schon jetzt. Und es soll noch mehr werden. Bezirkstagspräsident Josef Mederer sprach vom „textilen Gedächtnis Oberbayerns“, als er am Donnerstag zum symbolischen Spatenstich für die Erweiterung des Zentrums gekommen war. „Es ist seit Langem unser Wunsch, dafür ein zeitgemäßes und nutzerfreundliches Depot zu schaffen. Es sei ein „Glücksfall“, dass man nun von den Salesianern Don Boscos einen Teil des Nordtrakt des Maierhofs langfristig anmieten könne.

Mietvertrag gilt für 30 Jahre

Es handelt sich um Gewölberäume, die bislang unter anderem als Stallungen genutzt worden waren. Der Mietvertrag wurde für einen Zeitraum von 30 Jahren abgeschlossen. Der Bezirk Oberbayern wird 1,65 Millionen Euro investieren – nicht nur in die Sanierung des rund 250 Quadratmeter großen Gewölbes, sondern auch angrenzend in die bereits bestehenden Räumlichkeiten. Diese waren bislang unter dem Namen „Fachberatung Heimatpflege“ bekannt und heißen fortan „Forum Heimat & Kultur“ (wir berichteten). Es soll für Vorträge, Ausstellungen, Seminare und Konzerte genutzt werden, auch von anderen Einrichtungen des Bezirks, sagte die neue Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks, Astrid Pellengahr.

Fertigstellung im Frühjahr 2024 geplant

Die Arbeiten haben bereits begonnen, sie sollen im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Sie werden barrierefrei gestaltet, auch in Bezug auf Hören und Sehen. Die 300 Jahre alte Bausubstanz stelle Planer und Architekten vor besondere Herausforderungen, sagte Christoph Schreyer, der Leiter des Baureferats des Bezirks Oberbayern. Man arbeite eng und gut mit dem Landesamt für Denkmalpflege zusammen. Benedikt Sunder-Plassmann vom gleichnamigen Architekturbüro aus Utting am Ammersee sprach noch über ein paar Details, etwa darüber, wie wichtig es sei, dass im neuen Depot ein konservatorisches Klima herrschen müsse – in einem Raum, der früher als Stall diente, und dessen Wände Salz enthielten und feucht seien. Hinzu kämen auch noch Sicherheitsaspekte und der Brandschutz.

Wandinger: „Unser Sammlungsbestand ist ein Schatz“

Die Erweiterung, sagte Zentrumsleiter Alexander Karl Wandinger, sei ein großer, schon lange geplanter Schritt. „Unser Sammlungsbestand ist ein Schatz“, und nun habe man bald die Möglichkeit, ein „Schaufenster in der Kulturlandschaft“ zu sein. Die Gewänder sollen wechselnd in Vitrinen ausgestellt werden. Das älteste Stück ist ein Gürtel aus dem 17. Jahrhundert. Die Textilien lagern liegend in großen Papierkisten, ausgestopft mit Seidenpapier, erklärte Sammlungsleiterin Lea Sophie Rodenberg. Denn die Stoffe dürften nicht geknickt werden, das würde nach einigen Jahren die Fasern brechen lassen.

Besondere Angebote für Jugendliche geplant

Das Zentrum will künftig auch Forschungsprojekte durchführen und mit universitären Einrichtungen zusammenarbeiten. Außerdem sollen Wandinger zufolge Seminare zu alten Handwerkstechniken angeboten werden. Derzeit kann man dort schon Pfauenfederkielstickerei lernen. „Das Wissen um solche Techniken geht nämlich immer mehr verloren“, bedauerte Wandinger. Er möchte auch Jugendliche für Kurse gewinnen, um ihnen den Wert von Textilien zu vermitteln.

