„Mini-Nationalparks“ vor der Haustüre im Tölzer Land

Von: Melina Staar

Gemischter Baumbestand zeichnet den Naturwald aus, wie Korbinian Wolf (li.) und Rudolf Plochmann beim Ortstermin erklärten. © Mel

Das Forstamt und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geben einen Einblick in die naturbelassenen „Urwälder der Zukunft“ im Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alte Bäume mit mächtigen Stämmen neben dünnen, daneben neue Bäume, die aus der Erde sprießen. Ein Findling mitten im Wald und ein Bächlein, das sich von der Quelle einen Weg ins Tal bahnt. Dieses schöne Stück Natur liegt bei Benediktbeuern und zählt zu den so genannten Naturwaldflächen – wie insgesamt etwa ein Drittel des Waldes im Bereich der Staatsforsten.

Forstliche Nutzung im Naturwald nicht zugelassen

Was das bedeutet, erklärten nun Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann sowie Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen bei einem Termin vor Ort gemeinsam mit Revierförster Alexander Mair. „Im bayerischen Waldgesetz ist geregelt, dass im Naturwald jegliche forstliche Nutzung nicht zugelassen ist“, sagte Wolf. Entstanden war die Idee im Rahmen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ im Jahr 2020. „Man hat beschlossen, mehr Flächen der Natur zu überlassen“, so Plochmann. Zehn Prozent des Waldes, der im Eigentum des Freistaats steht, wurde zu Naturwaldreservaten deklariert – „Mini-Nationalparks“, wie Plochmann sie nennt. Geeignet dafür sind Bergmischwälder im Alpenraum – wie im Bereich am Sylvenstein und zwischen Jachenau und Kochel – genauso wie die subalpinen Fichten- und Auwälder entlang der Flüsse. Deklariert wurden solche Bereiche, die schon gewisse Strukturen – beispielsweise alte Bäume –vorweisen. „Es sind aber nicht Flächen, die ohnehin nicht bewirtschaft werden könnten“, betont Plochmann. Aber aufgrund ihrer Struktur sind sie in den vergangenen Jahren schon nicht mehr intensiv bewirtschaftet worden.

Maßnahmen für Waldschutz stellen Ausnahme dar

Nun steht es auch rechtlich fest, dass auf den ausgewiesenen Flächen nun nichts mehr gepflegt und nichts gepflanzt wird. Zugelassen sind Maßnahmen für den Waldschutz, wie beispielsweise die Bekämpfung des Borkenkäfers. Als „Referenzflächen“ für naturnah bewirtschaftete Flächen bezeichnete Wolf die Naturwaldflächen: „Wie entwickeln sich solche Wälder?“ Die Naturwälder könnten außerdem langfristig wichtige Informationen liefern, beispielsweise was klimatolerante Baumarten betrifft. Wie ein „Grünes Netz“ verbinden sich die 83 000 Hektar Naturwälder Bayerns und tragen somit zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Zu den Maßnahmen gehört auch, dass Totholz liegen gelassen wird. „Totholz ist eigentlich extrem lebendig“, sagt Plochmann. Darin finden tausende Insektenarten, Pilze sowie Vögel und andere Tiere einen Lebensraum. „Das ist auch ein wichtiger Bestandteil in einem bewirtschafteten Wald.“ Allerdings kollidiere das mit dem menschlichen Ordnungssinn. „Aber die Natur ist unordentlich“, ergänzt er schmunzelnd. „Dadurch ergeben sich umso mehr Lebensräume.“ Die Bäume dort zeigen zudem eine hohe Resilienz gegenüber Naturereignissen.

Naturwälder wichtig für Biodiversität

Neben der großen Bedeutung für die Biodiversität sind Naturwälder vor allem aber auch für die Bevölkerung da, so Wolf. So solle allen ein schonendes Naturerlebnis ermöglicht werden. Auch wolle man das Naturerbe für künftige Generationen bewahren, so Plochmann. Mit gesonderten Schildern soll allerdings nicht auf die Naturwälder hingewiesen werden. Wer sich aber für die „Mini-Nationalparks“ interessiert, kann sich im Internet weiter darüber informieren und sich Naturwälder anzeigen lassen. Auf lange Sicht ist es laut Wolf und Plochmann auch denkbar, dass man über eine App Informationen für die Bevölkerung bereitstellt. Wichtig ist den beiden Experten, dass die Besucher achtsam mit der Natur umgehen und auf Straßen und Wegen bleiben, um die Waldvielfalt zu erleben. Denn nur so können sich die Wälder ungestört entwickeln – und Aufschlüsse geben über den „Urwald“ der Zukunft.

