„Mittagstisch“ der Nachbarschaftshilfe „Zammlebn“ feiert Geburtstag

In geselliger Runde erinnerten sich die Teilnehmer im Bonhoeffer-Haus an die vergangenen Jahre. © graf

Für viele Senioren in Benediktbeuern und Bichl ist es ein wichtiger Treffpunkt geworden: Der „Mittagstisch“ des Nachbarschaftshilfevereins „Zammlebn“ im Bonhoeffer-Haus. Seit 10 Jahren gibt es das Angebot.

Benediktbeuern/Bichl – Vor wenigen Tagen feierte das Team des „Mittagstischs“ vom Nachbarschaftsverein Benediktbeuern-Bichl das zehnjährige Bestehen. In einer kleinen Feierstunde gab Projektleiter Udo Graf bei dem Treffen im Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern einen kurzen Rückblick über die Entwicklung des beliebten Angebots, das am 7. Februar 2013 als eines der ersten Projekte des Vereins startete.

Unter den langjährigen Organisatoren Steffen Schiefner, Gabriele Lang, Ingrid Hauptmann (ehemalige Vereinsvorsitzende), Klemens Rehm und Hans-Werner Winschel entwickelte sich durch Mithilfe einer Vielzahl ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen ein nicht mehr wegzudenkender regelmäßiger Treffpunkt der älteren Generation in Benediktbeuern. Graf dankte allen für ihr Engagement, auch den heimischen Gastronomen. Eine kleine „Ausstellung“ mit Bildern und Erinnerungen, gepaart mit schöner Dekoration, ließ viele Erinnerungen bei den Besuchern wach werden. Außerdem wurde gemeinsam musiziert und gesungen.

Der „Mittagstisch“ wird mit vielfältigen Menüs von Wirten und Küchen aus der Region beliefert. Nach der coronabedingten Unterbrechung findet der Mittagstisch mittlerweile wieder jeden Donnerstag im Bonhoeffer-Haus statt. Die nächsten Termine sind 16. und 23. Februar jeweils um 12 Uhr. Im Februar liefert der „Bayerische Löwe“ in Bichl das Essen, das aus Suppe und Hauptgericht sowie Kaffee und Kuchen besteht. Der Preis beträgt 7,50 Euro. Die Anmeldung erfolgt immer dienstags zwischen 16 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 0 88 57/39 63. Weitere Infos über den Verein gibt es online auf www.zammlebn.de.

